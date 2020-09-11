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Балух у медикаментозному сні, стан важкий, - Сенцов

Балух у медикаментозному сні, стан важкий, - Сенцов

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він у медикаментозному сні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів колишній політв'язень Олег Сенцов.

За даними Сенцова, зараз стан Балуха важкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра.

"Але Балух не в комі, він у медикаментозному сні. Його ввели в цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", - зазначив він.

Також дивіться: Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж

Сенцов додав, що експолітв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

"Але чи це та компанія, чи хтось інший – потрібно з'ясувати", - додав він.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.

Автор: 

Сенцов Олег (899) Балух Володимир (310)


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Топ коментарі
+29
Дай Боже ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29
+26
В 2006 и 2010 годах Владимир Балух баллотировался в Верховную Раду АРК от КУН.
Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.

29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
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11.09.2020 02:34
+19
Одужання пану Володимиру і відновлення сил.
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11.09.2020 03:27
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Надеюсь он выживет и сохранит все функции мозга
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11.09.2020 01:43 Відповісти
Дай Боже ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29 Відповісти
Дай, Боже, ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29 Відповісти
В 2006 и 2010 годах Владимир Балух баллотировался в Верховную Раду АРК от КУН.
Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.

29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
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11.09.2020 02:34 Відповісти
14 марта 2018 года Балух http://news.liga.net/incidents/news/baluh-soobschil-ob-izdevatelstvah-v-sizo объявил бессрочную голодовку:
"14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел "силу", я принял решение объявить голодовку протеста, как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни было лишить свободы всех несогласных с их ордынско-фээсбешной "идеологией" человеконенависти",
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11.09.2020 02:35 Відповісти
А ти, діду, також боїшся писати українською, щоб за це не вбили? Хай молоді бояться, а чого тобі, вже пожив, пора і про національну гідність та честь згадати...
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11.09.2020 08:07 Відповісти
А "національна гідність" я так понял подразумевает в себе владение украинским языком? Или всё же это нечто другое?
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11.09.2020 08:45 Відповісти
в тому числі... це як система розпізнавання "свій/чужий"... не знаєш мови чи не хочеш нею спілкуватися - прямий шлях в підстилки
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11.09.2020 09:23 Відповісти
Господин бикодир, а ну ка объясните мне почему я должен общаться в семье, в быту, с друзьями на украинском языке если я родился и вырос в городе, разговаривающем на русязыке, вырос в семье, разговаривавшей на русязыке, учился в русшколе, работал в коллективе, разговаривавшем на русязыке?

И если вы думаете что я не знаю рідної мови, то вы глубоко ошибаетесь.
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11.09.2020 10:42 Відповісти
мужиг толєг, в сім'ї як завгодно... а тут визначайся - українець ти, чи підкацапник
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11.09.2020 11:28 Відповісти
Одужання пану Володимиру і відновлення сил.
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11.09.2020 03:27 Відповісти
Яка ж мерзота псує повітря України! Паскуди, нелюди, типовий шовіністичний, войовничий совок. Знайти цю падаль - справа не тільки честі поліції, а й честі "мундиру" українського політикуму! слава Україні! Смерть її затятим ворогам!
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11.09.2020 05:32 Відповісти
Пол Киева говорит не на украинском.
Ходить по столице становиться опасно.
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11.09.2020 05:57 Відповісти
Пол
1. женский ? Мужской ?
2.Ламинат ? Паркет ?
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11.09.2020 08:17 Відповісти
ептель, мы же уникальны. где еще в столице за родной, гос. язык мона получить так что в коме будешь? В Париже? В Исламабаде? В Москве?, ах, да, еще в Москве(слава Аллаху, не был там и не буду, слава Будде)
Ну нигде же нет такого шоп либо бояться разговаривать на гос. языке, либо Белороссия.
Либо это оккупация - у нас вот, "президент", ролик вот есть, - учился разговаривать по-нашему(на украинском), когда готовился к выборам. Я чуть не обосрался, со смеху, а потом стало не до него.
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11.09.2020 06:42 Відповісти
Мова ж не про те якою мовою розмовляв потерпілий.
Його ніхто не чіпав.
Мова про те, що потерпілому не подобається, що хтось розмовляє іноземною мовою.
Він зачепив їх, вони зачепили його у відповідь.
Що було далі може колись і дізнаємося.
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11.09.2020 07:22 Відповісти
ти єврей?
бидло бикувало, я в курсі шо може Балух тупо до..бався до рускомірних, але блін, всеж-таки, тільки у парі країн тебе за то шо говориш по-своїй мові, можуть накОпати
шо тут сперечатись?
ну припускаю шо тупо була суперечка в т.ч. на "язику", але пишуть шо за мову був срач.
і знаєш, я вірю. Колись був в Одесі, то як чужий(Чужий), бо мова рідна не твоя(в Одесі)
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11.09.2020 07:50 Відповісти
Та їм по барабану було на якій мові він балакав.
Я тобі не вірю.
Добре знаю Одесу. Там мова значення не має.
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11.09.2020 08:19 Відповісти
ти єврей?
я в 8-му класі був, проїздом в Затоку їхали, через місто Одеса.
чо тут сперечатись шо в Одесі всі по-руски базарили, крайньою мірою тоді?
Не розумію чуваків, шо як напр. пишуть. - "граммар-наці". м?
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11.09.2020 08:27 Відповісти
Доречі, Петро Олексійович казав, що він руськомовний у побуті.
Це дуже вагома уліка!
Треба перевіряти всіх руськомовних - потенційних нападників.
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11.09.2020 07:24 Відповісти
Та он как и Антиколорадос - но типо патриот.
Хотя Антиколорадос очень патриотичен и так дальше. Мужественный, смелый, опытный.
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11.09.2020 07:53 Відповісти
Що говорити, коли столиця ніби окупована росією, всюди російська, аж страшно. І іноземці, приїжджаючи, спочатку не розуміють, куди потрапили. Щодо Петра Олексійовича, то трудно, дружина ж росіянка. Після Майдану я вирішила це питання просто: постановила, щоб діти зі мною говорили українською. Так і є.
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11.09.2020 08:18 Відповісти
Браток, слиш, а тут новина з відео була..... негри (бидло напала) говорячть по-нашому, мусор говорить по-російськи, бидло говорить на суржику.... я мало не обісрався, ну де ше таке може бути? ти не видів тото відео тут? ну, шукати не буду, бо впадлу. ну "ето вещь" - ментяра на кацапській, негр на нашій, а бидло на суржику.... класика.
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11.09.2020 08:34 Відповісти
А чому ти саме Петра Олексійовича згадав?
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11.09.2020 09:37 Відповісти
Я так понимаю что «бывший узник Кремля» это такое звание, типа народный артист и за него народ Украины теперь доплачивает?
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11.09.2020 08:21 Відповісти
да, не Гаде же платить то(прости Аллах)
ты бы вот флаг вывесил?
там то.
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11.09.2020 08:36 Відповісти
там бы он вывесил, это здесь он зассыт свою тряпку вешать! но портретик пуйла в углу на восток имеется.
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11.09.2020 10:46 Відповісти
москаль, як ніхто, розуміється на психології собутиліьників
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11.09.2020 08:42 Відповісти
Синька и длинный язык до добра не доводят.
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11.09.2020 08:51 Відповісти
Я очень хочу, чтобы этих тварей нашли и мы узнали, кто они. а потом судили, если не сработает госсуд, то народным. Желаю Владимиру скорейшего выздоровления от всей души
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11.09.2020 09:28 Відповісти
Как-то все мутно. Панов видел его последним, т.е. вся компания разошлась, остался Панов и Балух, в 12 часов ночи (уже хорошо поддатые). Панов видит что его поддатый товарищ зацепился языками с пьяной компанией но уходит домой, оставляя товарища одного. Тем более странно что он его оставил хотя им по пути - вместе дойти до метро, и все.
Я не могу представить чтобы оставить выпившего товарища одного, тем более в таком злачном месте как Гидропарк, незадолго до последнего поезда метро, да еще конфликтующего с пьяной компанией.
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11.09.2020 10:30 Відповісти
"Если друг оказался вдруг - и не друг, и не враг, а - так.." 😞
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11.09.2020 11:01 Відповісти
Сепарня калечит патриотов в Киеве, авакян с зебилом тоже охотятся на нациков. Аб не Порох говорили они.
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11.09.2020 13:57 Відповісти
Одужуйте, Володимире. Бог у поміч.
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11.09.2020 15:02 Відповісти
 
 