Роботизация фронта, реактивные перехватчики и ударные ракеты: Федоров рассказал о будущих проектах. ВИДЕО
Бывший министр обороны Михаил Федоров назвал три ключевых технологических направления, над которыми будет работать его команда: роботизация фронта, перехват вражеских целей и недорогие ударные ракеты.
Об этом он рассказал в видео, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Федоров рассказал, что в пятницу вернулся в Киев после зарубежной командировки и сейчас уже работает над новыми проектами.
"Во-первых, мы встретились со многими донорами, которые потенциально могут профинансировать дальнейшую трансформацию нашей страны, особенно в направлении цифрового государства, ИИ, запуска новых продуктов. Украину знают в мире как страну, которая сделала такой большой скачок в направлении цифровизации: и "Дия", и "Мрия", и "Дия Сити", и многие другие проекты.
Важно использовать мои контакты по всему миру для того, чтобы привлекать дополнительные средства в Украину, чтобы продолжать это делать, и, наоборот, масштабировать все, что было до этого, чтобы процесс не останавливался.
Во-вторых, у нас было большое количество встреч с венчурными фондами, с компаниями Big Tech, я публиковал информацию о Palantir, и нам удалось привлечь ресурсы, которые позволят нам создать в Украине, в Киеве, крупнейший венчурный фонд в сфере Defense Tech, который будет инвестировать в военные стартапы, в устойчивые компании и искать решения для проблем, которые существуют сегодня и которые возникнут завтра", — отметил он.
Федоров также рассказал о трех ключевых проектах.
"Первый — это сенсоризация и роботизация фронта, чтобы защитить жизни наших военных и максимально ускорить роботизацию фронта.
Второе направление — это реактивные перехватчики, недорогие ракеты, все остальные средства, которые позволят сбивать реактивные "шахеды", ракеты. И мы знаем, какая угроза существует сегодня. Только сегодня утром в Киеве в многоэтажку попал "шахед". Задача — ускорить решение этой проблемы.
И третье направление — это направление дешевых ударных ракет, в дальнейшем — с ИИ. Нам нужно иметь ответ на все атаки врага. И иметь построенную собственную систему, способную масштабно реагировать", — отметил экс-министр.
Он также заявил, что в скором времени будет запущен Defense Tech Фонд.
"Буду приглашать присоединиться к нему как стартапы, так и экспертов для работы в фонде.
Также запустим аналитический центр. За последние 7–8 месяцев мы нашли ключ к россиянам: как можно выявлять их уязвимости, как можно наносить удары и перехватывать инициативу в воздухе и на земле. И задача — использовать наш опыт для того, чтобы можно было прогнозировать следующие шаги войны и уже проактивно генерировать решения, чтобы перехватывать инициативу. Поэтому вскоре будет анонс по этому поводу", — добавил он.
Также Федоров посетил одно из предприятий, производящих роботов.
"В Украине ежедневно, еженедельно, ежемесячно появляется большое количество проектов. И моя задача сегодня — находить решения, которые позволят нам победить в войне за независимость, остановить войну и сделать это благодаря инновациям, технологиям, асимметрии. То есть все, чем я занимался до этого, мы продолжаем делать вместе с нашей командой.
И я надеюсь, что это придаст надежду тем, у кого она есть, или вернет надежду тем, кто начинает ее терять.
Каждый на своем месте, независимо от статуса, где бы мы ни находились, — мы продолжаем бороться. И поэтому скоро будет много анонсов, новостей. Присоединяйтесь. Скоро увидимся", — подытожил он.
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