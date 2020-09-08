Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе
Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колесникова ще не звільнена, оскільки "розслідування ранкового інциденту триває".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.
У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.
8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".
У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.
Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
Будь ласка, зачекайте...
Лукашеску, будучи отсталым колхозным замполитом обр. 1970-х гг, не пользуется интернетом и поэтому совершенно не соображает, что сам же сделал Колесникову мега-звездой мировых СМИ: сегодня заместитель председателя Бундестага ФРГ(мощнейшей экономической державы всего Европейского континента)заявила о взятии под личный контроль защиту прав Марии Колесниковой.
А колхозный мудак думает, что он сможет в 2020 году запросто держать Колесникову в тюряге, как КГБ 1970-х гг держал в Мордовской колонии какую-нибудь еврейскую диссидентку... Идиот шкловский...
Не понимают,белорусы,с кем имеют дело. И цена за наивность может быть большой.
А что касается Колесниковой , то она не собиралась бежать в Украину , а наоборот на границе порвала свой паспорт !
а как в Беларуси , не знаю !
Казалось бы. Ну, в этот-то раз уже примерно можно представлять, к чему надо готовиться. Что если проиграем и в это раз - ****** будет уже полным. Жесточайший. Вообще всем. В этот раз мстить он будет по-настоящему. Проигрывать нельзя.
Но нет. Десять лет, оказывается, слишком долгий срок, чтобы помнить, как оно было в тот раз и сделать выводы о граблях.
И вот флейтистка и нобелевский лауреат встают между протестующими и ОМОНом, призывают к мирному протесту, говорят, что здесь не Майдан, просят Путина поговорить с Лукашенко, чтобы он заплакал, сказал, что больше так не будет и ушёл, а протестующие, вместо того, чтобы в первый же день - да в какой там в первый, ещё до объявления результатов! - или у кого-то были сомнения, что результаты будут сфальсифицированы? - начать ковырять брусчатку, приносить кровати и холодильники на баррикады и поливать покрышки бензином, как бы намекая - засовывают цветы в щиты и снимают ботинки перед лавочками.
Результат предсказуем, как дважды два.
Ну, вот скажите мне, нахера?
Ну вот вас сейчас попереизбивают, вычислят по записям видеокамер тихушников - вычислят, вычислят, уж поверьте мне, вы лица-то хоть прячете, или нет, или в эйфории "ура мы ломим" раздаете интервью направо-налево? - ещё несколько месяцев вы походите по улицам большими колоннами, потом все пойдет на спад - ну, потому что а нахера? каждый раз приходить к Дворцу, стоять там полчаса и уходить - чтобы что? - через полгода-год будет массовая облава и большое дело, сядут сотни, убьют - уже убили - десятки, кандидаты и начальники штабов в очередной раз окажутся в СИЗО КГБ - и в это раз они уже так легко не выйдут, Луке больше незачем торговаться с Западом - флейтистке переломают жизнь и пальцы - и?
Какого нового результата вы от тех же самых граблей ждете?
Ну вот зачем?
Если вы выходите - надо побеждать.
А если вы не хотите побеждать - какой смысл выходить? Лучше вообще на диване сидеть. Целее будете.
Добрая, хорошая, милая, светлая, но совершенно не приспособленная к диктатуре, двенадцать лет игравшая на флейте в Германии Колесникова, совершенно не понимая, что если КГБ вывозит тебя ночью на КПП,
и говорит "иди", то лучше идти, пыталась играть в право и юриспруденцию на погранпункте - и теперь вопрос решен. Сядет не за попытку конституционного переворота, так за пересечение госграницы. Они не понимают шуток, Мария. Светлана Александровна. Не понимают они в право и юриспруденцию, и снятые ботинки.
Ох, пони вы мои, бедные пони...
Тем, кто будет бежать.
Граница между Украиной и Беларусью - сильно прозрачная. Сейчас он её, наверное, начнет укреплять, но все равно она будет в значительной степени номинальная. Ирка Колмыкова бежала с четырнадцатилетним сыном зимой, ползком через сугробы. И ничего. Норм. Доползла.
Не надо через КПП.
Мой вам совет.
Бабченко
Когда еще служил в армии .
Тупорыликам трудно живётся , когда кто-то нестандартно мыслит и действует . По-любому их ждёт наказание
К 1917 привела 1 мировая война. Если б в 1914 не началась война, то чЛенин так бы и скитался по Германиям.