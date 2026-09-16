Украинский разведывательный дрон пролетает над российским Белгородом. ВИДЕО
Украинские аэроразведчики продолжают демонстрировать высокую эффективность и полный контроль над воздушным пространством в приграничных регионах РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры качественного разведывательного полета украинского беспилотника над российским городом Белгородом.
Успешную операцию провели бойцы подразделения ударных БПЛА "Гострі Картузи" из состава 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега".
Благодаря современной цифровой оптике и высокому разрешению камеры украинский дрон беспрепятственно зафиксировал объекты инфраструктуры, дороги и передвижения врага в пределах российского областного центра.
Опубликованное видео свидетельствует о неспособности российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы обнаружить и сбить украинские беспилотники над собственной территорией.
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