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Ексголова Конституційного Суду Шевчук закликав суддів КС піти у відставку

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Ексголова Конституційного Суду Шевчук закликав суддів КС піти у відставку

Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук звернувся до суддів КСУ із закликом піти у відставку через сформовану в даний час конституційну кризу в країні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевчук зазначив: "Звертаюся до суддів КСУ: згадайте про власну гідність, не чіпляйтеся за посади за всяку ціну, проявіть мудрість і мужність. Подайте у відставку! Громадяни України оцінять це. Нашій країні необхідна термінова конституційна реформа, яка покладе край квотності і кулуарщині при призначенні суддів КСУ, забезпечить прозорість та ефективність розглядів конституційних звернень, якість і високий професійний рівень ухвалених рішень. А головне, поверне громадянам повагу і довіру до головного і єдиного органу конституційного контролю".

Він зазначив, що сьогоднішня конституційна криза вимагає неординарного, сміливого і, в той же час, зваженого та відповідального рішення.

"В історії КСУ були різні за якістю і змістом рішення, але ніколи раніше ці рішення не приймалися в умовах настільки явного конфлікту інтересів та особистої зацікавленості суддів. Суд фактично перетворився у закриту злочинну касту, яка сама себе наділила надконституційними повноваженнями з метою уникнення будь-якої відповідальності. Доводиться констатувати, що діючі судді Конституційного Суду втратили авторитет у громадян України, не здатні виступати захисниками конституційного ладу і не можуть бути арбітрами між владою і суспільством", - написал экс-судья КС.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Топ коментарі
+9
эти мрази, начиная с районного судьи, наделены абсолютной пожизненной властью, неприкосновенностью по круче депутатов и снять с должности эту падаль не так-то просто. какая-то волшебная каста с гнусными мордами выросла в молодом государстве Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1007
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30.10.2020 18:52
+7
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 9318
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30.10.2020 18:37
+6
А зараз він не кишеньковий?
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30.10.2020 18:40
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пока не посадили
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30.10.2020 18:37 Відповісти
Егеж,такі вони дурні...
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30.10.2020 22:30 Відповісти
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 9318
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30.10.2020 18:37 Відповісти



Beard

@Angrybeardman

·6 ч

Моя думка по КСУ.
Все це спектакль. Гарно продуманий і з чіткою кінцевою метою.
1. Вжух - і всі забули, що слуги пролюбили вибори.
2. Вжух - і КСУ поганий, його треба міняти.
3. Вжух - і у нас новий КСУ, який буде міняти конституцію як завгодно. Точніше так, як завгодно декому.

2 варіанти дали суддям.
Або ми піднімаємо всю вашу грязну білизну - або ви отримуєте мега великий відкат, а за це приймаєте тупе рішення. Що так, що так - ви покините посаду, бо рішення міняти КСУ є, але один із варіантів забезпечить 5 ваших поколінь, а інший позбавить всього.
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30.10.2020 18:51 Відповісти
як один із ходів що розігрують - вполне... баранів від цього всього менше "стригти" не будуть - а хто у хутрі "вродився"- одівся...., і далі в ньому будуть....аксіома...
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30.10.2020 18:56 Відповісти
Для чего должны все суди КС уйти в отставку ? Для того что бы ЗЕ себе сделал карманный КС ?
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30.10.2020 18:38 Відповісти
А зараз він не кишеньковий?
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30.10.2020 18:40 Відповісти
Нет
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30.10.2020 18:42 Відповісти
Він дав добро на розгін Ради.
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30.10.2020 18:47 Відповісти
Правильно. Новый президент, новая рада и работат ? Не так должно быть ?
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30.10.2020 18:53 Відповісти
Да? А по якому праву, по вавиній хатєлочці?
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30.10.2020 19:02 Відповісти
не так - є закон про вибори Президента і ВР(час повноважень) і є закон про те, в яких ситуаціях президент може розпустити ВР(Зеленський його порушив)
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30.10.2020 19:03 Відповісти
Очінь "нєт".
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30.10.2020 22:31 Відповісти
За такое-гнать взашей,без выходного пособия и пенсии.
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30.10.2020 18:38 Відповісти
И на их место пригласить карманных судей ЗЕ и компании?
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30.10.2020 18:40 Відповісти
І вони ще раз виправдають черговий розгін Ради.
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30.10.2020 18:42 Відповісти
Рада была и так себя изжила на то время
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30.10.2020 18:44 Відповісти
И правильно , новый президент и новая рада ?
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30.10.2020 18:50 Відповісти
Зате нова тупа турбоСав"єта--ідеальна і всі там чесні,як злодюги і повії.
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30.10.2020 22:32 Відповісти
А эти не карманные?
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30.10.2020 21:59 Відповісти
І це було б саме вірне рішення - "без шуму и пыли"!!!
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30.10.2020 18:39 Відповісти
Да ? А что дальше ? ЗЕ и компания выбирают себе суди и принимают решение для ЗЕ ? Привет диктатура ?
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30.10.2020 18:42 Відповісти
У какой ты нудный...
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30.10.2020 18:44 Відповісти
КС просто так не назначается - это раз, а во-вторых общество и нынешний резонанс ему не позволит творить беспредел (особенно после нынешних выборов и их результата для СН)!
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30.10.2020 18:48 Відповісти
Да ? Кого там продвигают на антикорупционеров ? Де *** это общество?
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30.10.2020 18:52 Відповісти
Как не то общество повлияло на назначение Татарова?
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30.10.2020 18:52 Відповісти
Пригадуються слова зебілів: єслі шо не так, то ми єво смєтьом.
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30.10.2020 18:54 Відповісти
Да. Просит шо ушли и не подымали кипишу. А то достанется и бывшим судьям. Понаходят статки
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30.10.2020 18:44 Відповісти
Судью на Мыло !!
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30.10.2020 18:44 Відповісти
Да, з тим КС - цунцванг.
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30.10.2020 18:46 Відповісти
Такие призьівьі не напрягали бьі, если бьі и Портнов не призьівал судей КС уйти в отставку.
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30.10.2020 18:49 Відповісти
Просто в отставку и в Крым тратить миллиончики
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30.10.2020 18:49 Відповісти
эти мрази, начиная с районного судьи, наделены абсолютной пожизненной властью, неприкосновенностью по круче депутатов и снять с должности эту падаль не так-то просто. какая-то волшебная каста с гнусными мордами выросла в молодом государстве Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1007
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30.10.2020 18:52 Відповісти
Скільки на виборах набрало б ОЖЗП, та Майбах, якби це рішення опублікували 23 числа? І взагалі, блок порошенка, голос, та націоналісти, відверто прогавили це питання. Замість того, щоб здійняти галас на цю тему, вони тихенько мовчали в ганчірку. Мабуть, й самі не проти цього скасування. Треба було кричати, а вони мовчали. Сьогодні ватники не набрали б і половини того, що отримали на виборах.
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30.10.2020 18:52 Відповісти
Ще про нову вартість газу згадайте.
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30.10.2020 22:34 Відповісти
положит конец квотности...то есть будет одна квота от бени?иди от мертвечука тоже?а если опять передерутся?
лучше бы положили конец ватности...
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30.10.2020 18:53 Відповісти
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 5112 Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 7045
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30.10.2020 18:56 Відповісти
Призыв услышан !!Только так они могут доказать что правосудие существует в Украине Нужна конституционная реформа !
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30.10.2020 18:59 Відповісти
Самый лучший выход из ситуации для страны ИМХО.
Только не для того эти паскуды из КС подобное вытворяли...
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30.10.2020 19:00 Відповісти
_Единственный реальный защитник прав народа и конституционного строя - есть сам народ. Что и отображено в Конституции (и поправках) США, включая право - и даже обязанность! - народа на вооружённое восстание против узурпаторов для защиты своих прав и конституционного строя.
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 8273
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30.10.2020 19:04 Відповісти
Так єта у ніхь.А ми камуннізьму строєлє гадамє.
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30.10.2020 22:35 Відповісти
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1091
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30.10.2020 19:12 Відповісти
Тебе, свыняче рыло и твоим сотрудникам-кнурам, не в отставку а на нары!
Наколядовали миллионы, а теперь на покой захотелось тратить наворованное? ...
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30.10.2020 19:13 Відповісти
Шмаркля тоже не тот гарант, чтобы прооводить реформу судов в Украине.
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30.10.2020 19:31 Відповісти
Всё-таки глупые там судья сидят ...

Если бы оне скасовали бы т.н. "продаж земли" , то потом бы сошло им с руки это ... Бо подавна більшість категорически против продажу земли . А вот этот закон поддерживают до 99% населения и терь хоть новый Майдан клич ...
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30.10.2020 19:52 Відповісти
Вас їшь чьйо по содють за такоє.
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30.10.2020 22:39 Відповісти
Воші та кожух..
Як ломануууть, ага..
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30.10.2020 20:04 Відповісти
Даєш судову реформу! Всіх судів на гиляку!
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30.10.2020 20:07 Відповісти
Отает судей Конституционного Суда экс-главе КC Шевчуку:
«С дуба рухнул, старый маразматик? Ты ж, казлина, сам знаешь, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтоб мы сами, своими руками свои же жопы вытряхнули из насиженных кресел да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошёл ты в жопу!»
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30.10.2020 22:21 Відповісти
 
 