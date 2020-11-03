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Тупицкий - Зеленскому: Давайте отбросим эмоции, кровь может захлестнуть страну

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тупицкий - Зеленскому: Давайте отбросим эмоции, кровь может захлестнуть страну

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий убежден, что сложившуюся ситуацию не следует решать неправовыми методами, иначе правовое государство перестанет существовать.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тупицкий заявил в комментарии для телеканала "Прямой".

"Я еще раз обращаюсь к президенту страны, к правоохранительным органам, к уполномоченному по правам человека... Давайте отбросим эмоции... жизнь и здоровье людей важнее... кровь может захлестнуть Украину", - сказал Тупицкий.

По его словам, неправовой способ прекращения работы КС будет означать "конец правовому государству".

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Он выразил возмущение тем, что в парламенте звучат призывы "привлечь улицу" для прекращения работы КС.

"Я обращусь в соответствующие органы, в том числе, правоохранительные", - сказал Тупицкий.

Говоря о деле о госизмене в связи с его земельным участком в Крыму, глава КС выразил недоумение действиями правоохранительных структур и вновь отметил, что речь шла исключительно о размежевании участков из-за смещения границ на участках.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+121
Что ты городишь, мразь?!
Какая такая кровь, чья? Кто пойдет защищать твое жирное коррупционное рыло и твои незарегистрированные маетки?
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03.11.2020 14:14
+89
Еще и угрожает?
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03.11.2020 14:13
+71
в смысле???
тупицкий поднимет вооруженный мятеж против преЗЕдента????
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03.11.2020 14:13
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Страница 4 из 4
Тупицький не надійся,ти будеш просто висіти і гнити,як мішок з лайном,разом із своїми пАдєльнікамі.
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04.11.2020 12:29 Ответить
какая кровь? кто тебя пойдет защищать, Тупицкий? не смеши. Тупицький - Зеленському: Відкиньмо емоції, кров може захлеснути країну - Цензор.НЕТ 7089
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04.11.2020 12:32 Ответить
Корисно буде здерти шкіру з цих продажних покидьків,як робили,це громадяни Брюге,а їх шкірою облаштувати стільці для наступників.
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04.11.2020 12:32 Ответить
Ще й шантажує, падло підкацапне.
Тупицький, тупиця ти ригівська - якщо вашу шоблу розчавити, гейби тоту плюскву, кров не заллє навіть підлогу країни. Просто бризне кров'яхою, лайном та сечею в радіусі кількох метрів. А Україна тільки трохи очиститься від вас, ти набрескла від смердючого лою омразна пліснява.
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04.11.2020 14:20 Ответить
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