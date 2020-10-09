РУС
Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса

Харьковский горсовет опровергает информацию ряда СМИ о том, что у городского главы Геннадия Кернеса якобы случился инсульт, и он лишился речи.

Об этом сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По его словам, фейки о том, что у Кернеса якобы случился инсульт, раскручиваются на телеканалах и интернет-сайтах, связанных с партией "Оппозиционная платформа - за жизнь".

"Еще раз подчеркиваю: ни инсульта, никакой потери у Геннадия Кернеса нет, все это происходит только в воспаленном воображении политических оппонентов", - сказал Сидоренко журналистам.

Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мэрия Харькова опровергла слухи о смерти Кернеса

Днем 16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Также на Цензор.НЕТ: Добкин больше не кандидат в мэры Харькова: "Моя миссия выполнена"

здоровье (1389) Кернес Геннадий (1286) Харьков (7750) мэрия (110)
+21
та добейте его уже, и не надо сообщений!..
09.10.2020 18:00 Ответить
+14
Ты смотри! Живучая мразь!
09.10.2020 18:08 Ответить
+12
"А дустом не пробували?" (с)
09.10.2020 18:03 Ответить
та добейте его уже, и не надо сообщений!..
09.10.2020 18:00 Ответить
а что - кернес земленная крыса мученик и жертва бандер - не плохо выглядит. Но нет же, ватники и любители руцкого мира будет его мучить, искуственную поддержку тела не отключят если появиться запах, хотя я их понимаю, не одним им страдать.
09.10.2020 18:04 Ответить
он Кащейрнес Бессмертный..
Тут всё дело в иголке в его яйце, что хирурги после операции забыли
09.10.2020 18:16 Ответить
Дійсно, по-чесному *****, що там у нього, щур живучий.
09.10.2020 18:40 Ответить
ну вчера не было а сегодня или завтра весьма возможно - только неведите его в гейропу, отправляйте кацапстан, там его мечта вас отправить, а по приколу его отправтье.
09.10.2020 18:00 Ответить
"А дустом не пробували?" (с)
09.10.2020 18:03 Ответить
неберёта, дуст кончилься
09.10.2020 18:05 Ответить
Ти диви, треба видно в ***** "новичка" попросити, чи в воєнторзі пошукати.
09.10.2020 18:43 Ответить
Та кому потрібен його діагноз, в народу достатньо своїх проблем.
09.10.2020 18:08 Ответить
печально, а народ так надеялся!
09.10.2020 18:08 Ответить
Ты смотри! Живучая мразь!
09.10.2020 18:08 Ответить
Вот он "Вечный жид"
09.10.2020 18:09 Ответить
Ну, так пусть интервью даст...
09.10.2020 18:12 Ответить
Складається таке враження, що Харків та Кернес, це окрема країна.
Вам не здається?
09.10.2020 18:12 Ответить
как и Одесса с трухановым...
09.10.2020 20:59 Ответить
Нажаль(
09.10.2020 21:01 Ответить
Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса - Цензор.НЕТ 3515
09.10.2020 18:12 Ответить
Это хорошо, пускай живет, а то кто же кроме него сможет управлять Харьковом, на миллион людей нет достойного, кроме бывшего наперсточника.
09.10.2020 18:14 Ответить
Сестра везет больного на коляске.Больной:
-Сестра,может таблетку?
-Никаких таблеток.
-Сестра,ну может укольчик?
-Никаких укольчиков.Врач сказал в морг,значит в морг
09.10.2020 18:16 Ответить
Мэрия Харькова опровергает сообщения СМИ об инсульте у Кернеса - Цензор.НЕТ 768
09.10.2020 18:22 Ответить
от же **** живучаяя...
09.10.2020 18:28 Ответить
***
- пристрелите его, чтоб не мучился.
- ой доктор! у нас частная клиника, а не государственная, здесь так нельзя.
09.10.2020 18:29 Ответить
а если город Харьков доплатит?
09.10.2020 20:04 Ответить
не, я канешно пацифист и чепашку с пляжа в воду бы бросил, може и етого куда бросить или обо шо?
09.10.2020 18:31 Ответить
С этажа так десятого. Чтобы наверняка. А то уж сильно живычий гад.
09.10.2020 18:34 Ответить
забетонируйте там внизу, шо бы уже 2й раз к етому не возвращаться.
09.10.2020 18:39 Ответить
Да хватит уже народ мучать - сообщите что сдох и на этом закончим бадягу.
09.10.2020 18:33 Ответить
одна маленькая справка врачика в смартфоне или тупо на бумаге поставила бы все точки над з.....
09.10.2020 18:37 Ответить
А что, мэрия Харькова уже живет в Германии рядом с клиникой Шарите?
09.10.2020 18:38 Ответить
С каких это пор зажеддисты кернесу ,,оппоненты,,? Коллеги по бешенству ватки.
09.10.2020 18:38 Ответить
Может СМИ его с другим перепутали?
09.10.2020 18:47 Ответить
так пусть выйдет в сеть и скажет что-нибудь.
или харьковчане будут за тело голосовать?
09.10.2020 18:52 Ответить
так пусть видосик из больнички запилит.
в чем проблема?
до выборов 2 недели, а лидера рейтинга даже нет в стране.
09.10.2020 19:18 Ответить
Как у Кернеса может быть инсульт, если он уже умер неделю назад?
09.10.2020 19:24 Ответить
даихерсним....отмучился...нечокаясь....
09.10.2020 20:06 Ответить
Когда уже этот обрубок ласты склеит?
09.10.2020 20:13 Ответить
Обрезок.
09.10.2020 21:30 Ответить
Создается впечатление, что остальная Украина завидует Харькову и Кернесу, настолько ее жители неравнодушны к неординарному мэру.
09.10.2020 20:49 Ответить
Забудут как и Кушнарева....
09.10.2020 21:01 Ответить
Кернес без речи это прекрасно, не будет нести свой ватный бред
10.10.2020 02:36 Ответить
Хернес опять громко хохотал ?)
10.10.2020 04:48 Ответить
 
 