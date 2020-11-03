Тупицький - Зеленському: Відкиньмо емоції, кров може захлеснути країну
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Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький переконаний, що ситуацію не варто вирішувати неправовими методами, інакше правова держава припинить існувати.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тупицький заявив у коментарі для телеканалу "Прямий".
"Я ще раз звертаюся до президента країни, до правоохоронних органів, до уповноваженого з прав людини ... Відкиньмо емоції ... життя і здоров'я людей важливіше ... кров може захлеснути Україну", - сказав Тупицький.
За його словами, неправовий спосіб припинення роботи КС означатиме "кінець правової держави".
Він висловив обурення тим, що в парламенті лунають заклики "залучити вулицю" для припинення роботи КС.
"Я звернуся до відповідних органів, зокрема правоохоронних", - сказав Тупицький.
Говорячи про справу стосовно держзради у зв'язку з його земельною ділянкою в Криму, глава КС висловив здивування діями правоохоронних структур і знову зазначив, що йшлося лише про розмежування ділянок через зсув меж на ділянках.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
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Тупицький, тупиця ти ригівська - якщо вашу шоблу розчавити, гейби тоту плюскву, кров не заллє навіть підлогу країни. Просто бризне кров'яхою, лайном та сечею в радіусі кількох метрів. А Україна тільки трохи очиститься від вас, ти набрескла від смердючого лою омразна пліснява.