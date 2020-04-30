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Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук

Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, -

Рада на позачерговому засіданні 30 квітня не розглядатиме жодних кадрових питань, зокрема і можливе призначення експрезидента Грузії і колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі на пост віцепрем'єр-міністра з реформ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, дійсно, сьогодні ми не будемо розглядати жодних кадрових питань, у тому числі кадрового питання щодо віцепрем'єр-міністра з питань реформ, кандидатуру якого ми обговорювали – Міхеіла Саакашвілі. Справді, немає голосів наразі під його кандидатуру", – зазначила вона.

Кравчук зауважила, що Саакашвілі проводив додаткові консультації з іншими політсилами. "Але це політика, демократія, це рішення Верховної Ради", - додала вона.

Вона також припустила, що, ймовірно, парламент і не повертатиметься до цього кадрового призначення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи від "Голосу" провели зустріч із Саакашвілі і назвали її "конструктивною". ФОТО

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Автор: 

ВР (15050) Саакашвілі Міхеіл (2155) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+19
ахахаха!.. прокатили Михуила!.. ждем острых интервью)))
Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2679
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30.04.2020 12:04 Відповісти
+14
всі в ЕпіцентрНазначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1829
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30.04.2020 12:01 Відповісти
+12
Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3828
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30.04.2020 12:04 Відповісти
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всі в ЕпіцентрНазначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1829
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30.04.2020 12:01 Відповісти
І шо? "Епіцентри" Гереги працювали під час окупації кримнашу і після окупації того самого кримнашу. Їй щось Святий Петро Рошенко з цього приводу сказав?
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30.04.2020 12:04 Відповісти
Сказал, что это - гуманитарный груз и сделал ещё один ролик.
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30.04.2020 12:08 Відповісти
В Криму был "Эпицентр" стал "Новацентр"
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30.04.2020 12:11 Відповісти
Но владельцы те же - Гереги. И все пучком!
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30.04.2020 12:13 Відповісти
К свому прпиЗЕденту вопросов нет?
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30.04.2020 14:12 Відповісти
дурню зебобовий,1. під час окупації Криму,якщо в тебе ще залишок клепки є згадай, що
не Петро був при владі 2.Тоді працювали всі мережі, а не лише Епіцентр ,як при зе сцкунові.3.якщо не вкурив див. дурню п.1
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30.04.2020 12:21 Відповісти
Зебобовий, а чого до цього часу власником "Новацентр" (Епіцентр") в кримнаші володіють Гереги і їх бізнес там цвіте та пахне? Відповідь у тебе є?
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30.04.2020 12:23 Відповісти
Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1657
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Что это за нечто "Бигдан"? Это твой сосед по палате в дурдоме?
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30.04.2020 12:29 Відповісти
по собі всіх судиш телепень ?
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30.04.2020 13:18 Відповісти
А чого лише 9 ідіотів з вашої секти під його висером "налайкали"? Погано стараєтесь!
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30.04.2020 13:19 Відповісти
бобік, ти запитуєш, чому й нього бізнес в Криму, але тебе зовсім не корчить, що його бізнес в Україні отримує привілеї в умовах карантину й за безпрецедентного сприяння зекалу... я правильно тебе зрозумів?
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30.04.2020 12:34 Відповісти
Бобік, я веду мову, що власники великих супермаркетів, що тоді, що зараз великий болт клали на закони України. Як і ті самі "порошенки-зеленські". А ти вискакуй і дальше з трусів.
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30.04.2020 12:37 Відповісти
чипушка, вони (і не одні вони) кладуть вже навіть не на закони, а на самого пріпіздєнта, який наразі особисто надає транспорт і зустрічає їхні комерційні рейси... іншими словами - лакей
бачу, ти вже відрікаєшся від свого вибору ніфуя не вийде)))
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30.04.2020 12:46 Відповісти
Та не нервуйся ти так!Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 4927
Тому, що, якщо написаний тобою ідіотизм прочитати, то виходить, що раніше "вони(і не одні вони)" в змові з свиночолим гетьманом були. Ти хоть інколи читай свої висери.Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 1911
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30.04.2020 12:50 Відповісти
ахахахахах... он яка фонтануюча сопля попалася вони і привели твого клована до влади, а ти підмахував і *********
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30.04.2020 12:59 Відповісти
Вікторія Мірошніченко:
«Гуманітарний груз», який з помпою зустрічав найвеличніший потерпілий розводіла, продають у мережі «Епіцентр». Про те кіно для лохів вийшло у Вови красиве.
Правительство готово к переговорам с желающими официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы европейскими странами - Шмыгаль
vAnilla Love t:
Перевод: Провительство НЕ будет выпускать граждан. (Граждане закончились весной 2019) Но готово продавать р@бов
Первый Зе-рынок р@бов будет торжественно открыт Президентом в Херсоне - в стиле Миссиссипи 18 века.
Презентацию сделает Сивохо
Дизайн - Алан Бадоев
Билетики - у Ермака
В Лондон не отпустили самолёт с гражданами Украины?
Нечего жировать,рабы, все батрачьте за копейки теперь в Украине на РАхметова. Вы же все преп#зденты
Oleksii Osypenko:
Були господарями у своїй країні.
Вибрали слуг народу.
Стали рабами слуг.
Доля все ж має почуття гумору.
Житомирянин:
Чоловіка головного бухгалтера "95 кварталу" призначили директором департаменту ГУР МОУ
було в нас колись опг "сім'я", зара опг "квартал". І ця ***** пройде.
Portobello:
95-й квартал просочился в сбу и гур моу, вместо того, чтобы сбу и гур моу просочились в 95-й квартал и прикрыли его к херам
Петр Петров:
На Г+Г сменили методичку: коломойщица Мосейчук, которая много лет плодила фейки и поливала Украину грязью и приводила слуг к власти, сделала круглые глаза и начала спрашивать"А кто это сделал?"
Пухнастий українобот:
Наверное хорошо, что Порошенко не президент ведь он может спокойно и молча помогать медикам и тратить миллионы на здравоохранение. Если бы он был президентом, это бы назвали пиаром и бизнесом на крови. Глупый Порох, а мог бы Испании помочь, как наш "гарант", а он своим помогает
Ivanna Klympush:
Г+Г договорився вже до "секретних біологічних лабораторій" НАТО в Україні, так і до воскресіння "розп'ятого трирічного хлопчика" недовго.
Це в тренді ватно-совкової політики нинішніх керівників країни, за провідництва яких активно руйнується правда Майдану та честь волонтерів
Юрій Каракай:
З обранням Зеленського гасло «Слава Україні» набуло глузливо-знущальної конотації, викликаючи відчуття ганьби у деморалізованого населення. Нестерпно соромно іудам згадувати зраджених героїв. У відповідь вони ніяковіють і гидко всміхаються.
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30.04.2020 12:36 Відповісти
юли смена, ой схема
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30.04.2020 16:48 Відповісти
Зеленский чертов барыга.
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30.04.2020 12:02 Відповісти
И с "Большим братом" у вас тоже провал...
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30.04.2020 12:02 Відповісти
Нет у нас ни какого "большого брата"... Так - спившийся ипанутый сосед...
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30.04.2020 12:07 Відповісти
https://censor.net/user/420169, очевидно, что ты следишь за всем, что говорят и делают Слуги народа, которых ты избрал.
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30.04.2020 12:09 Відповісти
И снова ты в просак попал! Я этих клоунов не выбирал... А ты дальше молись на своего усатого тупорылого колхозника... Рабам вообще не свойственно понимать свободных людей!
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Я не ошибся, т.к. аргумент про тупорылого колхозника делает тебя абсолютно правым, как и всякую зераду.
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30.04.2020 12:17 Відповісти
А с чего ты взял, что я голосовал за плесень?
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30.04.2020 12:18 Відповісти
Найди второе отличие между "аргументами":
1. А вот твой Порошенко!!!
2. А вот твой Лукашенко!!!
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30.04.2020 12:26 Відповісти
Ладно, некогда мне ёрничать

12.08.19 16:55 Арахамия рассказал, как будет работать система "Большой брат": "Программа будет анализировать работу всех депутатов парламента"

https://censor.net/news/3142484/arahamiya_rasskazal_kak_budet_rabotat_sistema_bolshoyi_brat_programma_budet_analizirovat_rabotu_vseh

Не поступай как кацапы, а спрашивай, если чего-то не знаешь или не понял.
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30.04.2020 12:15 Відповісти
это очень большая ошибка ЗЕ и Разумков на этом не выиграет, а пойдёт на дно со всеми...
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30.04.2020 12:03 Відповісти
Да жаль,еще одного клоуна наркомана в эфир не запустили.теперь будут искать нового артиста разговорного жанра,возможно лысому должность предложат.
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30.04.2020 12:05 Відповісти
Большой брат уже давно работает по подбору кадров.
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30.04.2020 16:09 Відповісти
Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3828
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30.04.2020 12:04 Відповісти
Бе-бе-бе-бе-бе-бе...
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30.04.2020 12:07 Відповісти
Список отказников голосовать в студию!
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30.04.2020 12:04 Відповісти
ахахаха!.. прокатили Михуила!.. ждем острых интервью)))
Назначение Саакашвили Рада рассматривать не будет из-за нехватки голосов, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 2679
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30.04.2020 12:04 Відповісти
А я жду Михо майданчика если ему какая-то из бабушек (Курченко или Коломойский) оплатят! Хотя Карсон уже не то что сбитый летчик а уже ползающий летчик!
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30.04.2020 12:07 Відповісти
С Карсоном наркоманом даже клоуны наркоманы не хотят иметь никаких дел!
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30.04.2020 12:05 Відповісти
Саку и Бубочку от кокса по разному штырит
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30.04.2020 12:09 Відповісти
Короче, барыги с клоунами - одного поля ягоды... Да и тебе пора с шоколядной ширки слазить!
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30.04.2020 12:10 Відповісти
100 ПРОЦЕНТІВ ПІДТРИМУЮ.
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30.04.2020 14:51 Відповісти
прокатили мишку на зеленой тачке
обещали мишке горы до небес
обманули мишку, поимели рачки
кто теперь лошара? ну зачем ты лез? © я
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30.04.2020 12:06 Відповісти
Бе-бе-бе-бе-бе-бе....
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30.04.2020 12:06 Відповісти
не приживаются в Украине грузины у кормила власти. В отличие от евреев.
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30.04.2020 12:08 Відповісти
Сегодня не будем ! -Нехватка голосов . Стало быть, не договорились.... Будут "уговаривать" дальше. Ежели сильно надо ,то денег добавят + бонус за карантин + за интенсивность +на оздоровление = слуги проявят понимание... Вечером в Велюре!
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30.04.2020 12:10 Відповісти
Михо в зеко-манде был бы шизофреником среди олигофренов. Даже жаль, такой фееричный номер сорвался.
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30.04.2020 12:11 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform tZE inform@tZEinform ·https://twitter.com/tZEinform/status/1255371349918461953 29 апр.
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30.04.2020 12:12 Відповісти
и ситуации в стране. Для тех кто еще пишет что то Зеленскому - максимум что он может прочитать в документе - 1,5-2 тысячи знаков. Не более. К 12 в ОПУ явился Саакашвили и Зеленский уехал.
Михо бушевал уже без него.
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30.04.2020 12:14 Відповісти
Мішу спокусили з'їзти ложку зеленого лайна за право відвідувати Україну і навіть посаду віцепрем'єра. Міша зьобнув. Але Зєля вчергове наіпав:
- Хочеш солоденьку конхветку?
- Хочу.
- А нема.
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30.04.2020 12:18 Відповісти
Призначення Саакашвілі Рада не розглядатиме через брак голосів, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 3852
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30.04.2020 12:18 Відповісти
На ма-а-а-а-леньком плоту.
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30.04.2020 16:12 Відповісти
Назначат, не сегодня, так завтра! В чем проблема, порохоботы, чего заскулили в комментах?
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30.04.2020 12:19 Відповісти
походу это ты скулишь - не сегодня, завтра...
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30.04.2020 12:23 Відповісти
а шо НЕлох? отсиделся снова я не я- идея не моя?
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30.04.2020 12:21 Відповісти
теперь Мише Курченко добавит бабок на выкуривания этой власти , а еще если юля присовокупится....
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30.04.2020 12:23 Відповісти
поматросілі і бросілі... а жаль, так хотілося побачити цю батрахоміомахію))))
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Михо так унижался, что без отвращения теперь его и воспринимать не получается
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30.04.2020 12:24 Відповісти
Этих несогласных надо отозвать и назначить следующих по спискам. В раду попали только благодаря брэнду "слуга народа", а теперь каждый в свою сторону тянет.Гнать их к чертям.
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30.04.2020 12:24 Відповісти
дайош діктатуру колованов!!!
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30.04.2020 12:25 Відповісти
Это не диктатура- за них большинство проголосовало. Но голосовали, чтобы обеспечить поддержку Зеленскому. Не хотят- пусь уе на.
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30.04.2020 12:31 Відповісти
діктатура большинства... нічого не нагадує? і про яку підтримку зеленському ти говориш, якщо воно саме жодним словом не підтримало висунення Саакашвілі??? ти вважаєш ЗЄ самостійним і впливовим гравцем, серйозно?
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30.04.2020 12:40 Відповісти
Диктатура большинства в данном контексте- это оксюморон.
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30.04.2020 12:58 Відповісти
ні, це історична аналогія - коли інтреси групи аферистів видають за інтереси більшості...
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30.04.2020 13:02 Відповісти
Группы из 73% процентов аферистов против 27% большинства? Что ты несеш? Чи, якщо тобі зручніше- що ти верзеш?
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30.04.2020 14:03 Відповісти
чувачок, а ти все ще віриш, що зєкал дбає про когось окрім себе любих? група каламойши, група ахмєткі, група ненажер - вони всі 73%?
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30.04.2020 16:34 Відповісти
Слыш, троляка. Ты с темы на тему не перескакивай, обломался с большинством в 27%- сразу спрыгиваешь на ахметку с коломойским? Это другая тема, и я ее с тобой не обсуждал.
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30.04.2020 17:57 Відповісти
ти дибіл? чи українську туго розумієш?
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30.04.2020 19:00 Відповісти
Дебілом твій дідусь був, кажуть...
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30.04.2020 19:35 Відповісти
А ще биків драв, тому в тебе і прізвище таке
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30.04.2020 19:36 Відповісти
та ти просто кончене чмо))) пнх
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30.04.2020 20:11 Відповісти
Бу-га-га! Карлсон в пролёте!
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30.04.2020 12:25 Відповісти
Бу-га-га ЗЕленые в жопе - и кто из них в чьей уже не важно, радует любая диспозиия
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30.04.2020 12:29 Відповісти
судят по делам, а он говорит хорошо. что сделает потом и я судить буду
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30.04.2020 12:27 Відповісти
Порошенко и не думал бороться с коррупцией, наоборот, укрепил ее за 5 лет своего правления. Петя под давлением Запада взял в свою команду грузинских реформаторов, но затем с помощью коррупционеров их всех выдавил.

Помню была здесь на Цензоре фотография, когда после снятия Саакашвили Порошенко приехал в Одессу назначать нового главу, угодного местной коррупционной мафии и как представители этой мафии сидели, развалясь на стульях с наглыми ухмылками, а перед ними в угоднической позе стоял Порошенко.

Слуги народа решили идти по пути Порошенко?
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30.04.2020 13:09 Відповісти
Именно по этому пути они и идут. Что осталось от Партии Регионов, что осталось от БПП? То же останется и от Слуги народа.
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30.04.2020 13:23 Відповісти
Группы из 73% процентов аферистов против 27% большинства? Что ты несеш? Чи, якщо тобі зручніше- що ти верзеш?
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30.04.2020 14:01 Відповісти
Ждем разрыва вентилятора от грузинского комика,какие барыги у власти
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30.04.2020 14:15 Відповісти
Отличная новость для безработного саакашвили!! пусть ****....ет с свои нидерланды или грузию, на заробитки!!!!
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30.04.2020 16:24 Відповісти
 
 