Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС

Унаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб і 34 людини (з них 15 дітей) були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро". Внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб та 34 особи (з них 15 дітей) було госпіталізовано. По медичну допомогу до лікарні зверталася 71 особа. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено 1 тис. 494 особи та 293 од. тех., в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.