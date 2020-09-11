Балух в медикаментозном сне, состояние тяжелое, - Сенцов
Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.
По данным Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.
"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", - отметил он.
Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.
"Но та ли это компания, или кто-то другой - следует выяснить", - добавил он.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.
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Владимир Балух демонстративно отказался от получения российского гражданства, оставшись гражданином Украины после марта 2014 года.
Он известен своей проукраинской позицией. Балух постоянно подвергался давлению со стороны сотрудников оккупационных силовых структур и местной оккупационной администрации, в частности за вывешивание флага Украины на своем доме и за участие в проукраинских акциях.
С декабря 2013 года на доме Владимира Балуха висел украинский флаг.
29 ноября 2016 года Владимир Балух поместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома
"14 марта этого года, когда очередной насквозь лживый приговор по сфабрикованному против меня делу приобрел "силу", я принял решение объявить голодовку протеста, как проявление своего личного презрения к оккупационному режиму и их жалких потуг во что бы то ни было лишить свободы всех несогласных с их ордынско-фээсбешной "идеологией" человеконенависти",
И если вы думаете что я не знаю рідної мови, то вы глубоко ошибаетесь.
Ходить по столице становиться опасно.
1. женский ? Мужской ?
2.Ламинат ? Паркет ?
Ну нигде же нет такого шоп либо бояться разговаривать на гос. языке, либо Белороссия.
Либо это оккупация - у нас вот, "президент", ролик вот есть, - учился разговаривать по-нашему(на украинском), когда готовился к выборам. Я чуть не обосрался, со смеху, а потом стало не до него.
Його ніхто не чіпав.
Мова про те, що потерпілому не подобається, що хтось розмовляє іноземною мовою.
Він зачепив їх, вони зачепили його у відповідь.
Що було далі може колись і дізнаємося.
бидло бикувало, я в курсі шо може Балух тупо до..бався до рускомірних, але блін, всеж-таки, тільки у парі країн тебе за то шо говориш по-своїй мові, можуть накОпати
шо тут сперечатись?
ну припускаю шо тупо була суперечка в т.ч. на "язику", але пишуть шо за мову був срач.
і знаєш, я вірю. Колись був в Одесі, то як чужий(Чужий), бо мова рідна не твоя(в Одесі)
Я тобі не вірю.
Добре знаю Одесу. Там мова значення не має.
я в 8-му класі був, проїздом в Затоку їхали, через місто Одеса.
чо тут сперечатись шо в Одесі всі по-руски базарили, крайньою мірою тоді?
Не розумію чуваків, шо як напр. пишуть. - "граммар-наці". м?
Це дуже вагома уліка!
Треба перевіряти всіх руськомовних - потенційних нападників.
Хотя Антиколорадос очень патриотичен и так дальше. Мужественный, смелый, опытный.
ты бы вот флаг вывесил?
там то.
Я не могу представить чтобы оставить выпившего товарища одного, тем более в таком злачном месте как Гидропарк, незадолго до последнего поезда метро, да еще конфликтующего с пьяной компанией.