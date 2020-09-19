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Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом"

Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки

У Президента України нормальна комунікація з західними партнерами, а також однакова позиція щодо прозорості роботи конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сам Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на Івано-Франківщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо інформації про можливе скасування безвізу ЄС для українців.

"У нас є нормальна комунікація з західними партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії з САП, я читав уважно те, що заявили західні партнери, то, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала ... і прозоро вибирала професійного майбутнього керівника САП. Я поділяю їхню думку, повністю їх підтримую, вважаю, що інакше не може бути", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У мене немає жодних сумнівів, що впродовж своєї каденції президент Зеленський закінчить цю війну", - Єрмак

Він зазначив, що "не звертає уваги" на заяви деяких українських політиків щодо можливого скасування безвізу через рішення парламенту щодо конкурсної комісії з відбору глави САП.

"Я в принципі не коментую заяви українських політиків про те, де немає їхніх повноважень. Вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати його. Що стосується українських політиків. Я знаю, хто поширює цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона - монарх України, господар України, хоча у цієї людини було п'ять років - відбудувати Україну, показати, що він може зробити для свого народу", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не для того виборювали безвіз, щоб дозволити його знищити коаліції "Слуги народу", ОПЗЖ та депутатів Коломойського, – Порошенко

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.

Зеленський Володимир (23954) Порошенко Петро (15180) безвізовий режим (1337)


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Топ коментарі
+143
Ото воно притрушене...
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19.09.2020 10:46
+103
Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом" - Цензор.НЕТ 2457
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19.09.2020 10:48
+97
Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом" - Цензор.НЕТ 5228
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19.09.2020 10:47
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бомжам слова не давали.
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21.09.2020 09:23 Відповісти
точно. это ты сам себе исключительно о себе.
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21.09.2020 19:59 Відповісти
Осподи.... Како же ОНО тупое, дурное и ..овённое....
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20.09.2020 05:00 Відповісти
ПРОСРАНИЙ БЕЗВІЗ ВОВЦІ НАВІТЬ ВАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛОХТОРАТ НЕ ПРОБАЧИТЬ
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20.09.2020 05:17 Відповісти
Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом" - Цензор.НЕТ 1018
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20.09.2020 06:32 Відповісти
Идиоту из Европы говорят прямым текстом а оно-Порошенко,Порошенко. Паранойик долбаный.
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20.09.2020 07:04 Відповісти
Правильно робиш, що боїшся Пороха, Зелене Гавно - він тобі твій "вирок" засуне в одне місце.
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20.09.2020 08:19 Відповісти
лично мне совершенно фиолетово птея/вова/маша/саша просто точка отсчёта должна біть не
личность а твоя страна.
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20.09.2020 08:32 Відповісти
Якби у мене була можливість поспілкуватися з Порохом, я б задав багато питань.
І про початок бізнесу, і про ФПГ в Україні, і про Мінськ, і про підтримку Ющенка, і про "Рошен", і про армію. Коротше, аби вистачило часу.
У Зєлєнского питав би одне:
В морду чи в дихало? 😂😂😂
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20.09.2020 10:30 Відповісти
Соя, не бреши. Під час зустрічі зі своїм кумиром у тебе було б одне питання: "Вам підсмоктати, чи підлизати, Ваша ********** Величність?"
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21.09.2020 10:30 Відповісти
Так сделай для Украины больше чем Порошенко и считай себя кем хочешь!
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20.09.2020 10:46 Відповісти
от гавнюк. Порох говорит, что сделает всё, чтобы у нас не отобрали безвиз. а ты, падло, делаешь всё, чтобы у нас его отобрали.
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21.09.2020 09:22 Відповісти
парАшенка ґаваріт ))))) В тому й справа, що Соєриг тепер, після падіння з трону може лише говорити, тобто піаритись на факапах Блазня. А президентських повноважень вже немає, тю-тю. Така доля в політичного аутсайдера, сидіти на смітнику історії, імітувати опозицію, та дзявкати
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21.09.2020 11:07 Відповісти
Зелена ботва в агоніі -, рейтинги падають у зекоманди і це тільки початок !
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21.09.2020 13:28 Відповісти
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