Український розвідувальний дрон пролітає над російським Бєлгородом. ВIДЕО

Українські аеророзвідники продовжують демонструвати високу ефективність та повний контроль над повітряним простором у прикордонних регіонах РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри якісного розвідувального рейсу українського безпілотника над російським містом Бєлгород.

Успішну операцію провели воїни підрозділу ударних БпЛА "Гострі Картузи" зі складу 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега".

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Завдяки сучасній цифровій оптиці та високій роздільній здатності камери, український дрон безперешкодно зафіксував об'єкти інфраструктури, дороги та пересування ворога в межах російського обласного центру.

Оприлюднене відео свідчить про неспроможність російських систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби виявити та збити українські безпілотники над власною територією.

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