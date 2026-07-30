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Новини Відео Російська ракета впала у Польщі
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Момент удару російської крилатої ракети Х-101 на території Польщі. ВIДЕО камер спостереження

У мережі опубліковано відеозапис з приватної камери вуличного спостереження, яка була встановлена неподалік місця падіння російської ракети на території Польщі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах чітко видно яскравий світловий спалах на обрії та чути гучний звук вибуху.

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За попередніми даними, йдеться про російську крилату ракету Х-101. У результаті її падіння у полі утворилася величезна вирва, а момент прильоту зафіксували системи відеоспостереження місцевих жителів.

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Автор: 

крилаті ракети (1127) Польща (7606) росія (47189) атака (1860)
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Топ коментарі
+24
🇵🇱 ✈️Тільки вдумайтесь! Одну крилату ракету Х-101 не змогли збити чотири (!) борти F-16 ВПС Польщі
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30.07.2026 12:03 Відповісти
+17
Дайте вгадаю. То ми винні що не збили.
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30.07.2026 12:05 Відповісти
+14
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30.07.2026 12:20 Відповісти

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