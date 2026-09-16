Украинский разведывательный дрон пролетает над российским Белгородом. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики продолжают демонстрировать высокую эффективность и полный контроль над воздушным пространством в приграничных регионах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры качественного разведывательного полета украинского беспилотника над российским городом Белгородом.

Успешную операцию провели бойцы подразделения ударных БПЛА "Гострі Картузи" из состава 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Благодаря современной цифровой оптике и высокому разрешению камеры украинский дрон беспрепятственно зафиксировал объекты инфраструктуры, дороги и передвижения врага в пределах российского областного центра.

Опубликованное видео свидетельствует о неспособности российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы обнаружить и сбить украинские беспилотники над собственной территорией.

Читайте: В Белгороде после атаки БПЛА загорелся университет, где разрабатывали беспилотники

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант показал разрушенный мост в Белгородской области: "Это п#здец, товарищи". ВИДЕО