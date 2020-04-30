Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук

Рада на позачерговому засіданні 30 квітня не розглядатиме жодних кадрових питань, зокрема і можливе призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра з реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, дійсно, сьогодні ми не будемо розглядати жодних кадрових питань, у тому числі кадрового питання щодо віцепрем'єр-міністра з питань реформ, кандидатуру якого ми обговорювали – Міхеіла Саакашвілі. Справді, немає голосів наразі під його кандидатуру", – зазначила вона.

Кравчук зауважила, що Саакашвілі проводив додаткові консультації з іншими політсилами. "Але це політика, демократія, це рішення Верховної Ради", - додала вона.

Вона також припустила, що, ймовірно, парламент і не повертатиметься до цього кадрового призначення.

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Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.