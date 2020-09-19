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Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом"

Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку

У Президент Украины нормальная коммуникация с западными партнерами, а также одинаковая позиция относительно прозрачности работы конкурсной комиссии по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сам Владимир Зеленский заявил во время общения со СМИ на Ивано-Франковщине, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев.

"У нас есть нормальная коммуникация с западными партнерами. Я понимаю, что имеется в виду по поводу состава комиссии по САП, я читал внимательно то, что заявили западные партнеры, то, что заявили представители тех или иных посольств в Украине. Они сказали, что хотят посмотреть, чтобы комиссия внимательно работала... и прозрачно выбирала профессионального будущего руководителя САП. Я разделяю их мнение, полностью их поддерживаю, считаю, что по-другому не может быть", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Угроз для безвизового режима между Украиной и Евросоюзом нет, - Кулеба

Он отметил, что "не обращает внимания" на заявления некоторых украинских политиков относительно возможной отмены безвиза из-за решения парламента относительно конкурсной комиссии по отбору главы САП.

"Я в принципе не комментирую заявления украинских политиков о том, где нет их полномочий. Они не могут нам ни предоставлять безвиз, ни отбирать его. Что касается украинских политиков. Я знаю, кто распространяет эту информацию, мне известна эта политическая партия, лидером которой является человек, который до сих пор считает, что она - монарх Украины, хозяин Украины, хотя у этого человека было пять лет - отстроить Украину, показать, что он может сделать для своего народа", - отметил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назначив своих представителей в конкурсную комиссию САП, Рада сделала шаг к отмене безвиза и разрыву с МВФ, - ЦПК

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить его уничтожить коалиции "Слуги народа", ОПЗЖ и депутатов Коломойского, - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Порошенко Петр (19606) безвизовый режим (1553)


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Топ комментарии
+143
Ото воно притрушене...
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19.09.2020 10:46
+103
Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом" - Цензор.НЕТ 2457
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19.09.2020 10:48
+97
Зеленский: Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом" - Цензор.НЕТ 5228
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19.09.2020 10:47
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Страница 5 из 5
бомжам слова не давали.
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21.09.2020 09:23 Ответить
точно. это ты сам себе исключительно о себе.
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21.09.2020 19:59 Ответить
Осподи.... Како же ОНО тупое, дурное и ..овённое....
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20.09.2020 05:00 Ответить
ПРОСРАНИЙ БЕЗВІЗ ВОВЦІ НАВІТЬ ВАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛОХТОРАТ НЕ ПРОБАЧИТЬ
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20.09.2020 05:17 Ответить
Зеленський: Порошенко лякає втратою безвізу, оскільки "вважає себе монархом" - Цензор.НЕТ 1018
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20.09.2020 06:32 Ответить
Идиоту из Европы говорят прямым текстом а оно-Порошенко,Порошенко. Паранойик долбаный.
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20.09.2020 07:04 Ответить
Правильно робиш, що боїшся Пороха, Зелене Гавно - він тобі твій "вирок" засуне в одне місце.
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20.09.2020 08:19 Ответить
лично мне совершенно фиолетово птея/вова/маша/саша просто точка отсчёта должна біть не
личность а твоя страна.
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20.09.2020 08:32 Ответить
Якби у мене була можливість поспілкуватися з Порохом, я б задав багато питань.
І про початок бізнесу, і про ФПГ в Україні, і про Мінськ, і про підтримку Ющенка, і про "Рошен", і про армію. Коротше, аби вистачило часу.
У Зєлєнского питав би одне:
В морду чи в дихало? 😂😂😂
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20.09.2020 10:30 Ответить
Соя, не бреши. Під час зустрічі зі своїм кумиром у тебе було б одне питання: "Вам підсмоктати, чи підлизати, Ваша ********** Величність?"
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21.09.2020 10:30 Ответить
Так сделай для Украины больше чем Порошенко и считай себя кем хочешь!
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20.09.2020 10:46 Ответить
от гавнюк. Порох говорит, что сделает всё, чтобы у нас не отобрали безвиз. а ты, падло, делаешь всё, чтобы у нас его отобрали.
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21.09.2020 09:22 Ответить
парАшенка ґаваріт ))))) В тому й справа, що Соєриг тепер, після падіння з трону може лише говорити, тобто піаритись на факапах Блазня. А президентських повноважень вже немає, тю-тю. Така доля в політичного аутсайдера, сидіти на смітнику історії, імітувати опозицію, та дзявкати
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21.09.2020 11:07 Ответить
Зелена ботва в агоніі -, рейтинги падають у зекоманди і це тільки початок !
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21.09.2020 13:28 Ответить
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