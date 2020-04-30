Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук
Рада на позачерговому засіданні 30 квітня не розглядатиме жодних кадрових питань, зокрема і можливе призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра з реформ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Так, дійсно, сьогодні ми не будемо розглядати жодних кадрових питань, у тому числі кадрового питання щодо віцепрем'єр-міністра з питань реформ, кандидатуру якого ми обговорювали – Міхеіла Саакашвілі. Справді, немає голосів наразі під його кандидатуру", – зазначила вона.
Кравчук зауважила, що Саакашвілі проводив додаткові консультації з іншими політсилами. "Але це політика, демократія, це рішення Верховної Ради", - додала вона.
Вона також припустила, що, ймовірно, парламент і не повертатиметься до цього кадрового призначення.
Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.
28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.
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не Петро був при владі 2.Тоді працювали всі мережі, а не лише Епіцентр ,як при зе сцкунові.3.якщо не вкурив див. дурню п.1
бачу, ти вже відрікаєшся від свого вибору ніфуя не вийде)))
Тому, що, якщо написаний тобою ідіотизм прочитати, то виходить, що раніше "вони(і не одні вони)" в змові з свиночолим гетьманом були. Ти хоть інколи читай свої висери.
«Гуманітарний груз», який з помпою зустрічав найвеличніший потерпілий розводіла, продають у мережі «Епіцентр». Про те кіно для лохів вийшло у Вови красиве.
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль
vAnilla Love t:
Перевод: Провительство НЕ будет выпускать граждан. (Граждане закончились весной 2019) Но готово продавать р@бов
Первый Зе-рынок р@бов будет торжественно открыт Президентом в Херсоне - в стиле Миссиссипи 18 века.
Презентацию сделает Сивохо
Дизайн - Алан Бадоев
Билетики - у Ермака
В Лондон не отпустили самолёт с гражданами Украины?
Нечего жировать,рабы, все батрачьте за копейки теперь в Украине на РАхметова. Вы же все преп#зденты
Oleksii Osypenko:
Були господарями у своїй країні.
Вибрали слуг народу.
Стали рабами слуг.
Доля все ж має почуття гумору.
Житомирянин:
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" призначили директором департаменту ГУР МОУ
було в нас колись опг "сім'я", зара опг "квартал". І ця ***** пройде.
Portobello:
95-й квартал просочился в сбу и гур моу, вместо того, чтобы сбу и гур моу просочились в 95-й квартал и прикрыли его к херам
Петр Петров:
На Г+Г сменили методичку: коломойщица Мосейчук, которая много лет плодила фейки и поливала Украину грязью и приводила слуг к власти, сделала круглые глаза и начала спрашивать"А кто это сделал?"
Пухнастий українобот:
Наверное хорошо, что Порошенко не президент ведь он может спокойно и молча помогать медикам и тратить миллионы на здравоохранение. Если бы он был президентом, это бы назвали пиаром и бизнесом на крови. Глупый Порох, а мог бы Испании помочь, как наш "гарант", а он своим помогает
Ivanna Klympush:
Г+Г договорився вже до "секретних біологічних лабораторій" НАТО в Україні, так і до воскресіння "розп'ятого трирічного хлопчика" недовго.
Це в тренді ватно-совкової політики нинішніх керівників країни, за провідництва яких активно руйнується правда Майдану та честь волонтерів
Юрій Каракай:
З обранням Зеленського гасло «Слава Україні» набуло глузливо-знущальної конотації, викликаючи відчуття ганьби у деморалізованого населення. Нестерпно соромно іудам згадувати зраджених героїв. У відповідь вони ніяковіють і гидко всміхаються.
1. А вот твой Порошенко!!!
2. А вот твой Лукашенко!!!
12.08.19 16:55 Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"
https://censor.net/news/3142484/arahamiya_rasskazal_kak_budet_rabotat_sistema_bolshoyi_brat_programma_budet_analizirovat_rabotu_vseh
Не поступай как кацапы, а спрашивай, если чего-то не знаешь или не понял.
обещали мишке горы до небес
обманули мишку, поимели рачки
кто теперь лошара? ну зачем ты лез? © я
Михо бушевал уже без него.
- Хочеш солоденьку конхветку?
- Хочу.
- А нема.
Помню была здесь на Цензоре фотография, когда после снятия Саакашвили Порошенко приехал в Одессу назначать нового главу, угодного местной коррупционной мафии и как представители этой мафии сидели, развалясь на стульях с наглыми ухмылками, а перед ними в угоднической позе стоял Порошенко.
Слуги народа решили идти по пути Порошенко?