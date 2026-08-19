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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Заброшенный и разрушенный стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлено современное состояние исторического стадиона "Шахтер", расположенного в парке имени Щербакова в оккупированном Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спортивная арена находится в полностью запущенном состоянии.

На обнародованных кадрах видны разрушенные и ржавые металлические конструкции, остатки куч мусора и отсутствие пластиковых сидений на трибунах. За время оккупации чаша стадиона полностью заросла деревьями и кустарником.

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Стадион "Шахтер" является исторической домашней ареной футбольного клуба "Шахтер", где команда проводила матчи до переезда на РСК "Олимпийский", а впоследствии - на "Донбасс Арену".

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Донецьк (6298) оккупация (10663) стадион (186) Шахтер (610) Донецкая область (13039) Донецкий район (76)
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Топ комментарии
+10
Ну що тут скажеш,де кацапи,там все перетворюється в русский мир,пустка,руїна,бруд і горе....
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19.08.2026 09:25 Ответить
+7
Де гудок? Не бачу, не чую! Дайте посилання на гудок від рінаха!
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19.08.2026 09:36 Ответить
+6
Лішбинєкієвскаяхунта...
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19.08.2026 09:33 Ответить

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