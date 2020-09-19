Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"

У Президент Украины нормальная коммуникация с западными партнерами, а также одинаковая позиция относительно прозрачности работы конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сам Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на Ивано-Франковщине, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев.

"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии по САП, я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала... и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.

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Он отметил, что "не обращает внимания" на заявления некоторых украинских политиков относительно возможной отмены безвиза из-за решения парламента относительно конкурсной комиссии по отбору главы САП.

"Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его. Что касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что она - монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет - отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа", - отметил Зеленский.

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Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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