УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13136 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 902 5
КС (1154) Фонд гарантування вкладів (111)

КС вирішив відкласти розгляд конституційності закону про Фонд гарантування вкладів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС вирішив відкласти розгляд конституційності закону про Фонд гарантування вкладів

Конституційний суд України зняв з порядку денного на 3 листопада справу про конституційність закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Про це свідчить оновлений порядок денний, розміщений на його сайті, передає Цензор.НЕТ.

Відповідну справа КС планував розглянути в закритому режимі.

Раніше повідомлялося, що КС у вівторок, 3 листопада, планує, крім закону про мову, розглянути справу про конституційність закону про Фонд гарантування вкладів.

Також читайте: Конституційний Суд розгляне сьогодні конституційність закону про мову

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а суд Линча-это же более высокая инстанция чем КС?
показати весь коментар
03.11.2020 11:00 Відповісти
Мавпам із КС ніколи - відгороджують свою клітку від людей залізними гратами.
показати весь коментар
03.11.2020 11:08 Відповісти
Торгуються з коломИйським?
показати весь коментар
03.11.2020 11:27 Відповісти
Если бы готовилось решение в пользу государства, как по Закону про мову, про гарантирование вкладов,то рассмотрение продолжилось.А так- либо пытаются вынести половинчатое решение ( как говорят и вашим и нашим)либо еще хуже: в пользу заказчика
показати весь коментар
03.11.2020 12:28 Відповісти
 
 