Балух в медикаментозном сне, состояние тяжелое, - Сенцов

Бывший пленник Кремля Владимир Балух, на которого недавно совершили нападение, перенес операцию на голове. Сейчас он находится в медикаментозном сне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал бывший политзаключенный Олег Сенцов.

По данным Сенцова, сейчас состояние Балуха тяжелое, поэтому рядом с ним постоянно находится медсестра.

"Но Балух не в коме, он в медикаментозном сне. Его ввели в этот сон, чтобы он отошел от операции. Ему делали операцию, удаляли гематому. Это тяжелая операция", - отметил он.

Сенцов добавил, что экс-политзаключенный Евгений Панов, который последним видел Балуха перед нападением, рассказал, что в Гидропарке у Балуха был конфликт с какой-то кампанией из-за украинского языка.

"Но та ли это компания, или кто-то другой - следует выяснить", - добавил он.

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Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

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Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.