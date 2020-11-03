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Зеленський (10456) КС (942)

Робота Конституційного суду - це ураган, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що діяльність Конституційного Суду є ураганом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

Зеленський заявив, що "оцінює роботу Конституційного суду як ураган".

Глава держави заявив: "Ми говоримо про наслідки цього урагану. Хоча я впевнений у цьому і ми не випадково вирішили через законодавчу ініціативу боротися саме з ураганом, а не з наслідками".

Він продовжив: "Ми пам'ятаємо з вами 19 рік, коли КС ліквідував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення, ми потім у парламенті його відновлювали. Зараз знову "неочікуваний сюрприз", який спрямований проти держави Україна".

Упевнений, що багато людей за цим стоїть. Ми це бачимо вже відкрито - через звернення до КС, які це партії. Не хочу про них говорити. Хоча можемо відкрито говорити - вже не вибори. Ми знаємо з вами, що це представники ОПЗЖ, представники "Майбах", на запитання ведучого "Кого", Зеленський уточнив: "За майбутнє".

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+34
Работа Конституционного суда - это ураган, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2949
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02.11.2020 21:36
+32
Редкий дебил сподобится захотеть победить ураган ссанием на него
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02.11.2020 21:39
+29
А как он роспуск рады разрешил помните?
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02.11.2020 21:38
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Борменталь, дайте ему селёдки, будьте добры.
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03.11.2020 13:52 Відповісти
Это не ураган, так порыв ветерка. А вот впереди может быть не то что ураган, а торнадо. Порыв ветра пока только подымает цены, платежки за коммуналку, гонит инфляцию, свистит в дырах Бюджета, выдувает деньги из ковидного фонда.
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03.11.2020 08:49 Відповісти
Ураган, поднятый папой карлой зеленого буратины.🙂
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03.11.2020 09:54 Відповісти
Этот ураган Вова ( то есть сигнал к решительному реваншу и реставрации совка) ты сам и создал своим идиотским правлением. Ты так ослабил и расшатал страну, что эти суки решили : пора. И теперь твои ,*****, "обидчики" - Рифмастер, Маруся и тысячи других украинцев будут своии жизнями исправлять твои заёбы. Если бы у тебя была честь , Вова, ты должен был бы достать пистолет и поступить по чести. Но утебя её нет. Потому живи с позором и проклятьем.
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03.11.2020 10:21 Відповісти
Судья Конституционного Суда Литвиненко - агент спецслужб вражеского государства - кацапстан (параша). Имплементирован в КС еще при Януковиче.
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03.11.2020 11:08 Відповісти
Ну шо, шмаркляві, вам ще "прикольно"?
За кого далі глотку дратимете? За жопошних?
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03.11.2020 13:34 Відповісти
На себя посмотри, кретин.

Во всей этой ситуации с КС меня очень смущает один момент. Мы все слышим позицию зелепуеленского, верховной рады, но вообще как-то не слышна позиция самого КС, почему? Почему весь цирк раскукарекался, а КС не слышно?
И почему в тени те, кто подавал иск в КС (коломойский с медведчуком, как я понимаю)?
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03.11.2020 13:37 Відповісти
Чому не чути? Тупицький усе детально пояснив. Вони вважаєть себе надгромадянами, людьми, які мають право безкарно робити усе, що заманеться, а хто проти, той втручається у недоторканість суддів. Оскільки ліквідувати е-декларування для себе особисто вони не могли, то прикінчили його в цілому, але виключно із власних (корисливих) інтересів.
Ініціатори = 5 колона. Їх мета розхитати ситуацію і по можливості як можно більше держ.інституцій привести у недієздатний стан.
Я думаю, що ця "заготовка" мала спрацювати у парі із вторгненням кацапів у Хєрсонську область, але пара американських бомбордувальників змінила плани, тому замість Армагедону, ми бачимо цирк.
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03.11.2020 14:15 Відповісти
"Ініціатори = 5 колона." - вот и гоните волну на инициаторов, а не помогайте им в их цели, "Їх мета розхитати ситуацію і по можливості як можно більше держ.інституцій привести у недієздатний стан."

И когда дадите по голове медведчуку, вот только тогда принимайтесь за цели поменьше. А то получается, коломойский иск подал, дал команду "фас" своим ботофермам и сливным бачкам на Г+Г, и теперь стоит в сторонке, довольно потирая жидовские ручонки, наблюдая как украинцы сами сносят свой конституционный суд, в упор не замечая самого автора многоходовочки.
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03.11.2020 14:46 Відповісти
А моя мета зробити Україну сильнішою і прибрати ті слабкі місця, через які вони можуть розхитувати державу. Я за "снос КСУ" вже багато десятиліть. Мені уся його шкідливість давно очевидна, дивно, що для решти українців, прозріння настало як завжди, після того як блискавка жахнула...
Мені плювати на інтереси Коломойського чи Зєлі, в мене інтерес відмінний від них усіх. Збереження цього суду (мета Бєні) = диверсія проти України, переобрання суддів при Зенікчемі = диверсія проти України.
Ліквідація КСУ = колосальне благо для народу України, держави та системи управління нею.
Так само, як ампутація у зайця п'ятої лапи. Навіщо сперечатись якого кольору вона потрібна бути, якщо правильної відповіддю є = у зайця 4 лапи і 5та не потрібна!
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03.11.2020 14:53 Відповісти
"Збереження цього суду (мета Бєні) " -- еще раз - Беня подал иск, его цель - дискредитировать КСУ.

а насчет лап - вы так доампутируетесь до ситуации, когда одна-единственная лапочка будет принимать ваше голосование на свой смартфон и записывать видосики на ютубе, показывая вам результат в 146% за себя, любимого.
Система должна быть сбалансированой, в ней должны быть противоборствующие силы, чтобы никто не перевешивал, чтобы не было монополий, в т.ч., и на власть. Поэтому нужны парламент и независимые суды, поэтому вранье Г+Г должно быть компенсировано другими журналистами того же "5 канала", поэтому в самом парламенте должны быть разные партии, а не монобольшинство малограмотных домохозяек и блоггеров.
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03.11.2020 15:03 Відповісти
Система должна быть сбалансированой - 100%. Ось тільки конкретно цей суд є 5 лапою і саме він розбалансовує усю систему.

Та плювати Бєня хотів на дискредитацію суддів КСУ. Його мета розхитати країну. А у чому він не правий? Якщо ти поставив на посаду дебіла, а цей дебіл тебе зрадив і ліг під іншого олігарха, то чому його не знести? Тим паче, що ти на перед знаєш, що адекватно він зреагувати не зможе? Так і вийшло. Спочатку усі ох.ріли від рішення КСУ, а коли почули як Зенеадекват збирається вирішувати проблему, охіріли у 100 разів більше.
Незалежні суди? Саме так. У США функцію КСУ виконує Верховний суд, чому у нас він не може це робити? До речі, ви знаєте як формується у нас ВС, а як КСУ? ВС це конкурс, а КСУ - це договірняк гілок влади, то який з них більш незалежний?
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03.11.2020 15:12 Відповісти
на другой ветке рептилоид Степанов вещает, что ураган-это коронавирус
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03.11.2020 13:51 Відповісти
"Мы помним с вами 2019 год, когда КС ликвидировал уголовное наказание за незаконное обогащение, мы потом в парламенте его возобновляли....

а можно більш детально, коли і як ви це відновили??? те що процес у вас тривав, це ж не = усуненню проблеми! Ви і цю будете долати, долати, долати... аж поки від влади вас не усунуть...
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03.11.2020 14:11 Відповісти
Надо иметь ум, чтобы понимать когда и кого надо поддерживать. Судьи КС совершили диверсию по отношению к Украине. Зеленский пытается им дать под зад, как Гарант Конституции. Определяйтесь сами, на чьей вы стороне.
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03.11.2020 14:51 Відповісти
не зеленский, а коломойский. Он подал иск, он командует шо говорить зеленскому, он тут серый кардинал.

не говорите потом, что вас не предупреждали.
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03.11.2020 15:06 Відповісти
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