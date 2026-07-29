Уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, під ударом НПЗ в Пермському регіоні, - Зеленський. ВIДЕО
Уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Що уражено?
Зокрема, Зеленський інформує про результати застосування наших далекобійних санкцій по російських об’єктах, які працюють на забезпечення та продовження війни.
Глава держави підтвердив, що уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані. Відстань від українського кордону - близько 360 кілометрів.
"Є влучання і по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у нашому тимчасово окупованому Криму. Далекобійні санкції застосовувалися і по НПЗ в Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні.
Дякую нашим воїнам за влучність і всім, хто забезпечує такі далекобійні результати. Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни", - наголошує глава держави.
Що передувало?
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