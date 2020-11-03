Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что деятельность Конституционного Суда является ураганом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.
Зеленский заявил, что "оценивает работу Конституционного суда, как ураган".
Глава государства заявил: "Мы говорим про последствия этого урагана. Хотя, я уверен в этом, мы не случайно приняли решение через законодательную инициативу бороться с ураганом, а не с последствиями".
Он продолжил: "Мы помним с вами 2019 год, когда КС ликвидировал уголовное наказание за незаконное обогащение, мы потом в парламенте его возобновляли. Сейчас опять "неожиданный сюрприз", который направлен против государства Украина". Уверен, что много людей за этим стоит. Мы это видим уже открыто - в обращении в КС, какие это партии. Не хочу про них говорить. Хотя можем открыто говорить - уже не выборы. Мы знаем с вами, что это представители ОПЗЖ, представители "Майбах".
На вопрос ведущего: "Кого?", Зеленский уточнил: "За майбутнє".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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За кого далі глотку дратимете? За жопошних?
Во всей этой ситуации с КС меня очень смущает один момент. Мы все слышим позицию зелепуеленского, верховной рады, но вообще как-то не слышна позиция самого КС, почему? Почему весь цирк раскукарекался, а КС не слышно?
И почему в тени те, кто подавал иск в КС (коломойский с медведчуком, как я понимаю)?
Ініціатори = 5 колона. Їх мета розхитати ситуацію і по можливості як можно більше держ.інституцій привести у недієздатний стан.
Я думаю, що ця "заготовка" мала спрацювати у парі із вторгненням кацапів у Хєрсонську область, але пара американських бомбордувальників змінила плани, тому замість Армагедону, ми бачимо цирк.
И когда дадите по голове медведчуку, вот только тогда принимайтесь за цели поменьше. А то получается, коломойский иск подал, дал команду "фас" своим ботофермам и сливным бачкам на Г+Г, и теперь стоит в сторонке, довольно потирая жидовские ручонки, наблюдая как украинцы сами сносят свой конституционный суд, в упор не замечая самого автора многоходовочки.
Мені плювати на інтереси Коломойського чи Зєлі, в мене інтерес відмінний від них усіх. Збереження цього суду (мета Бєні) = диверсія проти України, переобрання суддів при Зенікчемі = диверсія проти України.
Ліквідація КСУ = колосальне благо для народу України, держави та системи управління нею.
Так само, як ампутація у зайця п'ятої лапи. Навіщо сперечатись якого кольору вона потрібна бути, якщо правильної відповіддю є = у зайця 4 лапи і 5та не потрібна!
а насчет лап - вы так доампутируетесь до ситуации, когда одна-единственная лапочка будет принимать ваше голосование на свой смартфон и записывать видосики на ютубе, показывая вам результат в 146% за себя, любимого.
Система должна быть сбалансированой, в ней должны быть противоборствующие силы, чтобы никто не перевешивал, чтобы не было монополий, в т.ч., и на власть. Поэтому нужны парламент и независимые суды, поэтому вранье Г+Г должно быть компенсировано другими журналистами того же "5 канала", поэтому в самом парламенте должны быть разные партии, а не монобольшинство малограмотных домохозяек и блоггеров.
Та плювати Бєня хотів на дискредитацію суддів КСУ. Його мета розхитати країну. А у чому він не правий? Якщо ти поставив на посаду дебіла, а цей дебіл тебе зрадив і ліг під іншого олігарха, то чому його не знести? Тим паче, що ти на перед знаєш, що адекватно він зреагувати не зможе? Так і вийшло. Спочатку усі ох.ріли від рішення КСУ, а коли почули як Зенеадекват збирається вирішувати проблему, охіріли у 100 разів більше.
Незалежні суди? Саме так. У США функцію КСУ виконує Верховний суд, чому у нас він не може це робити? До речі, ви знаєте як формується у нас ВС, а як КСУ? ВС це конкурс, а КСУ - це договірняк гілок влади, то який з них більш незалежний?
а можно більш детально, коли і як ви це відновили??? те що процес у вас тривав, це ж не = усуненню проблеми! Ви і цю будете долати, долати, долати... аж поки від влади вас не усунуть...
не говорите потом, что вас не предупреждали.