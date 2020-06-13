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Новини Хабарники
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Байден (2862) хабар (4644) Злочевський (208) Холодницький (661)

Байдени не мають стосунку до справи про рекордний хабар у $6 млн керівництву НАБУ і САП, - Холодницький

Байдени не мають стосунку до справи про рекордний хабар у $6 млн керівництву НАБУ і САП, - Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький наголошує, що ексвіцепрезидент США Джозеф Байден і його син Гантер не мають причетності до справи про пропозицію хабара керівництву антикорупційних органів за закриття епізоду, в якому фігурує колишній міністр екології Микола Злочевський.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", у суботу під час брифінгу, відповідаючи на запитання про те, чи фігурує в кримінальному провадженні про давання хабара, Байден-молодший, оскільки він безпосередньо пов'язаний зі Злочевським і компанією "Бурісма" (Burisma Holdings), Холодницький сказав: "Давайте поставимо крапку в цьому раз і назавжди. Байден-молодший і Байден-старший у цьому конкретному провадженні не фігурують".

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Артем Ситник при цьому наголосив, що хабар пропонували за закриття епізоду щодо стабкредиту, який видавав Нацбанк банківській установі ВАТ "Реал Банк", пов'язаній з Курченком.

"Давайте не перетворювати цю справу, щоб був якийсь політичний підтекст", – закликав Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компанія Burisma заперечує причетність до рекордного хабаря в $6 млн Холодницькому

Раніше САП і НАБУ повідомили, що колишній високопоставлений чиновник і його "права рука", чиновник Управління ДФС у Києві, намагалися дати хабар керівникам САП і НАБУ. Ексчиновник розраховував, що за $6 млн правоохоронці закриють справи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 3 ст. 209 (відмивання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу

За даними Лещенка, хабар намагався дати колишній міністр екології Микола Злочевський, фігурант справи щодо "Бурісми" (Burisma Holdings).

Сьогодні глави НАБУ і САП провели брифінг, на якому повідомили, що затримані троє осіб.

Також було оголошено про підозру заступнику податкової Києва Миколі Ільяшенку.

Читайте такоє статтю Юрія Бутусова : Всі деталі спецоперації про рекордний хабар за закриття справи Злочевського

Як повідомлялося, Злочевський обіймав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст. 368-2 КК).

Генпрокуратура України з посиланням на генерального прокурора Руслана Рябошапку заявила, що продовжує аудит справ, відкритих за попереднього керівництва відомства, зокрема, велике кримінальне провадження, в якому фігурує, також і компанія Burisma ("Бурісма"). Раніше йшлося про аудит 15 кримінальних проваджень, в яких згадується власник "Бурісми", ексміністр екології Микола Злочевський.

У травні 2014 року син колишнього на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена Гантер Байден став членом ради директорів Burisma Limited.

Генпрокуратура розслідувала кілька кримінальних проваджень, фігурантом яких був Злочевський, у 2015-2016 роках передала одну зі справ до НАБУ.

У січні 2017 року компанія Burisma заявила про закриття в Україні всіх процесуальних і судових дій щодо президента цієї групи Злочевського і операційних компаній, що входять до Burisma Group.

Також читайте: Рекордний хабар "для Ситника" передавав широко відомий позаштатний агент НАБУ Шевченко

У вересні 2019 року колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що розслідування щодо Джозефа Байдена або його сина Гантера Байдена мають проводити у США, а в України немає правових підстав для цього. "Я не знаю жодних причин проводити розслідування щодо Джо Байдена або Гантера Байдена відповідно до українського законодавства... це юрисдикція США", – сказав Луценко в інтерв'ю "BBC. Україна".

Низка американських ЗМІ повідомила, що президент США Дональд Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності розпочати розслідування щодо Гантера Байдена. При цьому президент, чинячи тиск на Київ, до цього заморозив надання фінансової допомоги країні.

Під час перебування віцепрезидентом в адміністрації Барака Обами Джозеф Байден, крім іншого, курирував пов'язані з Україною питання. Водночас  його син Гантер Байден обіймав посаду в раді директорів української газової компанії Burisma. В Україні щодо компанії було відкрито розслідування.

Адвокат Трампа Рудольф Джуліані в низці інтерв'ю заявляв про втручання колишнього віцепрезидента в українську політику та участь у корупційних справах. Зокрема, він стверджує, що колишній генпрокурор України Віктор Шокін був звільнений на прохання Байдена – нібито за те, що розбирався у зв'язках "Burisma" з його сином.
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Топ коментарі
+19
Тут не про зебілів.
Розкручується спецоперація Россіі, сумісно, з хохломанкуртами і ************, щодо дискредитації України перед США, з метою, якщо й не зробити США ворогом України, то значно послабити союзницькі відносини.
І працюють хитро.
Чуємо голоси і тих ,хто заперечує, і тих хто виправдує, і тих хто звинувачує, ОДНОЧАСНО.
Таким чином, у будь якому разі ця НЕГАТИВНА для України тема в ТОПІ.»
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13.06.2020 13:59
+13
Хочу дождаться, когда Байден станет Президентом США и вывернет Зеле матку (или папку).
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13.06.2020 13:45
+12
Как обычно облом для зебилов
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13.06.2020 13:41
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Це просто якийсь абсолютний дебілізм мозгу петюшні-бачити Президентом США параноїка.
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13.06.2020 21:42 Відповісти
Байден - не параноїк. У нього просто стареча дменція. І він - дєрьмократ. Якби ти, убоге, дійсно жило в Штатах, то нинішні дєрьмократи-глобалісти фактично хочуть знищити Америку і перетворити її на Гватемалу.
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14.06.2020 06:31 Відповісти
може не варто лізти у справи величної країни? не великої, як деякі, а саме величної. і до тогож вони не вбили жодного нашого громадянина, я деякі. навіть на майдані вони роздавали "печенькі", а деякі сітлошумові гранати і патрони до помпових рушниць.
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13.06.2020 21:47 Відповісти
Давайте не превращать это дело, чтобы был какой-то политический подтекст", - призвал Сытник. Источник: https://censor.net/n3201824

Ще проблем з США не вистачало, закривай діло дебіл
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13.06.2020 21:54 Відповісти
Не имеют или имеют отношение---та ладно уже. А вот там где папа сынка тянет в дело---тут внимательней надо. А то один папаня по нашей стороне двоих сразу сынков приспособил рядом---крепко мы прогавили всё---по сей день выхаркиваем семейку дружную!
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13.06.2020 22:53 Відповісти
А-ха-ха-хааа, не знаешь случаем, 40 лимонов Порох взял до убийства брата,или после.
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14.06.2020 00:22 Відповісти
Какой то ты неуверенный, так денег не заработаешь, пиши сорок миллиардов ))))
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14.06.2020 09:24 Відповісти
Байден каже -https://www.youtube.com/watch?v=UXA--dj2-CY якщо за 6-ть годин генерального прокурора не виженете-мільярд доларів не дам. От кому тепер вірити?
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14.06.2020 12:34 Відповісти
А-ха-хааааа, все старания *********** по дискредитации Байдена, потерпела оглушительный провал. Шесть лимонов коту под хвост. Мои поздравления епаные бездари.
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14.06.2020 00:17 Відповісти
Байдани хочуть через іншу за змістом справу "відмити" свої грязні оборудки по "дахуванню" корупції в Україні?
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14.06.2020 12:22 Відповісти
Готуються до приходу байдена в білий дім
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14.06.2020 10:33 Відповісти
Українці хочуть нам маразматика?
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14.06.2020 12:26 Відповісти
Ні, не українці. Українські ватніки.
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14.06.2020 14:50 Відповісти
Цукрова вата?
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14.06.2020 14:56 Відповісти
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