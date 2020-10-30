Ексголова Конституційного Суду Шевчук закликав суддів КС піти у відставку
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Колишній голова Конституційного суду України Станіслав Шевчук звернувся до суддів КСУ із закликом піти у відставку через сформовану в даний час конституційну кризу в країні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Шевчук зазначив: "Звертаюся до суддів КСУ: згадайте про власну гідність, не чіпляйтеся за посади за всяку ціну, проявіть мудрість і мужність. Подайте у відставку! Громадяни України оцінять це. Нашій країні необхідна термінова конституційна реформа, яка покладе край квотності і кулуарщині при призначенні суддів КСУ, забезпечить прозорість та ефективність розглядів конституційних звернень, якість і високий професійний рівень ухвалених рішень. А головне, поверне громадянам повагу і довіру до головного і єдиного органу конституційного контролю".
Він зазначив, що сьогоднішня конституційна криза вимагає неординарного, сміливого і, в той же час, зваженого та відповідального рішення.
"В історії КСУ були різні за якістю і змістом рішення, але ніколи раніше ці рішення не приймалися в умовах настільки явного конфлікту інтересів та особистої зацікавленості суддів. Суд фактично перетворився у закриту злочинну касту, яка сама себе наділила надконституційними повноваженнями з метою уникнення будь-якої відповідальності. Доводиться констатувати, що діючі судді Конституційного Суду втратили авторитет у громадян України, не здатні виступати захисниками конституційного ладу і не можуть бути арбітрами між владою і суспільством", - написал экс-судья КС.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Beard
@Angrybeardman
·6 ч
Моя думка по КСУ.
Все це спектакль. Гарно продуманий і з чіткою кінцевою метою.
1. Вжух - і всі забули, що слуги пролюбили вибори.
2. Вжух - і КСУ поганий, його треба міняти.
3. Вжух - і у нас новий КСУ, який буде міняти конституцію як завгодно. Точніше так, як завгодно декому.
2 варіанти дали суддям.
Або ми піднімаємо всю вашу грязну білизну - або ви отримуєте мега великий відкат, а за це приймаєте тупе рішення. Що так, що так - ви покините посаду, бо рішення міняти КСУ є, але один із варіантів забезпечить 5 ваших поколінь, а інший позбавить всього.
лучше бы положили конец ватности...
Только не для того эти паскуды из КС подобное вытворяли...
Наколядовали миллионы, а теперь на покой захотелось тратить наворованное? ...
Если бы оне скасовали бы т.н. "продаж земли" , то потом бы сошло им с руки это ... Бо подавна більшість категорически против продажу земли . А вот этот закон поддерживают до 99% населения и терь хоть новый Майдан клич ...
Як ломануууть, ага..
«С дуба рухнул, старый маразматик? Ты ж, казлина, сам знаешь, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтоб мы сами, своими руками свои же жопы вытряхнули из насиженных кресел да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошёл ты в жопу!»