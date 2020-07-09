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Новини Пожежі в Україні
2 005 14

Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС

Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС

Унаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб і 34 людини (з них 15 дітей) були госпіталізовані.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 7:00 9 липня на території Новоайдарського району продовжується гасіння окремих осередків горіння лісової підстилки на території Борівського (квартали 21, 23), Капітанівського (квартали 80, 103) та Охтирського (квартали 41, 51) лісництв. З початку робіт силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу "Вовче озеро" 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено. Внаслідок пожежі вогнем знищено 23 та пошкоджено 36 житлових будинків в с. Смолянинове та знищено 80 дачних будинків кооперативу "Вовче озеро". Внаслідок пожежі підтверджено загибель 5 осіб та 34 особи (з них 15 дітей) було госпіталізовано. По медичну допомогу до лікарні зверталася 71 особа. Орієнтовна площа, пройдена вогнем, становить близько 5 тис. га. До гасіння залучено 1 тис. 494 особи та 293 од. тех., в тому числі 2 літаки АН-32П, якими 8 липня здійснено 2 скиди – 16 т води. На місці пожежі розгорнуто оперативний штаб, пункт життєзабезпечення, працює оперативна група ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість загиблих під час пожеж на Луганщині задихнулися, - глава Нацполіції Клименко

Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смолянинове Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, відбулася евакуація місцевих жителів. Також проводилася ліквідація пожежі неподалік с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа якого становить близько 40 га.

На нараді під керівництвом президента Зеленського було ухвалено рішення, що для гасіння пожеж будуть залучатися сили Національної гвардії та ЗСУ.

Голова Луганської ОДА Гайдай не відкидає, що пожежі виникли внаслідок підпалів.

ДСНС повідомили, що підтверджено загибель 5 осіб, 9 - госпіталізовано, згоріли 103 будинки.

Автор: 

пожежа (4342) ДСНС (5127) Луганська область (4883)


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Топ коментарі
+2
Найвеличніший так і не загасив пожежу? Мабуть припхався туди без відра.
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09.07.2020 08:17
+2
Блин, луганчане думают - лучше бы уже наводнение. Горцы вырубают лес, а потом захлебываются и кричат, а у нас - бережем лес, теперь вот горим, да еще и Зеля приехал, видать землетрясение будет
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09.07.2020 08:18
+2
Він відро не для того носить. Воно йому потрібно для надійоного зберігання лайна, щоб шмарій не з'їв))
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09.07.2020 08:20
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Серверы поджигают
...а наши бегают с ведрами
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09.07.2020 08:15 Відповісти
Пардон сепары...
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09.07.2020 08:16 Відповісти
сєрвєр-сєвєр-сєпар
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09.07.2020 09:23 Відповісти
Найвеличніший так і не загасив пожежу? Мабуть припхався туди без відра.
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09.07.2020 08:17 Відповісти
Він відро не для того носить. Воно йому потрібно для надійоного зберігання лайна, щоб шмарій не з'їв))
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09.07.2020 08:20 Відповісти
Що я скажу- зараз будуть тисячі звернень, і всім будуть давати обіцяні зелею компенсації.
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09.07.2020 08:18 Відповісти
Зелений поц зуб давав.
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09.07.2020 08:23 Відповісти
Блин, луганчане думают - лучше бы уже наводнение. Горцы вырубают лес, а потом захлебываются и кричат, а у нас - бережем лес, теперь вот горим, да еще и Зеля приехал, видать землетрясение будет
показати весь коментар
09.07.2020 08:18 Відповісти
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 6912
показати весь коментар
09.07.2020 08:23 Відповісти
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2263Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8893
показати весь коментар
09.07.2020 08:25 Відповісти
Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4855 Пожежа на Луганщині: триває гасіння осередків горіння в трьох лісництвах, 71 особа звернулася по медичну допомогу до лікарні, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4718
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09.07.2020 08:27 Відповісти
сепарня, не поджигайте лес.
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09.07.2020 09:11 Відповісти
У результаті обстрілів братів-расєян і сепарів відбувся підпал. Але ета же наші мальчікі, а в очах путєна взагалі мир. Тому гасити - нам, відбудовувати - нам, компенсувати знов-таки з нашої кишені. А ще гниди хочуть проштовхнути закон про особий статус, аби взагалі посадити наших мальчіків у Раду, поповнивши лави україноненависників.
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09.07.2020 10:40 Відповісти
Ліс виріжуть до згарища і продадуть?
показати весь коментар
09.07.2020 10:40 Відповісти
 
 