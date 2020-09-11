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Балух в медикаментозном сне, состояние тяжелое, - Сенцов

Балух в медикаментозном сне, состояние тяжелое, - Сенцов

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По данным Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", - отметил он.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

"Но та ли это компания, или кто-то другой - следует выяснить", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Состояние Балуха стабильно тяжелое. Прогнозов никто никаких пока не дает, - Ирина Геращенко

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция разыскивает свидетелей избиения Балуха

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Автор: 

Сенцов Олег (1154) Балух Владимир (349)


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Топ комментарии
+29
Дай Боже ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29
+26
В 2006 и 2010 годах Владимир Балух баллотировался в Верховную Раду АРК от КУН.
Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.

29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
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11.09.2020 02:34
+19
Одужання пану Володимиру і відновлення сил.
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11.09.2020 03:27
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Надеюсь он выживет и сохранит все функции мозга
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11.09.2020 01:43 Ответить
Дай Боже ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29 Ответить
Дай, Боже, ему выздороветь и все рассказать
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11.09.2020 02:29 Ответить
В 2006 и 2010 годах Владимир Балух баллотировался в Верховную Раду АРК от КУН.
Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.

29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
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11.09.2020 02:34 Ответить
14 марта 2018 года Балух http://news.liga.net/incidents/news/baluh-soobschil-ob-izdevatelstvah-v-sizo объявил бессрочную голодовку:
"14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел "силу", я принял решение объявить голодовку протеста, как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни было лишить свободы всех несогласных с их ордынско-фээсбешной "идеологией" человеконенависти",
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11.09.2020 02:35 Ответить
А ти, діду, також боїшся писати українською, щоб за це не вбили? Хай молоді бояться, а чого тобі, вже пожив, пора і про національну гідність та честь згадати...
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11.09.2020 08:07 Ответить
А "національна гідність" я так понял подразумевает в себе владение украинским языком? Или всё же это нечто другое?
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11.09.2020 08:45 Ответить
в тому числі... це як система розпізнавання "свій/чужий"... не знаєш мови чи не хочеш нею спілкуватися - прямий шлях в підстилки
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11.09.2020 09:23 Ответить
Господин бикодир, а ну ка объясните мне почему я должен общаться в семье, в быту, с друзьями на украинском языке если я родился и вырос в городе, разговаривающем на русязыке, вырос в семье, разговаривавшей на русязыке, учился в русшколе, работал в коллективе, разговаривавшем на русязыке?

И если вы думаете что я не знаю рідної мови, то вы глубоко ошибаетесь.
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11.09.2020 10:42 Ответить
мужиг толєг, в сім'ї як завгодно... а тут визначайся - українець ти, чи підкацапник
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11.09.2020 11:28 Ответить
Одужання пану Володимиру і відновлення сил.
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11.09.2020 03:27 Ответить
Яка ж мерзота псує повітря України! Паскуди, нелюди, типовий шовіністичний, войовничий совок. Знайти цю падаль - справа не тільки честі поліції, а й честі "мундиру" українського політикуму! слава Україні! Смерть її затятим ворогам!
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11.09.2020 05:32 Ответить
Пол Киева говорит не на украинском.
Ходить по столице становиться опасно.
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11.09.2020 05:57 Ответить
Пол
1. женский ? Мужской ?
2.Ламинат ? Паркет ?
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11.09.2020 08:17 Ответить
ептель, мы же уникальны. где еще в столице за родной, гос. язык мона получить так что в коме будешь? В Париже? В Исламабаде? В Москве?, ах, да, еще в Москве(слава Аллаху, не был там и не буду, слава Будде)
Ну нигде же нет такого шоп либо бояться разговаривать на гос. языке, либо Белороссия.
Либо это оккупация - у нас вот, "президент", ролик вот есть, - учился разговаривать по-нашему(на украинском), когда готовился к выборам. Я чуть не обосрался, со смеху, а потом стало не до него.
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11.09.2020 06:42 Ответить
Мова ж не про те якою мовою розмовляв потерпілий.
Його ніхто не чіпав.
Мова про те, що потерпілому не подобається, що хтось розмовляє іноземною мовою.
Він зачепив їх, вони зачепили його у відповідь.
Що було далі може колись і дізнаємося.
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11.09.2020 07:22 Ответить
ти єврей?
бидло бикувало, я в курсі шо може Балух тупо до..бався до рускомірних, але блін, всеж-таки, тільки у парі країн тебе за то шо говориш по-своїй мові, можуть накОпати
шо тут сперечатись?
ну припускаю шо тупо була суперечка в т.ч. на "язику", але пишуть шо за мову був срач.
і знаєш, я вірю. Колись був в Одесі, то як чужий(Чужий), бо мова рідна не твоя(в Одесі)
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11.09.2020 07:50 Ответить
Та їм по барабану було на якій мові він балакав.
Я тобі не вірю.
Добре знаю Одесу. Там мова значення не має.
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11.09.2020 08:19 Ответить
ти єврей?
я в 8-му класі був, проїздом в Затоку їхали, через місто Одеса.
чо тут сперечатись шо в Одесі всі по-руски базарили, крайньою мірою тоді?
Не розумію чуваків, шо як напр. пишуть. - "граммар-наці". м?
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11.09.2020 08:27 Ответить
Доречі, Петро Олексійович казав, що він руськомовний у побуті.
Це дуже вагома уліка!
Треба перевіряти всіх руськомовних - потенційних нападників.
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11.09.2020 07:24 Ответить
Та он как и Антиколорадос - но типо патриот.
Хотя Антиколорадос очень патриотичен и так дальше. Мужественный, смелый, опытный.
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11.09.2020 07:53 Ответить
Що говорити, коли столиця ніби окупована росією, всюди російська, аж страшно. І іноземці, приїжджаючи, спочатку не розуміють, куди потрапили. Щодо Петра Олексійовича, то трудно, дружина ж росіянка. Після Майдану я вирішила це питання просто: постановила, щоб діти зі мною говорили українською. Так і є.
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11.09.2020 08:18 Ответить
Браток, слиш, а тут новина з відео була..... негри (бидло напала) говорячть по-нашому, мусор говорить по-російськи, бидло говорить на суржику.... я мало не обісрався, ну де ше таке може бути? ти не видів тото відео тут? ну, шукати не буду, бо впадлу. ну "ето вещь" - ментяра на кацапській, негр на нашій, а бидло на суржику.... класика.
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11.09.2020 08:34 Ответить
А чому ти саме Петра Олексійовича згадав?
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11.09.2020 09:37 Ответить
Я так понимаю что «бывший узник Кремля» это такое звание, типа народный артист и за него народ Украины теперь доплачивает?
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11.09.2020 08:21 Ответить
да, не Гаде же платить то(прости Аллах)
ты бы вот флаг вывесил?
там то.
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11.09.2020 08:36 Ответить
там бы он вывесил, это здесь он зассыт свою тряпку вешать! но портретик пуйла в углу на восток имеется.
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11.09.2020 10:46 Ответить
москаль, як ніхто, розуміється на психології собутиліьників
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11.09.2020 08:42 Ответить
Синька и длинный язык до добра не доводят.
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11.09.2020 08:51 Ответить
Я очень хочу, чтобы этих тварей нашли и мы узнали, кто они. а потом судили, если не сработает госсуд, то народным. Желаю Владимиру скорейшего выздоровления от всей души
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11.09.2020 09:28 Ответить
Как-то все мутно. Панов видел его последним, т.е. вся компания разошлась, остался Панов и Балух, в 12 часов ночи (уже хорошо поддатые). Панов видит что его поддатый товарищ зацепился языками с пьяной компанией но уходит домой, оставляя товарища одного. Тем более странно что он его оставил хотя им по пути - вместе дойти до метро, и все.
Я не могу представить чтобы оставить выпившего товарища одного, тем более в таком злачном месте как Гидропарк, незадолго до последнего поезда метро, да еще конфликтующего с пьяной компанией.
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11.09.2020 10:30 Ответить
"Если друг оказался вдруг - и не друг, и не враг, а - так.." 😞
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11.09.2020 11:01 Ответить
Сепарня калечит патриотов в Киеве, авакян с зебилом тоже охотятся на нациков. Аб не Порох говорили они.
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11.09.2020 13:57 Ответить
Одужуйте, Володимире. Бог у поміч.
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11.09.2020 15:02 Ответить
 
 