Роботизація фронту, реактивні перехоплювачі та ударні ракети: Федоров розповів про майбутні проєкти. ВIДЕО

Колишній міністр оборони Михайло Федоров назвав три ключові технологічні напрямки, над якими працюватиме його команда: роботизація фронту, перехоплення ворожих цілей і дешеві ударні ракети.

Про це він розповів у відео, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Федоров розповів, що п'ятницю повернувся до Києва після закордонного відрядження та наразі вже працює над новими проєктами.

"По-перше, ми зустрілися з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямку цифрової держави, AI, запуску нових продуктів. Україну знають в світі, як країна, яка зробила такий великий стрибок в напрямок по діджиталізації, і Дія, і Мрія, і Дія Сіті, і багато інших проєктів.

Важливо використовувати мої контакти по всьому світу для того, щоб залучати додаткові кошти в Україну, для того, щоб продовжити це робити, і навпаки масштабувати все, що було до цього, щоб все не зупинялося.

По-друге, мали велику кількість зустрічей з венчурними фондами, з Big Tech компаніями, я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, який буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра", - зазначив він.

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Федоров також розповів про три ключові проєкти.

"Перший — це сенсоризація, роботизація фронту, для того, щоб захистити життя наших військових і максимально пришвидшити роботизацію фронту.

Другий напрямок — це реактивні перехоплювачі, дешеві ракети, всі інші засоби, які дозволять збивати реактивні "шахеди", ракети. І ми знаємо, яка загроза є сьогодні. Тільки сьогодні зранку в Києві в багатоповерхівку прилетів "шахед". Задача — пришвидшити вирішення цієї проблеми.

І третій напрямок — це напрямок дешевих ударних ракет, у подальшому — зі ШІ. Нам потрібно мати відповідь на всі атаки ворога. І мати побудовану свою систему, яка здатна масштабовано реагувати", - зазначив ексміністр.

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Він так заявив, що скоро буде запущено Defense Tech Фонд.

"Буду запрошувати долучитися до нього як стартапи, так і експертів для того, щоб працювати у фонді.

Також запустимо аналітичний центр. За останні 7-8 місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі. І задача - використовувати наш досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу. Тому також скоро буде анонс щодо цього", - додав він.

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Також Федоров відвідав одне із підприємств, які виробляють роботів.

"Велика кількість проєктів зʼявляється в Україні щодня, щотижня, щомісяця. І моя задача сьогодні — знаходити рішення, які дозволять нам перемогти у війні за незалежність, зупинити війну і зробити це завдяки інноваціям, технологіям, асиметрії. Тобто все, що я робив до цього, ми продовжуємо робити з нашою командою.

І я сподіваюся, що це додасть надії комусь, у кого надія є, або поверне надію тому, хто починає її втрачати.

Кожен на своєму місці, незалежно від статусу, де б ми не знаходилися, — ми продовжуємо боротися. І тому скоро буде багато анонсів, новин. Долучайтеся. Скоро побачимося", - підсумував він.

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