Тупицький - Зеленському: Відкиньмо емоції, кров може захлеснути країну

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький переконаний, що ситуацію не варто вирішувати неправовими методами, інакше правова держава припинить існувати.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тупицький заявив у коментарі для телеканалу "Прямий".

"Я ще раз звертаюся до президента країни, до правоохоронних органів, до уповноваженого з прав людини ... Відкиньмо емоції ... життя і здоров'я людей важливіше ... кров може захлеснути Україну", - сказав Тупицький.

За його словами, неправовий спосіб припинення роботи КС означатиме "кінець правової держави".

Він висловив обурення тим, що в парламенті лунають заклики "залучити вулицю" для припинення роботи КС.

"Я звернуся до відповідних органів, зокрема правоохоронних", - сказав Тупицький.

Говорячи про справу стосовно держзради у зв'язку з його земельною ділянкою в Криму, глава КС висловив здивування діями правоохоронних структур і знову зазначив, що йшлося лише про розмежування ділянок через зсув меж на ділянках.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.