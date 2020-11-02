Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КС, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Судьи Конституционного суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку. Это будет самым мягким вариантом разрешения кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.
"Если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку", - подчеркнул президент.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации", в качестве бонуса за труды..
в общем, вова таки полный лох.. даже в 43 года))
С какой радости им идти в отставку?
Как тебе??
Как сам так в отставку хер идет. Олень тупой.
А как судьи так они все должны.
Вова, ****, покажи пример судьям как надо, а? Уйди ***** в отставку!
Аааа нет. Ты *******.
*******ы зробылы сэбэ разом.
вавий реально боится. где пафос? где делся крутой криворожский "бегунок"?
стоит, просит, что то пытается пояснить, опять просит взять на себя ответственность
никаких тебе "я президент меня выбрали 73%", "я сказал - так и будет".
Сильно Тупицкий при всех эго явных нищаках испугался ГБР ?
Вова, эти судьи, волчары позорные, скорее тебя уйдут !
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tupytsky-mayno/30926365.html
....
Вава Сцанич.
Так чтобы без вариантов на всякие слушания, переговоры, почетные отставки и прочей лабуды.
Зєлю геть. Дострокові. Бо залишить від України роги та ноги.