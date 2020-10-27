Зґвалтування в Кагарлику - ДБР повідомило про підозру колишньому начальнику відділення поліції

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику Кагарлицького відділення поліції ГУНП в Київській області. Він підозрюється у невжитті керівником, якому стало відомо про вчинення його підлеглими незаконного затримання, заходів для їх припинення та неповідомлення компетентних органів про злочин ( ч. 2 ст. 146-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"Під час досудового розслідування встановлено, що у січні 2020 року черговий Кагарлицького відділу поліції у нічний час отримав інформацію про наявність на третьому поверсі відділення поліції двох громадян, які з використанням кайданок були пристебнуті до батареї працівниками сектору карного розшуку зазначеного відділу поліції, при цьому будь-які документи про затримання у встановленому законодавством порядку щодо затриманих осіб не складались. У подальшому черговим засобами зв’язку було повідомлено про вказану подію начальника відділення поліції.



У свою чергу, нині колишній начальник Кагарлицького ВП, будучи належним чином поінформованим про вчинення його підлеглими насильницького зникнення щодо двох вищевказаних осіб, не вжив заходів для їх припинення та не повідомив компетентні органи про злочин", - говориться в повідомленні.

Читайте також: Одного з поліцейських, фігуранта справи про зґвалтування в Кагарлику, суд відпустив під домашній арешт, - адвокат потерпілої

27 жовтня 2020 року колишньому начальнику Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.



Окрім цього, під час досудового розслідування надано оцінку діям осіб, які здійснювали насильницьке зникнення відносно двох вище вказаних осіб та їм повідомлено про нову підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146-1 КК України. Відносно вказаних осіб діють раніше обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Нацполіції Клименко про причини трагедії в Кагарлику: В сільській місцевості нам все важче підібрати персонал. Там просто немає молоді

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру, і за рішенням суду вони були заарештовані. 22 червня Апеляційний суд відмовився відпустити Сулиму і Кузіва із СІЗО і перевести їх під домашній арешт.