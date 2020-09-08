Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе

Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колесникова ще не звільнена, оскільки "розслідування ранкового інциденту триває".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.

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8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.