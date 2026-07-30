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Новости Видео Российская ракета упала в Польше
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Момент удара российской крылатой ракеты Х-101 на территории Польши. ВИДЕО камер наблюдения

В сети опубликована видеозапись с частной камеры уличного наблюдения, которая была установлена недалеко от места падения российской ракеты на территории Польши.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах отчетливо видна яркая вспышка света на горизонте и слышен громкий звук взрыва.

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По предварительным данным, речь идет о российской крылатой ракете Х-101. В результате ее падения в поле образовалась огромная воронка, а момент прилета зафиксировали системы видеонаблюдения местных жителей.

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крылатые ракеты (953) Польша (9633) россия (89051) атака (1866)
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Топ комментарии
+19
🇵🇱 ✈️Тільки вдумайтесь! Одну крилату ракету Х-101 не змогли збити чотири (!) борти F-16 ВПС Польщі
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30.07.2026 12:03 Ответить
+15
Дайте вгадаю. То ми винні що не збили.
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30.07.2026 12:05 Ответить
+12
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30.07.2026 12:20 Ответить

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