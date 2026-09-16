Український розвідувальний дрон пролітає над російським Бєлгородом. ВIДЕО
Українські аеророзвідники продовжують демонструвати високу ефективність та повний контроль над повітряним простором у прикордонних регіонах РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі оприлюднено кадри якісного розвідувального рейсу українського безпілотника над російським містом Бєлгород.
Успішну операцію провели воїни підрозділу ударних БпЛА "Гострі Картузи" зі складу 2-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега".
Завдяки сучасній цифровій оптиці та високій роздільній здатності камери, український дрон безперешкодно зафіксував об'єкти інфраструктури, дороги та пересування ворога в межах російського обласного центру.
Оприлюднене відео свідчить про неспроможність російських систем протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби виявити та збити українські безпілотники над власною територією.
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