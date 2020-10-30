Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку
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Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился к судьям КСУ с призывом уйти в отставку ввиду сложившегося в настоящее время конституционного кризиса в стране.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Шевчук отметил: "Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это. Нашей стране необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ, обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений. А главное, вернет гражданам уважение и доверие к главному и единого органа конституционного контроля".
Он отметил, что сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.
"В истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей. Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституцийнимы полномочиями во избежание каких-либо ответственности. Приходится констатировать, что действующие судьи Конституционного суда потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом", - написал экс-судья КС.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Beard
@Angrybeardman
·6 ч
Моя думка по КСУ.
Все це спектакль. Гарно продуманий і з чіткою кінцевою метою.
1. Вжух - і всі забули, що слуги пролюбили вибори.
2. Вжух - і КСУ поганий, його треба міняти.
3. Вжух - і у нас новий КСУ, який буде міняти конституцію як завгодно. Точніше так, як завгодно декому.
2 варіанти дали суддям.
Або ми піднімаємо всю вашу грязну білизну - або ви отримуєте мега великий відкат, а за це приймаєте тупе рішення. Що так, що так - ви покините посаду, бо рішення міняти КСУ є, але один із варіантів забезпечить 5 ваших поколінь, а інший позбавить всього.
лучше бы положили конец ватности...
Только не для того эти паскуды из КС подобное вытворяли...
Наколядовали миллионы, а теперь на покой захотелось тратить наворованное? ...
Если бы оне скасовали бы т.н. "продаж земли" , то потом бы сошло им с руки это ... Бо подавна більшість категорически против продажу земли . А вот этот закон поддерживают до 99% населения и терь хоть новый Майдан клич ...
Як ломануууть, ага..
«С дуба рухнул, старый маразматик? Ты ж, казлина, сам знаешь, как благостно и приятно прогревать жопу в тёплом кресле уютного кабинета судьи КС, как томная нега так и растекается от разнеженной жопы по всему судейскому организму. Какая, нахрен, отставка? Чтоб мы сами, своими руками свои же жопы вытряхнули из насиженных кресел да на улицу в слякоть осеннюю на 7 ветров промозглых, на дожди колючие, накануне вьюг злобно завывающих да морозов трескучих в куреву заснеженную...
Да пошёл ты в жопу!»