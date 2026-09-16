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Украинский разведывательный дрон пролетает над российским Белгородом. ВИДЕО

Украинские аэроразведчики продолжают демонстрировать высокую эффективность и полный контроль над воздушным пространством в приграничных регионах РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликованы кадры качественного разведывательного полета украинского беспилотника над российским городом Белгородом.

Успешную операцию провели бойцы подразделения ударных БПЛА "Гострі Картузи" из состава 2-го отдельного отряда Центра специального назначения НГУ "Омега".

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Благодаря современной цифровой оптике и высокому разрешению камеры украинский дрон беспрепятственно зафиксировал объекты инфраструктуры, дороги и передвижения врага в пределах российского областного центра.

Опубликованное видео свидетельствует о неспособности российских систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы обнаружить и сбить украинские беспилотники над собственной территорией.

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разведка (4313) Национальная гвардия (2479) дроны (8180) Белгород (524)
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Топ комментарии
+2
Як на долоні!
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16.09.2026 16:06 Ответить
+2
ТРЦ потужний. Більше стадіону. А аеропорт прямо всередині міста. Прикольно.
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16.09.2026 16:06 Ответить
+2
Треба сходити в чат белгорода. Порадувати їх відосіком з панорамним видом.
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16.09.2026 16:16 Ответить

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