Балух у медикаментозному сні, стан важкий, - Сенцов
Колишній бранець Кремля Володимир Балух, на якого нещодавно скоїли напад, переніс операцію на голові. Зараз він у медикаментозному сні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів колишній політв'язень Олег Сенцов.
За даними Сенцова, зараз стан Балуха важкий, тому поруч з ним постійно перебуває медсестра.
"Але Балух не в комі, він у медикаментозному сні. Його ввели в цей сон, щоб він відійшов від операції. Йому робили операцію, видаляли гематому. Це важка операція", - зазначив він.
Сенцов додав, що експолітв'язень Євген Панов, який останнім бачив Балуха перед нападом, розповів, що в Гідропарку у Балуха був конфлікт з якоюсь кампанією через українську мову.
"Але чи це та компанія, чи хтось інший – потрібно з'ясувати", - додав він.
Раніше про побиття в ніч на 8 вересня колишнього політв'язня Кремля, громадського активіста Володимира Балуха повідомив Олег Сенцов.
Його госпіталізували з черепно-мозковою травмою. Також у Балуха зник телефон і банківська картка.
Офіс президента закликав Нацполіцію перевірити політичну версію побиття Балуха.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.
29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
"14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел "силу", я принял решение объявить голодовку протеста, как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни было лишить свободы всех несогласных с их ордынско-фээсбешной "идеологией" человеконенависти",
И если вы думаете что я не знаю рідної мови, то вы глубоко ошибаетесь.
Ходить по столице становиться опасно.
1. женский ? Мужской ?
2.Ламинат ? Паркет ?
Ну нигде же нет такого шоп либо бояться разговаривать на гос. языке, либо Белороссия.
Либо это оккупация - у нас вот, "президент", ролик вот есть, - учился разговаривать по-нашему(на украинском), когда готовился к выборам. Я чуть не обосрался, со смеху, а потом стало не до него.
Його ніхто не чіпав.
Мова про те, що потерпілому не подобається, що хтось розмовляє іноземною мовою.
Він зачепив їх, вони зачепили його у відповідь.
Що було далі може колись і дізнаємося.
бидло бикувало, я в курсі шо може Балух тупо до..бався до рускомірних, але блін, всеж-таки, тільки у парі країн тебе за то шо говориш по-своїй мові, можуть накОпати
шо тут сперечатись?
ну припускаю шо тупо була суперечка в т.ч. на "язику", але пишуть шо за мову був срач.
і знаєш, я вірю. Колись був в Одесі, то як чужий(Чужий), бо мова рідна не твоя(в Одесі)
Я тобі не вірю.
Добре знаю Одесу. Там мова значення не має.
я в 8-му класі був, проїздом в Затоку їхали, через місто Одеса.
чо тут сперечатись шо в Одесі всі по-руски базарили, крайньою мірою тоді?
Не розумію чуваків, шо як напр. пишуть. - "граммар-наці". м?
Це дуже вагома уліка!
Треба перевіряти всіх руськомовних - потенційних нападників.
Хотя Антиколорадос очень патриотичен и так дальше. Мужественный, смелый, опытный.
ты бы вот флаг вывесил?
там то.
Я не могу представить чтобы оставить выпившего товарища одного, тем более в таком злачном месте как Гидропарк, незадолго до последнего поезда метро, да еще конфликтующего с пьяной компанией.