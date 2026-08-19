Занедбаний та зруйнований стадіон "Шахтар" в окупованому Донецьку. ВIДЕО

У мережі опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано сучасний стан історичного стадіону "Шахтар", розташованого в парку імені Щербакова в окупованому Донецьку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спортивна арена перебуває в повністю занедбаному стані.

На оприлюднених кадрах видно зруйновані та іржаві металеві конструкції, залишкові купи сміття та відсутність пластикових сидінь на трибунах. За час окупації чаша стадіону повністю заросла деревами й кущами.

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Стадіон "Шахтар" є історичною домашньою ареною футбольного клубу "Шахтар", де команда проводила матчі до переїзду на РСК "Олімпійський", а згодом - на "Донбас Арену".

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