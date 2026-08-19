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Занедбаний та зруйнований стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку. ВIДЕО
У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано сучасний стан історичного стадіону "Шахтар", розташованого в парку імені Щербакова в окупованому Донецьку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спортивна арена перебуває в повністю занедбаному стані.
На оприлюднених кадрах видно зруйновані та іржаві металеві конструкції, залишкові купи сміття та відсутність пластикових сидінь на трибунах. За час окупації чаша стадіону повністю заросла деревами й кущами.
Стадіон "Шахтар" є історичною домашньою ареною футбольного клубу "Шахтар", де команда проводила матчі до переїзду на РСК "Олімпійський", а згодом - на "Донбас Арену".
Топ коментарі
+8 Василь Воробець
показати весь коментар19.08.2026 09:25 Відповісти Посилання
+5 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар19.08.2026 09:33 Відповісти Посилання
+5 Ан Мур
показати весь коментар19.08.2026 09:36 Відповісти Посилання
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