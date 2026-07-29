Уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані, під ударом НПЗ в Пермському регіоні, - Зеленський. ВIДЕО

Уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Що уражено?

Зокрема, Зеленський інформує про результати застосування наших далекобійних санкцій по російських об’єктах, які працюють на забезпечення та продовження війни.

Глава держави підтвердив, що уражено нафтопереробний завод і логістичний центр у Рязані. Відстань від українського кордону - близько 360 кілометрів.

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"Є влучання і по місцю базування швидкісних катерів Чорноморського флоту РФ у нашому тимчасово окупованому Криму. Далекобійні санкції застосовувалися і по НПЗ в Пермському регіоні, а також по експортному терміналу та військовому підприємству в Ростовському регіоні.

Дякую нашим воїнам за влучність і всім, хто забезпечує такі далекобійні результати. Росія має відчути, що кожен день цієї війни матиме для неї тільки більшу ціну. Потрібно послаблювати агресора й продовжувати тиснути, щоб наблизити завершення цієї війни", - наголошує глава держави.

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Що передувало?