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Зеленский (10418) КС (1060)

Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самый либеральный путь - самостоятельная отставка судей КС, - Зеленский

Судьи Конституционного суда Украины должны самостоятельно уйти в отставку. Это будет самым мягким вариантом разрешения кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Свобода слова" на ICTV.

"Если судьи видят реакцию людей, реакцию парламентаризма, реакцию международных партнеров - они должны уйти в отставку. И это будет самый либеральный путь. Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работа Конституционного Суда - это ураган, - Зеленский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

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Топ комментарии
+22
Вовчик а давай такой вариант...и они уходят...и ты..
Как тебе??
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02.11.2020 21:49
+22
А все помнят это высказывание зелёного барановируса? По-моему пора...
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4099
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02.11.2020 21:56
+18
Вава, в твоєму випадку самовбивство не гріх.
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02.11.2020 21:47
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Вава, в твоєму випадку самовбивство не гріх.
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02.11.2020 21:47 Ответить
По ситуации с Конституционным судом. К утру понедельника окончательно стало ясно, что голосов на снос Конституционного Суда в Верховной Раде нет. Прием со стимулированием голосования оппозиции за проект Зеленского под угрозой отмены КС языкового вопроса не прошел. Медведчук и ОПЗЖ выдавливают сохранение нынешнего состава КС и пересмотра тех законов которые он отменит в Верховной Раде в новой редакции.
При том они открыто угрожают Зеленскому решением конституционного суда по результатам выборов президента 2019 года по "вновь открывшимся обстоятельствам" (мы уточняем что это). . Коломойский потребовал решение КС по своему вопросу - "спецконфискации", в качестве бонуса за труды..

в общем, вова таки полный лох.. даже в 43 года))
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02.11.2020 22:05 Ответить
Обоссаный,три судьи голосовали против
С какой радости им идти в отставку?
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02.11.2020 21:48 Ответить
Все верно, проверить доходы и посадить. Отставка - это действительно самый либеральный путь.
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02.11.2020 22:04 Ответить
Да потому, что они и дальше будут против, не в угоду сцарю
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02.11.2020 22:19 Ответить
щас вони побіжуть, тільки пальта одягнуть
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02.11.2020 21:48 Ответить
Скажіть, де тут кнопка переключити канал? Голобородько вже не той.
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02.11.2020 21:48 Ответить
На втором месте после суда Линча.
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02.11.2020 21:49 Ответить
Вовчик а давай такой вариант...и они уходят...и ты..
Как тебе??
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02.11.2020 21:49 Ответить
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4775
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02.11.2020 22:05 Ответить
Сказал человек который не может уволить Ермака потому что тот "его друг".
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02.11.2020 21:49 Ответить
так это же свой российский человек.
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02.11.2020 22:05 Ответить
Вот как ты считаешь, кто главнее - продюсер передачи "Спокойной ночи, малыши" или Хрюшка ?
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02.11.2020 22:07 Ответить
Самый либеральный путь - ёршиком по этой морде.
Как сам так в отставку хер идет. Олень тупой.
А как судьи так они все должны.

Вова, ****, покажи пример судьям как надо, а? Уйди ***** в отставку!
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02.11.2020 21:49 Ответить
Он даже Ермака отправить не может почти год, несмотря на все скандалы.
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02.11.2020 21:51 Ответить
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Не матюкайся, дитинко, не виростеш.
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02.11.2020 21:52 Ответить
ты точно выхователь общаги какой-то бурсы, оставшийся без работы в результате карантина )))
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02.11.2020 22:09 Ответить
Я інженер-будівельник мостів та тунелів за фахом. І ти добре знаєш, хто я такий.
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02.11.2020 22:11 Ответить
А ты уже вырос? Или недорос?
Аааа нет. Ты *******.
*******ы зробылы сэбэ разом.

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6386
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03.11.2020 13:49 Ответить
Це самий нереальний.
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02.11.2020 21:51 Ответить
юморист)))
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02.11.2020 21:51 Ответить
Скорей идиот
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02.11.2020 21:53 Ответить
Апплодисментов оч. хоцца...
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02.11.2020 22:00 Ответить
и твоя
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02.11.2020 21:54 Ответить
Может всётаки перевыборы президента?!
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02.11.2020 21:54 Ответить
👺 такого "толстолоба" ще світ не бачив. Закон написати і прийняти слабо, чи все через Аврору?
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02.11.2020 21:56 Ответить
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8042
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02.11.2020 21:56 Ответить
Какой он в звезду ****************? Терпеть не мог урода еще с КВН. Правда я и КВН терпеть не могу.
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02.11.2020 22:09 Ответить
А кацапам подобається.
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02.11.2020 22:18 Ответить
Та на здоровье, может им на муравейниках голыми сидеть нравиться и ракеты из навоза лепить.
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02.11.2020 22:24 Ответить
Если те, которых три так сделают---ну может быть что и пойдёт. Но маловероятно. Этот суд юридически неподсуден как бы. Там на 9 лет выбраны. Мы только копнули---а надо было взрывать 10 лет назад как минимум. Это затяжной кризис пошёл. Дорого заплатим.
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02.11.2020 21:56 Ответить
Дуже схоже на те.
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02.11.2020 22:01 Ответить
А все помнят это высказывание зелёного барановируса? По-моему пора...
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4099
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02.11.2020 21:56 Ответить
Такого в фильме Слуга Народа не было и причём здесь Зеленский, он же артист многие выбирали президента Голобородько, вот вы все увидите в финале,так и будет сказано.
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02.11.2020 22:20 Ответить
ну так зделайте им предложение от которого нельзя отказаться
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02.11.2020 21:56 Ответить
пусть лучше себе сделает такое предложение.
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02.11.2020 22:08 Ответить
Оце вже ВОНО ЮРІСТ почало здавати ВЗАД - значить Разумков розрулить
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02.11.2020 21:56 Ответить
нюхнув і палєтєл!

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2955
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02.11.2020 21:57 Ответить
класне спостереження- три дні після виборів він зник ; потім в стані запилєнія мізків видав проект закону , а зараз -ПОЛЄТЄЛ!
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02.11.2020 22:00 Ответить
Він повертається тільки для дозаправки Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7993
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02.11.2020 22:01 Ответить
Калігула для саме з такого приводу коня у сенат обрав
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02.11.2020 21:57 Ответить
"Я знаю, что там были судьи, которые не поддержали это решение, но и они должны уйти в отставку" - Путинский засланец в очередной раз спалился: ему нужен полностью карманный КС. Чтобы переписать Конституцию под диктовку путлера.
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02.11.2020 21:58 Ответить
Ти суддя? Якщо вони не підуть самі, то народ їх винесе на ляшкових вилах і без Зеленського.
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02.11.2020 22:06 Ответить
Ну, конечно подадут в отставку, но после вынесения нужных решений в интересах определенных лиц
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02.11.2020 21:58 Ответить
І ти з своїм урядом давай ласти клей. Запіпчили імбецили.
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02.11.2020 21:59 Ответить
смотрю его на "свободе слова"
вавий реально боится. где пафос? где делся крутой криворожский "бегунок"?
стоит, просит, что то пытается пояснить, опять просит взять на себя ответственность
никаких тебе "я президент меня выбрали 73%", "я сказал - так и будет".
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02.11.2020 21:59 Ответить
Ну так он в жопе. Несмотря на всё что он храбрится. Его союзники это зашкваренные антикоррупционеры, которым никто не верит и всё. Даже свои его бросили. У него никого не осталось.
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02.11.2020 22:01 Ответить
Позавчерашний митинг в очередной раз доказал что никто не поддерживал эту кучку людей без принципов. Даже дымовухи особо не помогли улучшить впечатления. Но они и дальше делают вид что они народ.
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02.11.2020 22:05 Ответить
і як вам вдаєтся слухате і ще і дивитися на це непорозуміння довше 5 секунд... мене на блювотіння навертає, як тіки я чув його рекламу ювелірки... зараз тіки рожу бачу, намагаюся вийти з приміщення
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02.11.2020 22:07 Ответить
Питання до провідних зьозьологів - це прозріння чи всирання сабжа? А може прозріння яке призвело до всирання? Поясніть будь ласка.
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02.11.2020 22:00 Ответить
Як варіант: через всирання - до прозріння...
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02.11.2020 22:07 Ответить
Читаю стрим по Шустеру. Наши антикоррупционеры за эти полтора года ничего не поняли. Просто стали п..расами у клоунов.
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02.11.2020 22:00 Ответить
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4683 болванчики-хрипуны
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02.11.2020 22:03 Ответить
сук кремлівських на Майдан
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02.11.2020 22:00 Ответить
С какого дуба они сами пойдут ?

Сильно Тупицкий при всех эго явных нищаках испугался ГБР ?

Вова, эти судьи, волчары позорные, скорее тебя уйдут ! Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2475
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02.11.2020 22:02 Ответить
Так закон на их стороне. Чего им бояться?
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02.11.2020 22:03 Ответить
Если они уйдут в отставку а не будут осуждены за диверсию против Украины, преступное решение/-я КС в том числе завтрашнее по отмене Украинского Языка в Украине останется в силе а "зеленые человечки" получат ручной КС на 100%. Может это и есть российский план с Зеленским и КС по уничтожению Украины а потом и украинцев как в 1918-1933.
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02.11.2020 22:03 Ответить
Эх, юрЫст............☹️
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02.11.2020 22:03 Ответить
Кандидат в КС номер раз
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 319
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02.11.2020 22:03 Ответить
И ещё целое семейство в придачу: дедушка, внучка и жучка Фокины Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6899
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03.11.2020 00:12 Ответить
Не, уж лучше жучка Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2464
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03.11.2020 00:42 Ответить
А Портнов? А Лукаш ?
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03.11.2020 10:27 Ответить
самый либеральный путь - досрочно сложить полномочия и обявить досрочные выборы преза
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02.11.2020 22:04 Ответить
«Схеми» показали елітне майно родини голови Конституційного суду Олександра Тупицького

https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-tupytsky-mayno/30926365.html
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02.11.2020 22:05 Ответить
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6819

....
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02.11.2020 22:06 Ответить
Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3675 "Правоохоронні органи видають мені справку про доброчесність"

Вава Сцанич.

Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3405
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02.11.2020 22:08 Ответить
А чивой это протухши сулугини молчит?
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02.11.2020 22:08 Ответить
Он в Грузии леворюцию делает.
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02.11.2020 22:09 Ответить
Суддям треба надати під сраку початкове прискорення. Тоді вони підуть самі.
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02.11.2020 22:10 Ответить
Зеля - просто идиот, которого беня купил, шоб Україну розвалити. А куй вам, а не Україна!!! Всосали, черти *уйловские?!
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02.11.2020 22:11 Ответить
аха, ты шмырля ещё им предложи добровольно отдать всё нажитое не посильным трудом
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02.11.2020 22:13 Ответить
Самый природный путь - приземление судей КСУ и их обнуление. Найліберальніший шлях - самостійна відставка суддів КСУ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1029
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02.11.2020 22:15 Ответить
антигосударственным субьектам под названием "судьи" надо действительно помочь.
Так чтобы без вариантов на всякие слушания, переговоры, почетные отставки и прочей лабуды.
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02.11.2020 22:18 Ответить
Зєля валяє дурня. Він комусь за кордоном пообіцяв ринок землі для іноземців, може і задаток взяв, а КС цей закон зарубав. От чмирька і прищить.
Зєлю геть. Дострокові. Бо залишить від України роги та ноги.
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02.11.2020 22:21 Ответить
Он хоть понимает значение слова "либеральный".
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02.11.2020 22:25 Ответить
Это очередные вариации на тему "главное перестать стрелять"?
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02.11.2020 22:46 Ответить
А самый надёжный путь - стальные бачки и электросварщик.
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03.11.2020 12:23 Ответить
 
 