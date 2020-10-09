Мерія Харкова спростовує повідомлення ЗМІ про інсульт у Кернеса

Харківська міськрада спростовує інформацію низки ЗМІ про те, що у міського голови Геннадія Кернеса нібито стався інсульт і він не може розмовляти.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За його словами, фейки про те, що у Кернеса нібито стався інсульт, розкручуються на телеканалах та інтернет-сайтах, пов'язаних з партією "Опозиційна платформа - за життя".

"Ще раз підкреслюю: ні інсульту, ніякої втрати у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається тільки в хворобливій уяві політичних опонентів", - сказав Сидоренко журналістам.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.