Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський

Судді Конституційного суду України повинні самостійно піти у відставку. Це буде самим м'яким варіантом розв'язання кризи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.

"Якщо судді бачать довіру людей, реакцію президента, реакцію парламентарів, реакцію міжнародних партнерів - вони мають піти у відставку. І це буде найліберальніший шлях. Я знаю, що там є судді, які не підтримали це рішення, але і вони мають піти у відставку", - підкреслив президент.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.