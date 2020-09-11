Балух у медикаментозному сні, стан важкий, - Сенцов

Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він у медикаментозному сні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів колишній політв'язень Олег Сенцов.

За даними Сенцова, зараз стан Балуха важкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра.

"Але Балух не в комі, він у медикаментозному сні. Його ввели в цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", - зазначив він.

Також дивіться: Під МВС проходить акція "Хто підняв руку на Балуха?": це атака на цінності. ФОТОрепортаж

Сенцов додав, що експолітв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.

"Але чи це та компанія, чи хтось інший – потрібно з'ясувати", - додав він.

Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.

Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.

Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.