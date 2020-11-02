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Зеленський (10456) КС (942)

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

Судді Конституційного суду України повинні самостійно піти у відставку. Це буде самим м'яким варіантом розв'язання кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо судді бачать довіру людей, реакцію президента, реакцію парламентарів, реакцію міжнародних партнерів - вони мають піти у відставку. І це буде найліберальніший шлях. Я знаю, що там є судді, які не підтримали це рішення, але і вони мають піти у відставку", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

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Топ коментарі
+22
Вовчик а давай такой вариант...и они уходят...и ты..
Как тебе??
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02.11.2020 21:49
+22
А все помнят это высказывание зелёного барановируса? По-моему пора...
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4099
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02.11.2020 21:56
+18
Вава, в твоєму випадку самовбивство не гріх.
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02.11.2020 21:47
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Вава, в твоєму випадку самовбивство не гріх.
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02.11.2020 21:47 Відповісти
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции.
При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации", в качестве бонуса за труды..

в общем, вова таки полный лох.. даже в 43 года))
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Обоссаный,три судьи голосовали против
С какой радости им идти в отставку?
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02.11.2020 21:48 Відповісти
Все верно, проверить доходы и посадить. Отставка - это действительно самый либеральный путь.
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02.11.2020 22:04 Відповісти
Да потому, что они и дальше будут против, не в угоду сцарю
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02.11.2020 22:19 Відповісти
щас вони побіжуть, тільки пальта одягнуть
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02.11.2020 21:48 Відповісти
Скажіть, де тут кнопка переключити канал? Голобородько вже не той.
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02.11.2020 21:48 Відповісти
На втором месте после суда Линча.
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02.11.2020 21:49 Відповісти
Вовчик а давай такой вариант...и они уходят...и ты..
Как тебе??
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02.11.2020 21:49 Відповісти
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4775
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Сказал человек который не может уволить Ермака потому что тот "его друг".
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02.11.2020 21:49 Відповісти
так это же свой российский человек.
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Вот как ты считаешь, кто главнее - продюсер передачи "Спокойной ночи, малыши" или Хрюшка ?
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02.11.2020 22:07 Відповісти
Самый либеральный путь - ёршиком по этой морде.
Как сам так в отставку хер идет. Олень тупой.
А как судьи так они все должны.

Вова, ****, покажи пример судьям как надо, а? Уйди ***** в отставку!
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02.11.2020 21:49 Відповісти
Он даже Ермака отправить не может почти год, несмотря на все скандалы.
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02.11.2020 21:51 Відповісти
коментар відмічено як спам
Не матюкайся, дитинко, не виростеш.
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02.11.2020 21:52 Відповісти
ты точно выхователь общаги какой-то бурсы, оставшийся без работы в результате карантина )))
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02.11.2020 22:09 Відповісти
Я інженер-будівельник мостів та тунелів за фахом. І ти добре знаєш, хто я такий.
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02.11.2020 22:11 Відповісти
А ты уже вырос? Или недорос?
Аааа нет. Ты *******.
*******ы зробылы сэбэ разом.

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6386
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03.11.2020 13:49 Відповісти
Це самий нереальний.
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02.11.2020 21:51 Відповісти
юморист)))
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02.11.2020 21:51 Відповісти
Скорей идиот
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02.11.2020 21:53 Відповісти
Апплодисментов оч. хоцца...
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02.11.2020 22:00 Відповісти
и твоя
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02.11.2020 21:54 Відповісти
Может всётаки перевыборы президента?!
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02.11.2020 21:54 Відповісти
👺 такого "толстолоба" ще світ не бачив. Закон написати і прийняти слабо, чи все через Аврору?
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02.11.2020 21:56 Відповісти
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8042
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02.11.2020 21:56 Відповісти
Какой он в звезду ****************? Терпеть не мог урода еще с КВН. Правда я и КВН терпеть не могу.
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02.11.2020 22:09 Відповісти
А кацапам подобається.
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02.11.2020 22:18 Відповісти
Та на здоровье, может им на муравейниках голыми сидеть нравиться и ракеты из навоза лепить.
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02.11.2020 22:24 Відповісти
Если те, которых три так сделают---ну может быть что и пойдёт. Но маловероятно. Этот суд юридически неподсуден как бы. Там на 9 лет выбраны. Мы только копнули---а надо было взрывать 10 лет назад как минимум. Это затяжной кризис пошёл. Дорого заплатим.
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02.11.2020 21:56 Відповісти
Дуже схоже на те.
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02.11.2020 22:01 Відповісти
А все помнят это высказывание зелёного барановируса? По-моему пора...
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4099
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02.11.2020 21:56 Відповісти
Такого в фильме Слуга Народа не было и причём здесь Зеленский, он же артист многие выбирали президента Голобородько, вот вы все увидите в финале,так и будет сказано.
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02.11.2020 22:20 Відповісти
ну так зделайте им предложение от которого нельзя отказаться
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02.11.2020 21:56 Відповісти
пусть лучше себе сделает такое предложение.
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02.11.2020 22:08 Відповісти
Оце вже ВОНО ЮРІСТ почало здавати ВЗАД - значить Разумков розрулить
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02.11.2020 21:56 Відповісти
нюхнув і палєтєл!

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2955
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02.11.2020 21:57 Відповісти
класне спостереження- три дні після виборів він зник ; потім в стані запилєнія мізків видав проект закону , а зараз -ПОЛЄТЄЛ!
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02.11.2020 22:00 Відповісти
Він повертається тільки для дозаправки Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7993
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02.11.2020 22:01 Відповісти
Калігула для саме з такого приводу коня у сенат обрав
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02.11.2020 21:57 Відповісти
"Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку" - Путинский засланец в очередной раз спалился: ему нужен полностью карманный КС. Чтобы переписать Конституцию под диктовку путлера.
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02.11.2020 21:58 Відповісти
Ти суддя? Якщо вони не підуть самі, то народ їх винесе на ляшкових вилах і без Зеленського.
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02.11.2020 22:06 Відповісти
Ну, конечно подадут в отставку, но после вынесения нужных решений в интересах определенных лиц
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02.11.2020 21:58 Відповісти
І ти з своїм урядом давай ласти клей. Запіпчили імбецили.
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02.11.2020 21:59 Відповісти
смотрю его на "свободе слова"
вавий реально боится. где пафос? где делся крутой криворожский "бегунок"?
стоит, просит, что то пытается пояснить, опять просит взять на себя ответственность
никаких тебе "я президент меня выбрали 73%", "я сказал - так и будет".
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02.11.2020 21:59 Відповісти
Ну так он в жопе. Несмотря на всё что он храбрится. Его союзники это зашкваренные антикоррупционеры, которым никто не верит и всё. Даже свои его бросили. У него никого не осталось.
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02.11.2020 22:01 Відповісти
Позавчерашний митинг в очередной раз доказал что никто не поддерживал эту кучку людей без принципов. Даже дымовухи особо не помогли улучшить впечатления. Но они и дальше делают вид что они народ.
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02.11.2020 22:05 Відповісти
і як вам вдаєтся слухате і ще і дивитися на це непорозуміння довше 5 секунд... мене на блювотіння навертає, як тіки я чув його рекламу ювелірки... зараз тіки рожу бачу, намагаюся вийти з приміщення
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02.11.2020 22:07 Відповісти
Питання до провідних зьозьологів - це прозріння чи всирання сабжа? А може прозріння яке призвело до всирання? Поясніть будь ласка.
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02.11.2020 22:00 Відповісти
Як варіант: через всирання - до прозріння...
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02.11.2020 22:07 Відповісти
Читаю стрим по Шустеру. Наши антикоррупционеры за эти полтора года ничего не поняли. Просто стали п..расами у клоунов.
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02.11.2020 22:00 Відповісти
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4683 болванчики-хрипуны
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02.11.2020 22:03 Відповісти
сук кремлівських на Майдан
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02.11.2020 22:00 Відповісти
С какого дуба они сами пойдут ?

Сильно Тупицкий при всех эго явных нищаках испугался ГБР ?

Вова, эти судьи, волчары позорные, скорее тебя уйдут ! Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2475
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02.11.2020 22:02 Відповісти
Так закон на их стороне. Чего им бояться?
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Если они уйдут в отставку а не будут осуждены за диверсию против Украины, преступное решение/-я КС в том числе завтрашнее по отмене Украинского Языка в Украине останется в силе а "зеленые человечки" получат ручной КС на 100%. Может это и есть российский план с Зеленским и КС по уничтожению Украины а потом и украинцев как в 1918-1933.
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Эх, юрЫст............☹️
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02.11.2020 22:03 Відповісти
Кандидат в КС номер раз
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 319
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02.11.2020 22:03 Відповісти
И ещё целое семейство в придачу: дедушка, внучка и жучка Фокины Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6899
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03.11.2020 00:12 Відповісти
Не, уж лучше жучка Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2464
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03.11.2020 00:42 Відповісти
А Портнов? А Лукаш ?
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03.11.2020 10:27 Відповісти
самый либеральный путь - досрочно сложить полномочия и обявить досрочные выборы преза
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02.11.2020 22:04 Відповісти
«Схеми» показали елітне майно родини голови Конституційного суду Олександра Тупицького

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tupytsky-mayno/30926365.html
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02.11.2020 22:05 Відповісти
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6819

....
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02.11.2020 22:06 Відповісти
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3675 "Правоохоронні органи видають мені справку про доброчесність"

Вава Сцанич.

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3405
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02.11.2020 22:08 Відповісти
А чивой это протухши сулугини молчит?
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02.11.2020 22:08 Відповісти
Он в Грузии леворюцию делает.
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02.11.2020 22:09 Відповісти
Суддям треба надати під сраку початкове прискорення. Тоді вони підуть самі.
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02.11.2020 22:10 Відповісти
Зеля - просто идиот, которого беня купил, шоб Україну розвалити. А куй вам, а не Україна!!! Всосали, черти *уйловские?!
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02.11.2020 22:11 Відповісти
аха, ты шмырля ещё им предложи добровольно отдать всё нажитое не посильным трудом
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02.11.2020 22:13 Відповісти
Самый природный путь - приземление судей КСУ и их обнуление. Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1029
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02.11.2020 22:15 Відповісти
антигосударственным субьектам под названием "судьи" надо действительно помочь.
Так чтобы без вариантов на всякие слушания, переговоры, почетные отставки и прочей лабуды.
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02.11.2020 22:18 Відповісти
Зєля валяє дурня. Він комусь за кордоном пообіцяв ринок землі для іноземців, може і задаток взяв, а КС цей закон зарубав. От чмирька і прищить.
Зєлю геть. Дострокові. Бо залишить від України роги та ноги.
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02.11.2020 22:21 Відповісти
Он хоть понимает значение слова "либеральный".
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02.11.2020 22:25 Відповісти
Это очередные вариации на тему "главное перестать стрелять"?
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02.11.2020 22:46 Відповісти
А самый надёжный путь - стальные бачки и электросварщик.
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03.11.2020 12:23 Відповісти
 
 