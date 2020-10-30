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Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился к судьям КСУ с призывом уйти в отставку ввиду сложившегося в настоящее время конституционного кризиса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевчук отметил: "Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это. Нашей стране необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ, обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений. А главное, вернет гражданам уважение и доверие к главному и единого органа конституционного контроля".

Он отметил, что сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.

"В истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей. Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституцийнимы полномочиями во избежание каких-либо ответственности. Приходится констатировать, что действующие судьи Конституционного суда потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом", - написал экс-судья КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
эти мрази, начиная с районного судьи, наделены абсолютной пожизненной властью, неприкосновенностью по круче депутатов и снять с должности эту падаль не так-то просто. какая-то волшебная каста с гнусными мордами выросла в молодом государстве Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1007
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30.10.2020 18:52
+7
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 9318
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30.10.2020 18:37
+6
А зараз він не кишеньковий?
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30.10.2020 18:40
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пока не посадили
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30.10.2020 18:37 Ответить
Егеж,такі вони дурні...
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30.10.2020 22:30 Ответить
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 9318
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30.10.2020 18:37 Ответить



Beard

@Angrybeardman

·6 ч

Моя думка по КСУ.
Все це спектакль. Гарно продуманий і з чіткою кінцевою метою.
1. Вжух - і всі забули, що слуги пролюбили вибори.
2. Вжух - і КСУ поганий, його треба міняти.
3. Вжух - і у нас новий КСУ, який буде міняти конституцію як завгодно. Точніше так, як завгодно декому.

2 варіанти дали суддям.
Або ми піднімаємо всю вашу грязну білизну - або ви отримуєте мега великий відкат, а за це приймаєте тупе рішення. Що так, що так - ви покините посаду, бо рішення міняти КСУ є, але один із варіантів забезпечить 5 ваших поколінь, а інший позбавить всього.
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30.10.2020 18:51 Ответить
як один із ходів що розігрують - вполне... баранів від цього всього менше "стригти" не будуть - а хто у хутрі "вродився"- одівся...., і далі в ньому будуть....аксіома...
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30.10.2020 18:56 Ответить
Для чего должны все суди КС уйти в отставку ? Для того что бы ЗЕ себе сделал карманный КС ?
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30.10.2020 18:38 Ответить
А зараз він не кишеньковий?
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30.10.2020 18:40 Ответить
Нет
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30.10.2020 18:42 Ответить
Він дав добро на розгін Ради.
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30.10.2020 18:47 Ответить
Правильно. Новый президент, новая рада и работат ? Не так должно быть ?
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30.10.2020 18:53 Ответить
Да? А по якому праву, по вавиній хатєлочці?
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30.10.2020 19:02 Ответить
не так - є закон про вибори Президента і ВР(час повноважень) і є закон про те, в яких ситуаціях президент може розпустити ВР(Зеленський його порушив)
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30.10.2020 19:03 Ответить
Очінь "нєт".
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30.10.2020 22:31 Ответить
За такое-гнать взашей,без выходного пособия и пенсии.
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30.10.2020 18:38 Ответить
И на их место пригласить карманных судей ЗЕ и компании?
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30.10.2020 18:40 Ответить
І вони ще раз виправдають черговий розгін Ради.
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30.10.2020 18:42 Ответить
Рада была и так себя изжила на то время
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30.10.2020 18:44 Ответить
И правильно , новый президент и новая рада ?
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30.10.2020 18:50 Ответить
Зате нова тупа турбоСав"єта--ідеальна і всі там чесні,як злодюги і повії.
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30.10.2020 22:32 Ответить
А эти не карманные?
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30.10.2020 21:59 Ответить
І це було б саме вірне рішення - "без шуму и пыли"!!!
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30.10.2020 18:39 Ответить
Да ? А что дальше ? ЗЕ и компания выбирают себе суди и принимают решение для ЗЕ ? Привет диктатура ?
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30.10.2020 18:42 Ответить
У какой ты нудный...
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30.10.2020 18:44 Ответить
КС просто так не назначается - это раз, а во-вторых общество и нынешний резонанс ему не позволит творить беспредел (особенно после нынешних выборов и их результата для СН)!
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30.10.2020 18:48 Ответить
Да ? Кого там продвигают на антикорупционеров ? Де *** это общество?
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30.10.2020 18:52 Ответить
Как не то общество повлияло на назначение Татарова?
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30.10.2020 18:52 Ответить
Пригадуються слова зебілів: єслі шо не так, то ми єво смєтьом.
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30.10.2020 18:54 Ответить
Да. Просит шо ушли и не подымали кипишу. А то достанется и бывшим судьям. Понаходят статки
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30.10.2020 18:44 Ответить
Судью на Мыло !!
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30.10.2020 18:44 Ответить
Да, з тим КС - цунцванг.
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30.10.2020 18:46 Ответить
Такие призьівьі не напрягали бьі, если бьі и Портнов не призьівал судей КС уйти в отставку.
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30.10.2020 18:49 Ответить
Просто в отставку и в Крым тратить миллиончики
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30.10.2020 18:49 Ответить
эти мрази, начиная с районного судьи, наделены абсолютной пожизненной властью, неприкосновенностью по круче депутатов и снять с должности эту падаль не так-то просто. какая-то волшебная каста с гнусными мордами выросла в молодом государстве Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1007
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30.10.2020 18:52 Ответить
Скільки на виборах набрало б ОЖЗП, та Майбах, якби це рішення опублікували 23 числа? І взагалі, блок порошенка, голос, та націоналісти, відверто прогавили це питання. Замість того, щоб здійняти галас на цю тему, вони тихенько мовчали в ганчірку. Мабуть, й самі не проти цього скасування. Треба було кричати, а вони мовчали. Сьогодні ватники не набрали б і половини того, що отримали на виборах.
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30.10.2020 18:52 Ответить
Ще про нову вартість газу згадайте.
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30.10.2020 22:34 Ответить
положит конец квотности...то есть будет одна квота от бени?иди от мертвечука тоже?а если опять передерутся?
лучше бы положили конец ватности...
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30.10.2020 18:53 Ответить
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 5112 Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 7045
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30.10.2020 18:56 Ответить
Призыв услышан !!Только так они могут доказать что правосудие существует в Украине Нужна конституционная реформа !
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30.10.2020 18:59 Ответить
Самый лучший выход из ситуации для страны ИМХО.
Только не для того эти паскуды из КС подобное вытворяли...
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30.10.2020 19:00 Ответить
_Единственный реальный защитник прав народа и конституционного строя - есть сам народ. Что и отображено в Конституции (и поправках) США, включая право - и даже обязанность! - народа на вооружённое восстание против узурпаторов для защиты своих прав и конституционного строя.
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 8273
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30.10.2020 19:04 Ответить
Так єта у ніхь.А ми камуннізьму строєлє гадамє.
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30.10.2020 22:35 Ответить
Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку - Цензор.НЕТ 1091
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30.10.2020 19:12 Ответить
Тебе, свыняче рыло и твоим сотрудникам-кнурам, не в отставку а на нары!
Наколядовали миллионы, а теперь на покой захотелось тратить наворованное? ...
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30.10.2020 19:13 Ответить
Шмаркля тоже не тот гарант, чтобы прооводить реформу судов в Украине.
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30.10.2020 19:31 Ответить
Всё-таки глупые там судья сидят ...

Если бы оне скасовали бы т.н. "продаж земли" , то потом бы сошло им с руки это ... Бо подавна більшість категорически против продажу земли . А вот этот закон поддерживают до 99% населения и терь хоть новый Майдан клич ...
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30.10.2020 19:52 Ответить
Вас їшь чьйо по содють за такоє.
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30.10.2020 22:39 Ответить
Воші та кожух..
Як ломануууть, ага..
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30.10.2020 20:04 Ответить
Даєш судову реформу! Всіх судів на гиляку!
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30.10.2020 20:07 Ответить
Отает судей Конституционного Суда экс-главе КC Шевчуку:
«С дуба рухнул, старый маразматик? Ты ж, казлина, сам знаешь, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтоб мы сами, своими руками свои же жопы вытряхнули из насиженных кресел да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошёл ты в жопу!»
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30.10.2020 22:21 Ответить
 
 