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Білорусь (7840) Колесникова Марія (34)

Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе

Білоруські прикордонники повідомили, що член президії Координаційної Ради Білорусі Марія Колесникова ще не звільнена, оскільки "розслідування ранкового інциденту триває".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радыё Свабода.

У Держприкордонкомітеті Білорусі підтвердили затримання, не повідомивши, на якій підставі була затримана Колесникова.

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8 вересня о 8 ранку офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський заявив, що члени Координаційної ради Антон Родненков, Іван Кравцов і Марія Колесникова "пройшли прикордонний контроль і вирушили в сторону України".

У Держприкордонслужбі України повідомили: Родненков і Кравцов прибули в Україну, Колесникової з ними немає.

Заступник голови МВС України Антон Геращенко заявив, що Марію Колесникову хотіли видворити насильно, але вона сама завадила цьому. Джерело "Інтерфаксу" повідомило, що під час спроби депортації опозиціонерка порвала свій паспорт.
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Топ коментарі
+15
Лукашенко перешёл к прямым похищениям своих оппонентов, как делал в 90-е, когда представители оппозиции были убиты, а тела их никогда не были найдены !!
А что касается Колесниковой , то она не собиралась бежать в Украину , а наоборот на границе порвала свой паспорт !
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09.09.2020 00:09
+11
Вот и лидер появился у беларусов! То, как она вела себя на границе - не просто поступок, это бесстрашие ...
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09.09.2020 00:36
+9
Вот это женщина! Лысого то как корёжит.
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08.09.2020 23:56
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красивая патамуша ?
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08.09.2020 23:46 Відповісти
Вот это женщина! Лысого то как корёжит.
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08.09.2020 23:56 Відповісти
колхозному дуче, наверное, уже по ночам снится пассионарная М.Колесникова...

Лукашеску, будучи отсталым колхозным замполитом обр. 1970-х гг, не пользуется интернетом и поэтому совершенно не соображает, что сам же сделал Колесникову мега-звездой мировых СМИ: сегодня заместитель председателя Бундестага ФРГ(мощнейшей экономической державы всего Европейского континента)заявила о взятии под личный контроль защиту прав Марии Колесниковой.

А колхозный мудак думает, что он сможет в 2020 году запросто держать Колесникову в тюряге, как КГБ 1970-х гг держал в Мордовской колонии какую-нибудь еврейскую диссидентку... Идиот шкловский...
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09.09.2020 00:47 Відповісти
Наивная женщина.Никакого героизма тут нет,а глупость и наивность.Бежать надо было и спасать себя,вернуться всегда сможешь.А теперь будет сидеть,повод найдут.Возможно надолго.
Не понимают,белорусы,с кем имеют дело. И цена за наивность может быть большой.
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09.09.2020 08:25 Відповісти
Зато у погранцов лукашных проблема: как ни поступи, а казлами отпущения они уже назначены.
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09.09.2020 08:35 Відповісти
Держите её у себя, она нам в Украине не нужна, а лучше нехай к ***** бежит.
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09.09.2020 00:04 Відповісти
Ты нам не нужен, лучше к ***** бежи.
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09.09.2020 00:15 Відповісти
Вот и лидер появился у беларусов! То, как она вела себя на границе - не просто поступок, это бесстрашие ...
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09.09.2020 00:36 Відповісти
Лукашенко перешёл к прямым похищениям своих оппонентов, как делал в 90-е, когда представители оппозиции были убиты, а тела их никогда не были найдены !!
А что касается Колесниковой , то она не собиралась бежать в Украину , а наоборот на границе порвала свой паспорт !
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09.09.2020 00:09 Відповісти
Ваще то за умышленную порчу паспорта ответственность какая то предпологается, теперь её могут запереть легально с соответствующими обвинениями
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09.09.2020 00:17 Відповісти
Административная ответветственность или штраф полагается владельцу паспорта , - это в Украине ,
а как в Беларуси , не знаю !
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09.09.2020 00:23 Відповісти
Штраф полагается
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09.09.2020 00:52 Відповісти
Очешуєть!!
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09.09.2020 00:16 Відповісти
ага, и струйня какая-то
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09.09.2020 00:29 Відповісти
Сейчас быстренько сделают ей новый паспорт и все равно насильно отправят в Украину
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09.09.2020 00:26 Відповісти
Лукашенковское телевидение скажет что она сбежала в Украину
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09.09.2020 00:28 Відповісти
Теперь уже не скажет - ведь сказали, что она задержана.
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09.09.2020 00:53 Відповісти
Читаю ленту и офигеваю, народ занят спасением путиноидки Колесниковой, из штаба пророссийского кандидата Бабарико. Неужели не понятно, что вы наблюдаете очередной кремлёвский спектакль? Выходной показал, что в Минске уже наверняка орудует путинская сволочь из подготовленных им «резервов правоохранительных органов». Классика развода: под цветами нац. краснобелого флага и герба Пагоня - добро пожаловать в мокшанско-путинское рабство. Да, белорусов сделали красиво.(с)
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09.09.2020 00:26 Відповісти
Ложь. Митинги в Беларуси настоящие.
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09.09.2020 00:29 Відповісти
И ведь, самое интересное, все это уже было. В 2010 году уже была "Плошча". Когда по экзитполам где Некляев, где Andrei Sannikov - ну как минимум выходили во второй тур. От 25 до 50 тысяч человек - только в Минске - выходят на площадь. Провокация и жесточайший разгон. Санникова титушки избивают вдребезги, избивает Серей Коротких, да-да, тот самый Боцман, который сейчас правая рука Авакова, лично. Сидит два года. Его жену, Ирина Халип, похищают прямо во время интервью, которое она дает "Новой Газете". Тоже что-то около двух лет под домашним арестом. Главред "Хартии'97" Ната Радина год сидит в СИЗО КГБ. Бежит из страны. Проломленные головы и массовые посадки.
Казалось бы. Ну, в этот-то раз уже примерно можно представлять, к чему надо готовиться. Что если проиграем и в это раз - ****** будет уже полным. Жесточайший. Вообще всем. В этот раз мстить он будет по-настоящему. Проигрывать нельзя.
Но нет. Десять лет, оказывается, слишком долгий срок, чтобы помнить, как оно было в тот раз и сделать выводы о граблях.

И вот флейтистка и нобелевский лауреат встают между протестующими и ОМОНом, призывают к мирному протесту, говорят, что здесь не Майдан, просят Путина поговорить с Лукашенко, чтобы он заплакал, сказал, что больше так не будет и ушёл, а протестующие, вместо того, чтобы в первый же день - да в какой там в первый, ещё до объявления результатов! - или у кого-то были сомнения, что результаты будут сфальсифицированы? - начать ковырять брусчатку, приносить кровати и холодильники на баррикады и поливать покрышки бензином, как бы намекая - засовывают цветы в щиты и снимают ботинки перед лавочками.
Результат предсказуем, как дважды два.
Ну, вот скажите мне, нахера?
Ну вот вас сейчас попереизбивают, вычислят по записям видеокамер тихушников - вычислят, вычислят, уж поверьте мне, вы лица-то хоть прячете, или нет, или в эйфории "ура мы ломим" раздаете интервью направо-налево? - ещё несколько месяцев вы походите по улицам большими колоннами, потом все пойдет на спад - ну, потому что а нахера? каждый раз приходить к Дворцу, стоять там полчаса и уходить - чтобы что? - через полгода-год будет массовая облава и большое дело, сядут сотни, убьют - уже убили - десятки, кандидаты и начальники штабов в очередной раз окажутся в СИЗО КГБ - и в это раз они уже так легко не выйдут, Луке больше незачем торговаться с Западом - флейтистке переломают жизнь и пальцы - и?
Какого нового результата вы от тех же самых граблей ждете?
Ну вот зачем?
Если вы выходите - надо побеждать.
А если вы не хотите побеждать - какой смысл выходить? Лучше вообще на диване сидеть. Целее будете.
Добрая, хорошая, милая, светлая, но совершенно не приспособленная к диктатуре, двенадцать лет игравшая на флейте в Германии Колесникова, совершенно не понимая, что если КГБ вывозит тебя ночью на КПП,
и говорит "иди", то лучше идти, пыталась играть в право и юриспруденцию на погранпункте - и теперь вопрос решен. Сядет не за попытку конституционного переворота, так за пересечение госграницы. Они не понимают шуток, Мария. Светлана Александровна. Не понимают они в право и юриспруденцию, и снятые ботинки.
Ох, пони вы мои, бедные пони...
Тем, кто будет бежать.
Граница между Украиной и Беларусью - сильно прозрачная. Сейчас он её, наверное, начнет укреплять, но все равно она будет в значительной степени номинальная. Ирка Колмыкова бежала с четырнадцатилетним сыном зимой, ползком через сугробы. И ничего. Норм. Доползла.
Не надо через КПП.
Мой вам совет.
Бабченко
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09.09.2020 00:34 Відповісти
Это не тот Бабченко, который в Цхинвали "русский мир" на танках принёс?
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09.09.2020 00:41 Відповісти
Тот самый .
Когда еще служил в армии .
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09.09.2020 01:05 Відповісти
Не, тогда уже не служил, он там был от какой то газеты. Репортаж его оттуда читал, в целом неплохо изложил, без особого ура-патриотизма, а больше с иронией. Он за две чеченские войны, в которых участвовал, знал чем всё это заканчивается
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09.09.2020 01:32 Відповісти
Ну, зараз зроблять для неї новий паспорт та відправлять в Україну. Цигану треба ж якось нас ще своїм гівном обдрипати.
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09.09.2020 00:49 Відповісти
Білоруські прикордонники повідомили, що досі утримують Колесникову у себе - Цензор.НЕТ 8610
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09.09.2020 00:59 Відповісти
Тупых погранцов понять могу -- им Тарган-узурпатор дал указание "выдворить" , а тут такая "нежданка" . Т.е. - задание хозяина не выполнили , обкакались по-полной . Да ещё и засветились .
Тупорыликам трудно живётся , когда кто-то нестандартно мыслит и действует . По-любому их ждёт наказание
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09.09.2020 03:34 Відповісти
Расшатывание всегда имеет смысл. Кто мог предсказать в 1905-м, что мирная демонстрация приведет к революции в 1917-м ?
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09.09.2020 07:05 Відповісти
Это сказки чЛенина что 1905 привел к 1917.
К 1917 привела 1 мировая война. Если б в 1914 не началась война, то чЛенин так бы и скитался по Германиям.
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09.09.2020 09:44 Відповісти
В который уже раз: История не знает сослагательного наклонения.
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09.09.2020 10:45 Відповісти
Маріє, попроси, щоб прикордонники відпустили тебе в Україну. Бацька тебе зі своїх пазурів уже не випустить!
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09.09.2020 09:42 Відповісти
ты что наивный? Какие пограничники? Ее держат не пограничники а КГБ. И на ее просьбы им накласть.
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09.09.2020 09:45 Відповісти
 
 