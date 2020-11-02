Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський
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Судді Конституційного суду України повинні самостійно піти у відставку. Це буде самим м'яким варіантом розв'язання кризи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV.
"Якщо судді бачать довіру людей, реакцію президента, реакцію парламентарів, реакцію міжнародних партнерів - вони мають піти у відставку. І це буде найліберальніший шлях. Я знаю, що там є судді, які не підтримали це рішення, але і вони мають піти у відставку", - підкреслив президент.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации", в качестве бонуса за труды..
в общем, вова таки полный лох.. даже в 43 года))
С какой радости им идти в отставку?
Как тебе??
Как сам так в отставку хер идет. Олень тупой.
А как судьи так они все должны.
Вова, ****, покажи пример судьям как надо, а? Уйди ***** в отставку!
Аааа нет. Ты *******.
*******ы зробылы сэбэ разом.
вавий реально боится. где пафос? где делся крутой криворожский "бегунок"?
стоит, просит, что то пытается пояснить, опять просит взять на себя ответственность
никаких тебе "я президент меня выбрали 73%", "я сказал - так и будет".
Сильно Тупицкий при всех эго явных нищаках испугался ГБР ?
Вова, эти судьи, волчары позорные, скорее тебя уйдут !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tupytsky-mayno/30926365.html
....
Вава Сцанич.
Так чтобы без вариантов на всякие слушания, переговоры, почетные отставки и прочей лабуды.
Зєлю геть. Дострокові. Бо залишить від України роги та ноги.