Экс-глава Конституционного Cуда Шевчук призвал судей КС уйти в отставку

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук обратился к судьям КСУ с призывом уйти в отставку ввиду сложившегося в настоящее время конституционного кризиса в стране.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Шевчук отметил: "Обращаюсь к судьям КСУ: вспомните о собственном достоинстве, не цепляйтесь за должности любой ценой, проявите мудрость и мужество. Подайте в отставку! Граждане Украины оценят это. Нашей стране необходима срочная конституционная реформа, которая положит конец квотности и кулуарщине при назначении судей КСУ, обеспечит прозрачность и эффективность разбирательств конституционных обращений, качество и высокий профессиональный уровень принятых решений. А главное, вернет гражданам уважение и доверие к главному и единого органа конституционного контроля".

Он отметил, что сегодняшний конституционный кризис требует неординарного, смелого и, в то же время, взвешенного и ответственного решения.

"В истории КСУ были разные по качеству и содержанию решения, но никогда раньше эти решения не принимались в условиях столь явного конфликта интересов и личной заинтересованности судей. Суд фактически превратился в закрытую преступную касту, которая сама себя наделила надконституцийнимы полномочиями во избежание каких-либо ответственности. Приходится констатировать, что действующие судьи Конституционного суда потеряли авторитет у граждан Украины, не способны выступать защитниками конституционного строя и не могут быть арбитрами между властью и обществом", - написал экс-судья КС.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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