Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом"

У Президента України нормальна комунікація з західними партнерами, а також однакова позиція щодо прозорості роботи конкурсної комісії з відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сам Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на Івано-Франківщині, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо інформації про можливе скасування безвізу ЄС для українців.

"У нас є нормальна комунікація з західними партнерами. Я розумію, що мається на увазі з приводу складу комісії з САП, я читав уважно те, що заявили західні партнери, то, що заявили представники тих чи інших посольств в Україні. Вони сказали, що хочуть подивитися, щоб комісія уважно працювала ... і прозоро вибирала професійного майбутнього керівника САП. Я поділяю їхню думку, повністю їх підтримую, вважаю, що інакше не може бути", - сказав Зеленський.

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Він зазначив, що "не звертає уваги" на заяви деяких українських політиків щодо можливого скасування безвізу через рішення парламенту щодо конкурсної комісії з відбору глави САП.

"Я в принципі не коментую заяви українських політиків про те, де немає їхніх повноважень. Вони не можуть нам ні надавати безвіз, ні відбирати його. Що стосується українських політиків. Я знаю, хто поширює цю інформацію, мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона - монарх України, господар України, хоча у цієї людини було п'ять років - відбудувати Україну, показати, що він може зробити для свого народу", - зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада прийняла постанову про визначення представників парламенту до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше євродепутати Майкл Галер і його колега Віола фон Крамон застерегли Раду від нинішнього голосування за кандидатів у комісію з обрання глави САП, назвавши їх "недосвідченими і недоброчесними".

ЄС і США спільно заявили, що від прозорості обрання глави Спеціалізованої антикорупційної прокурори (САП) буде залежати подальша підтримка України.