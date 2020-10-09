Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса

Харьковский горсовет опровергает информацию ряда СМИ о том, что у городского главы Геннадия Кернеса якобы случился инсульт, и он лишился речи.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По его словам, фейки о том, что у Кернеса якобы случился инсульт, раскручиваются на телеканалах и интернет-сайтах, связанных с партией "Оппозиционная платформа - за жизнь".

"Еще раз подчеркиваю: ни инсульта, никакой потери у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", - сказал Сидоренко журналистам.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

