Новини
6 054 47

Мерія Харкова спростовує повідомлення ЗМІ про інсульт у Кернеса

Мерія Харкова спростовує повідомлення ЗМІ про інсульт у Кернеса

Харківська міськрада спростовує інформацію низки ЗМІ про те, що у міського голови Геннадія Кернеса нібито стався інсульт і він не може розмовляти.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Юрій Сидоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За його словами, фейки про те, що у Кернеса нібито стався інсульт, розкручуються на телеканалах та інтернет-сайтах, пов'язаних з партією "Опозиційна платформа - за життя".

"Ще раз підкреслюю: ні інсульту, ніякої втрати у Геннадія Кернеса немає, все це відбувається тільки в хворобливій уяві політичних опонентів", - сказав Сидоренко журналістам.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів. 10 вересня його госпіталізували до 17-ї міської лікарні.

Читайте також: У Кернеса підтверджено COVID-19, його стан стабільно важкий, - Харківська міськрада

15 вересня директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко повідомив, що стан Кернеса стабільно важкий.

Вдень 16 вересня ZN.UA з посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростував чутки про смерть Кернеса. Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

здоров’я (448) Кернес Геннадій (506) Харків (5878) мерія (51)
+21
та добейте его уже, и не надо сообщений!..
09.10.2020 18:00 Відповісти
+14
Ты смотри! Живучая мразь!
09.10.2020 18:08 Відповісти
+12
"А дустом не пробували?" (с)
09.10.2020 18:03 Відповісти
а что - кернес земленная крыса мученик и жертва бандер - не плохо выглядит. Но нет же, ватники и любители руцкого мира будет его мучить, искуственную поддержку тела не отключят если появиться запах, хотя я их понимаю, не одним им страдать.
09.10.2020 18:04 Відповісти
он Кащейрнес Бессмертный..
Тут всё дело в иголке в его яйце, что хирурги после операции забыли
09.10.2020 18:16 Відповісти
Дійсно, по-чесному *****, що там у нього, щур живучий.
09.10.2020 18:40 Відповісти
ну вчера не было а сегодня или завтра весьма возможно - только неведите его в гейропу, отправляйте кацапстан, там его мечта вас отправить, а по приколу его отправтье.
09.10.2020 18:00 Відповісти
неберёта, дуст кончилься
09.10.2020 18:05 Відповісти
Ти диви, треба видно в ***** "новичка" попросити, чи в воєнторзі пошукати.
09.10.2020 18:43 Відповісти
Та кому потрібен його діагноз, в народу достатньо своїх проблем.
09.10.2020 18:08 Відповісти
печально, а народ так надеялся!
09.10.2020 18:08 Відповісти
Вот он "Вечный жид"
09.10.2020 18:09 Відповісти
Ну, так пусть интервью даст...
09.10.2020 18:12 Відповісти
Складається таке враження, що Харків та Кернес, це окрема країна.
Вам не здається?
09.10.2020 18:12 Відповісти
как и Одесса с трухановым...
09.10.2020 20:59 Відповісти
Нажаль(
09.10.2020 21:01 Відповісти
Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса - Цензор.НЕТ 3515
09.10.2020 18:12 Відповісти
Это хорошо, пускай живет, а то кто же кроме него сможет управлять Харьковом, на миллион людей нет достойного, кроме бывшего наперсточника.
09.10.2020 18:14 Відповісти
Сестра везет больного на коляске.Больной:
-Сестра,может таблетку?
-Никаких таблеток.
-Сестра,ну может укольчик?
-Никаких укольчиков.Врач сказал в морг,значит в морг
09.10.2020 18:16 Відповісти
Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса - Цензор.НЕТ 768
09.10.2020 18:22 Відповісти
от же **** живучаяя...
09.10.2020 18:28 Відповісти
***
- пристрелите его, чтоб не мучился.
- ой доктор! у нас частная клиника, а не государственная, здесь так нельзя.
09.10.2020 18:29 Відповісти
а если город Харьков доплатит?
09.10.2020 20:04 Відповісти
не, я канешно пацифист и чепашку с пляжа в воду бы бросил, може и етого куда бросить или обо шо?
09.10.2020 18:31 Відповісти
С этажа так десятого. Чтобы наверняка. А то уж сильно живычий гад.
09.10.2020 18:34 Відповісти
забетонируйте там внизу, шо бы уже 2й раз к етому не возвращаться.
09.10.2020 18:39 Відповісти
Да хватит уже народ мучать - сообщите что сдох и на этом закончим бадягу.
09.10.2020 18:33 Відповісти
одна маленькая справка врачика в смартфоне или тупо на бумаге поставила бы все точки над з.....
09.10.2020 18:37 Відповісти
А что, мэрия Харькова уже живет в Германии рядом с клиникой Шарите?
09.10.2020 18:38 Відповісти
С каких это пор зажеддисты кернесу ,,оппоненты,,? Коллеги по бешенству ватки.
09.10.2020 18:38 Відповісти
Может СМИ его с другим перепутали?
09.10.2020 18:47 Відповісти
так пусть выйдет в сеть и скажет что-нибудь.
или харьковчане будут за тело голосовать?
09.10.2020 18:52 Відповісти
так пусть видосик из больнички запилит.
в чем проблема?
до выборов 2 недели, а лидера рейтинга даже нет в стране.
09.10.2020 19:18 Відповісти
Как у Кернеса может быть инсульт, если он уже умер неделю назад?
09.10.2020 19:24 Відповісти
даихерсним....отмучился...нечокаясь....
09.10.2020 20:06 Відповісти
Когда уже этот обрубок ласты склеит?
09.10.2020 20:13 Відповісти
Обрезок.
09.10.2020 21:30 Відповісти
Создается впечатление, что остальная Украина завидует Харькову и Кернесу, настолько ее жители неравнодушны к неординарному мэру.
09.10.2020 20:49 Відповісти
Забудут как и Кушнарева....
09.10.2020 21:01 Відповісти
Кернес без речи это прекрасно, не будет нести свой ватный бред
10.10.2020 02:36 Відповісти
Хернес опять громко хохотал ?)
10.10.2020 04:48 Відповісти
 
 