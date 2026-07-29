Пострадали нефтеперерабатывающий завод и логистический центр в Рязани, под ударом НПЗ в Пермском регионе, - Зеленский
Пострадали нефтеперерабатывающий завод и логистический центр в Рязани.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Что пострадало?
В частности, Зеленский сообщает о результатах применения наших дальнобойных санкций в отношении российских объектов, которые работают на обеспечение и продолжение войны.
Глава государства подтвердил, что поражены нефтеперерабатывающий завод и логистический центр в Рязани. Расстояние от украинской границы - около 360 километров.
"Есть попадания и по месту базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в нашем временно оккупированном Крыму. Дальнобойные удары наносились также по НПЗ в Пермском регионе, а также по экспортному терминалу и военному предприятию в Ростовском регионе.
Благодарю наших воинов за меткость и всех, кто обеспечивает такие дальнобойные результаты. Россия должна почувствовать, что каждый день этой войны будет обходиться ей все дороже. Нужно ослаблять агрессора и продолжать оказывать давление, чтобы приблизить окончание этой войны", - подчеркивает глава государства.
Что предшествовало?
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