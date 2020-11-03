Робота Конституційного суду - це ураган, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що діяльність Конституційного Суду є ураганом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.
Зеленський заявив, що "оцінює роботу Конституційного суду як ураган".
Глава держави заявив: "Ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений у цьому і ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом, а не з наслідками".
Він продовжив: "Ми пам'ятаємо з вами 19 рік, коли КС ліквідував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ми потім у парламенті його відновлювали. Зараз знову "неочікуваний сюрприз", який спрямований проти держави Україна".
Упевнений, що багато людей за цим стоїть. Ми це бачимо вже відкрито - через звернення до КС, які це партії. Не хочу про них говорити. Хоча можемо відкрито говорити - вже не вибори. Ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ, представники "Майбах", на запитання ведучого "Кого", Зеленський уточнив: "За майбутнє".
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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За кого далі глотку дратимете? За жопошних?
Во всей этой ситуации с КС меня очень смущает один момент. Мы все слышим позицию зелепуеленского, верховной рады, но вообще как-то не слышна позиция самого КС, почему? Почему весь цирк раскукарекался, а КС не слышно?
И почему в тени те, кто подавал иск в КС (коломойский с медведчуком, как я понимаю)?
Ініціатори = 5 колона. Їх мета розхитати ситуацію і по можливості як можно більше держ.інституцій привести у недієздатний стан.
Я думаю, що ця "заготовка" мала спрацювати у парі із вторгненням кацапів у Хєрсонську область, але пара американських бомбордувальників змінила плани, тому замість Армагедону, ми бачимо цирк.
И когда дадите по голове медведчуку, вот только тогда принимайтесь за цели поменьше. А то получается, коломойский иск подал, дал команду "фас" своим ботофермам и сливным бачкам на Г+Г, и теперь стоит в сторонке, довольно потирая жидовские ручонки, наблюдая как украинцы сами сносят свой конституционный суд, в упор не замечая самого автора многоходовочки.
Мені плювати на інтереси Коломойського чи Зєлі, в мене інтерес відмінний від них усіх. Збереження цього суду (мета Бєні) = диверсія проти України, переобрання суддів при Зенікчемі = диверсія проти України.
Ліквідація КСУ = колосальне благо для народу України, держави та системи управління нею.
Так само, як ампутація у зайця п'ятої лапи. Навіщо сперечатись якого кольору вона потрібна бути, якщо правильної відповіддю є = у зайця 4 лапи і 5та не потрібна!
а насчет лап - вы так доампутируетесь до ситуации, когда одна-единственная лапочка будет принимать ваше голосование на свой смартфон и записывать видосики на ютубе, показывая вам результат в 146% за себя, любимого.
Система должна быть сбалансированой, в ней должны быть противоборствующие силы, чтобы никто не перевешивал, чтобы не было монополий, в т.ч., и на власть. Поэтому нужны парламент и независимые суды, поэтому вранье Г+Г должно быть компенсировано другими журналистами того же "5 канала", поэтому в самом парламенте должны быть разные партии, а не монобольшинство малограмотных домохозяек и блоггеров.
Та плювати Бєня хотів на дискредитацію суддів КСУ. Його мета розхитати країну. А у чому він не правий? Якщо ти поставив на посаду дебіла, а цей дебіл тебе зрадив і ліг під іншого олігарха, то чому його не знести? Тим паче, що ти на перед знаєш, що адекватно він зреагувати не зможе? Так і вийшло. Спочатку усі ох.ріли від рішення КСУ, а коли почули як Зенеадекват збирається вирішувати проблему, охіріли у 100 разів більше.
Незалежні суди? Саме так. У США функцію КСУ виконує Верховний суд, чому у нас він не може це робити? До речі, ви знаєте як формується у нас ВС, а як КСУ? ВС це конкурс, а КСУ - це договірняк гілок влади, то який з них більш незалежний?
а можно більш детально, коли і як ви це відновили??? те що процес у вас тривав, це ж не = усуненню проблеми! Ви і цю будете долати, долати, долати... аж поки від влади вас не усунуть...
не говорите потом, что вас не предупреждали.