Заброшенный и разрушенный стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке. ВИДЕО
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено современное состояние исторического стадиона "Шахтер", расположенного в парке имени Щербакова в оккупированном Донецке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, спортивная арена находится в полностью запущенном состоянии.
На обнародованных кадрах видны разрушенные и ржавые металлические конструкции, остатки куч мусора и отсутствие пластиковых сидений на трибунах. За время оккупации чаша стадиона полностью заросла деревьями и кустарником.
Стадион "Шахтер" является исторической домашней ареной футбольного клуба "Шахтер", где команда проводила матчи до переезда на РСК "Олимпийский", а впоследствии - на "Донбасс Арену".
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