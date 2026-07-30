Момент удару російської крилатої ракети Х-101 на території Польщі. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опубліковано відеозапис з приватної камери вуличного спостереження, яка була встановлена неподалік місця падіння російської ракети на території Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чітко видно яскравий світловий спалах на обрії та чути гучний звук вибуху.

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За попередніми даними, йдеться про російську крилату ракету Х-101. У результаті її падіння у полі утворилася величезна вирва, а момент прильоту зафіксували системи відеоспостереження місцевих жителів.

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