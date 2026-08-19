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Занедбаний та зруйнований стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано сучасний стан історичного стадіону "Шахтар", розташованого в парку імені Щербакова в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спортивна арена перебуває в повністю занедбаному стані.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані та іржаві металеві конструкції, залишкові купи сміття та відсутність пластикових сидінь на трибунах. За час окупації чаша стадіону повністю заросла деревами й кущами.

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Стадіон "Шахтар" є історичною домашньою ареною футбольного клубу "Шахтар", де команда проводила матчі до переїзду на РСК "Олімпійський", а згодом - на "Донбас Арену".

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Донецьк (868) окупація (7045) стадіон (58) Шахтар (156) Донецька область (11675) Донецький район (77)
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Топ коментарі
+8
Ну що тут скажеш,де кацапи,там все перетворюється в русский мир,пустка,руїна,бруд і горе....
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19.08.2026 09:25 Відповісти
+5
Лішбинєкієвскаяхунта...
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19.08.2026 09:33 Відповісти
+5
Де гудок? Не бачу, не чую! Дайте посилання на гудок від рінаха!
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19.08.2026 09:36 Відповісти

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