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Недееспособность КС может поставить под угрозу территориальную целостность Украины, - Тупицкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Недееспособность КС может поставить под угрозу территориальную целостность Украины, - Тупицкий

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тупицкий заявил в комментарии для телеканала "Прямой".

"К чему ведет одномоментная смена состава Конституционного суда? Если в один момент КС будет недееспособным, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности. В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", - сказал Тупицкий.

Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации "может привести к кровопролитию".

Читайте также: Тупицкий заявил, что работники НАПК посягали на неприкосновенность судей КС: Ходили по суду и без разрешения заходили в кабинет

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
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Топ комментарии
+26
наоборот , они еще примут решение что Крым российский
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03.11.2020 13:52
+25
Какой же он клоун? Клоун это то, ко учился лет 5 в цирковом училище и имеетсоответствующий диплом "клоуна". Так, что, деточка, ты успокойся, твой папа не клоун, он просто редчайший дегенерат без диплома.
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03.11.2020 13:56
+21
Зря считают. Он долбо@б.
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03.11.2020 13:54
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Это ж как оно вцепилось в свое теплое кресло, с отчянем и яростью загнанной в угол крысы, что несет такую, не налазящую ни на какую голову ахинею.
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03.11.2020 14:07 Ответить
Тупицький, щоб не було масштабної проблеми для країни -- подай у відставку. Ще мало нажерся? Плохо кончишь, злочинець.
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03.11.2020 19:39 Ответить
А суд в цьому не винний ?
Чи Тупицький дума, що їхні рішення не призведуть до дестабілізації держави ?
Ви ж самі свідомо вчинили злочин !
І тепер хто знає, що з вами робити.
МВФ до нас не їде, через зруйноване антикорупційне законодавство.
Тобто ми лишаємось без грошей в самий розпал епідемії.
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03.11.2020 14:08 Ответить
газ уже по 9 грн и гривна будет по писят
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03.11.2020 14:10 Ответить
Хо-хо из Украины столько бабла было выведено на оффшорки и так далее - МВФу можно кредит давать. В сша нашли все 60 счетов манафорта- и даже трамп сказал что не приделах и ничего не знал про своего «главного» по призедентской компании. Ему дали реальный срок и нашли и конфисковали бабло.... Ау как там лазаренко? С жулькой? Или забыли ? Снять с них кожу и обтянуть кресло под каждым судьей - как поступил Царь Камбис!..... Только так....огнём и мечом.... Поверили в неприкасаемость « бессмертность» своих мантий....
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03.11.2020 21:45 Ответить
все по Конституции ,если сепар значит к стенке 👦🔫
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03.11.2020 14:09 Ответить
Хорошо вы устроились и дом в Крыму и без вас нельзя!!!!! Вы такие прям нужные пипец!!!!
Нахер выгнать и Американцев позвать!!!!! Чтоб ни в Крыму не было ничего и в Киеве ж..пу греть не хотелось с дружбанами!
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03.11.2020 14:09 Ответить
Чого так розпереживався - "родіна прігрєєт"!...
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03.11.2020 14:11 Ответить
Тепер він згадав про Україну!... А може все банально просто - якщо їх розженуть, то прийдеться повертати бабло за своє скандальне рішення?!
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03.11.2020 14:10 Ответить
Тупицкий ставит под угрозу целостность моего баяна, который я могу порвать на его похоронах.
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03.11.2020 14:10 Ответить
это не наш метод , где гуманизм ?
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03.11.2020 14:11 Ответить
"За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира..."
(Аркадий Велюров, к/ф "Покровские ворота")
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03.11.2020 14:17 Ответить
тут скорее наоборот: деятельность конституционного "суда" не может поставить, а уже ставит, под угрозу территориальную целостность Украины!
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03.11.2020 14:11 Ответить
на Олимпе 12 - в КСУ -11
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03.11.2020 14:11 Ответить
Нависла страшна загроза перед вірним псом РФ тупорицьким,він може .зд....ти.. від коронавірусу.
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03.11.2020 14:11 Ответить
Хрень повна. Любий районий суд заблокує таке рішення і видасть дозвіл на арешт такоі обласної ради по ст 110 УК. Посягання на територіальну цілісність від пяти до десяти. Це якщо прям на площаді цій раді пізди не вломлять.
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03.11.2020 14:11 Ответить
Для 73% может и прокатить.
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03.11.2020 14:22 Ответить
Вот оказывается для чего создали кризис с КС. Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 1876
Все, кто против решений КС - хотят развала Украины. (с) Тупицкий
Львов уже печатает бюллетени, присоединяется к Польше.
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03.11.2020 14:12 Ответить
Бредит.
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03.11.2020 14:14 Ответить
потом скажут, что все судьи принимали решение под воздействием СОVID-19
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03.11.2020 14:17 Ответить
Недееспособность КС может поставить под угрозу территориальную целостность Украины, - Тупицкий
===========
самовлюбленный тупица. Уже сейчас вижу и обливаюсь потом от страха, как 73% зебобиков выйдут защищать воров и коррупционеров в мантиях судей КСУ. Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 7166
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03.11.2020 14:16 Ответить
Несколько подонков на гилляке очень укрепят государственность. Точно - не ослабят...
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03.11.2020 14:16 Ответить
Боюсь, що коли б "нарід" голосував за склад КС, то 73% дістали би діамантові прокурори. Уміщє ще той! ))
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03.11.2020 14:16 Ответить
а вот вам и ответ, почему маленький Вова, марионетка х-ла, раскукарекалась на КС.
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03.11.2020 14:17 Ответить
а КС хороший под ОПЗЖопу пляшет ?
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03.11.2020 14:18 Ответить
а КС действует согласно существующим законам. Не нравится? Пинай монобольшинство, чтобы правильные законы принимало.
И заодно главклована этого цирка пинай, чтобы не окружал себя коломойскими и медведчуками, которые на самом деле и подняли эту бучу, подав иск в КС.
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03.11.2020 14:20 Ответить
"а КС действует согласно существующим законам."
Каким Законом судья может отмеить статью, по которой он подозреваемый? Подскажите, пожалуйста.
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03.11.2020 14:54 Ответить
а КС действует согласно существующим законам.



прежде всего, согласно существующим законам, тупая скотина из КС должна была взять самоотвод по вопросу с декларациями, так как наяву конфликт интересов. изучай мат.часть.
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03.11.2020 15:16 Ответить
Они дебилы по уму- они не понимают этого впринципе .... Там просто мозга нет эффект Даннинга Крюгера.... Все суды такие ещё с совка.... Как говорил один грамотный специалист- нет смысла работать в украинской правовой системе потому что могут повернуть мат часть как захотят и принять решение исключительно по своему усмотрению....Смотрел дело Шеремета- защита на высоте - прокуроры дурачки ( одно лицо БЕНЕ диктовой чего стоит)
«А я милого узнаю по походке- рву баян под эту песню» Ни улик Ничего.... Армян несёт дичь- если есть улики - докажите - Это просто смех 😂.... Сказочные дол&a*бы
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03.11.2020 21:51 Ответить
Істіну глаголіт. Ніхто краще не подбає про територіальну цілісність ніж продажна гнида, яка на окупованій території оформляє власність за законом окупанта.
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03.11.2020 14:18 Ответить
"...может привести к кровопролитию". Цікаво, а коли він в 2015 році підписував висновок, за яким не визнавав наявність в Україні війни, він про вже пролиту кров під Савур-Могилою, в Іловайську, ДАПі чи в Дебальцевому, і згодом пролиту під Мар'їнкою, Широкиним чи Світлодарськом думав?
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03.11.2020 14:19 Ответить
тебе треба страчувати як і всіх твої судійських подільникв.
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03.11.2020 14:20 Ответить
ошибка Зели в том что он связался с ОПЗЖопой против Пети ,вот теперь пожинает плоды
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03.11.2020 14:20 Ответить
Зеленский одна сплошная ошибка, но пипл хавает.
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03.11.2020 14:23 Ответить
Що ти верзеш ІДІОТ!!! Як в тебе горить одне місце!!!
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03.11.2020 14:23 Ответить
має бути обовязкова перевірка "нажитих" статків всіх суддів по всій Україні за які такі сотні-тисяч у.о. куплена неухомість,авто і т.д.за які такі ... їхні виплодки навчаються в колледжах,універах Європи (В.Британії...),чому купка пі...ів яких в країні декілька тисяч отримує сотні тисяч з/п
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03.11.2020 14:24 Ответить
Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно



бред. гнида, что ты несешь и чем пугаешь? с тебя юрист, как с говна пуля, видимо...

введите уголовную ответственность о всяких разговорах в СМИ, в Инете, даже за намеках о нарушении территориальной целостности Украины(см. как это сделано в паРаше), и никому даже в голову не придет такое заявлять или проделывать в любом областном совете. Все вопросы по территориальному устройству Украины могут решаться только на общенациональном референдуме.
Буковина северная не принадлежит лишь жителям Черновицкой области, она принадлежит всему народу Украины, Львов или Донецк не принадлежит лишь львовянам или даунбасцам, они принадлежат всем украинцам.
Крым не принадлежит лишь мифическому "народу Крыма", он принадлежит всем украинцам, в том числе и крымским татарам, гражданам Украины, им в первую очередь и так далее...
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03.11.2020 14:27 Ответить
С одной стороны вероломное нападение России на Украину с другой стороны решения КС представляют угрозу территориальной целостности Украины. Чем быстрее ВР Украины разгонит КС, чем лучше для Украины. Другого выхода нет. Разогнать и конкурсной основе избрать новый состав КС
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03.11.2020 14:28 Ответить
"... і на конкурсной основє ізбрать новий состав КС", - який в реальності буде обирати Єрмак і Подоляк. Це ви мали на увазі? Чи хтось повірить, що буде якось інакше?
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03.11.2020 14:33 Ответить
Тупіцького призначило найближче оточення зеленського. Прописаний він теж у найближкого оточення зеленського. Подання до Конституційного суду зробило найближче оточення зеленського.
Тепер зеленський, начебто, буцається зі своїм найближчим оточенням. Шоу для лохів.
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03.11.2020 14:28 Ответить
І після обрання нового складу КС виявиться, що в новому складі всі 18 суддів будуть "тупіцькими". От гарно"
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03.11.2020 14:35 Ответить
Конституційний Суд треба скасувати, як непотріб. З ним весь час виникають проблеми від часу його створення. Хіба Міністерство Юстиції не має відповідних фахівців аби розтлумачити комусь щось??
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03.11.2020 14:29 Ответить
Господа, вам не кажется, что у Тупицкого не все в порядке с головой?
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03.11.2020 14:30 Ответить
Всегда было интересно происхождение фамилий , кто то же так назвал его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрадедушку ? Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 923
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03.11.2020 19:54 Ответить
Налейте ему уже новичка стакан, это чмо заслужило, его очень много в СМИ в последнее время.
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03.11.2020 14:35 Ответить
мне кажется, или в комментах полно зелеботов, дурно пахнущих русским духом? Пришли потравить конституционный суд, как по команде "фас".
Жаль, что среди нас так много легковерных зелебобиков, ща они хором присоединятся к травле.
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03.11.2020 14:39 Ответить
Суддівська мафія саме і є загрозою територіальній цілісності.
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03.11.2020 14:42 Ответить
******..
Оказывается )(уйло зря тратился на войну-достаточно

10 поддонкам-судьям дать по участку в Крыму
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03.11.2020 14:44 Ответить
Виходит що так - ворог завжди шукає де оборону України можна прорвати, кацапи знайшли слабких на грощі депутатів ВР які подали дебільні позови у КС на підставі яких КС і почав лепити хмарочос з лайна.

ДЕПУТАТИ РИГИ І РІЗНІ РАБИНОВИЧИ З БОЙКАМИ ВИКОНУЮТЬ НАКАЗ КРЕМЛЯ.
Це мені нагадує 2014 коли Кремль заплатив Кернесу, Добкіну, Діменту та ще одному Фуксу 500 млн. $ за здачу Харкова кацапам. Всього планувалось передати їм 2 млрд. $. Контракт зірвався, сєпаров вигнали з Харкова.
Кернес грощі не повернув, за що його і розтріляли у парку Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4735 Добкін і Фукс повернули грощі зразу. Кернес пізніше як виїхав з лікарні на інвалідному візку, Дімента вбили. Це судьба Іуди Іскаріота Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 9188
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03.11.2020 15:05 Ответить
Мне вдруг стало интересно. А можно ли, скажем, написать кривой закон (осознанно). Потом договориться с ... некоторыми фракциями и от их имени подать заяву в КС. Который несмотря на ... многое все же рассматривает заяву и видит что закон кривой. И выносит вполне правильное решение - отменить его в части где написано криво.
Поднимается вполне ожидаемый хайп на предмет того что КС рушит ВСЮ систему (а не ее кривую часть)...
И кто-то "жестко" реагирует... восстанавливая потерянный рейтинг.
Сказки? Хз...
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03.11.2020 14:45 Ответить
Які казки? Так і є. А вийде поміняти склад КС, то новий буде повністю з "тупицьких", але вже кишенькових.
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03.11.2020 15:17 Ответить
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3228785

Тут він правий - як варіант треба депутатам відізвати тих судей КС якіх вони поставили, але ж п'ята колона з депутатів у ВР цього не хоче робити, бо хочуть на вогні погріти гарно руки при фінансуванні Московії.

Іуди Іскаріоти.
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03.11.2020 14:47 Ответить
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." Остап Бендер
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03.11.2020 14:51 Ответить
эта ватная. ******* смотрю себя богом возомнила? брущаткой по голове и готов голубчик будет
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03.11.2020 14:53 Ответить
Почему никто не говорит, что КС сунул свой нос куда права не имел, ведь международные законы и соглашения имеют приоритет, а эта падлота отменила прямое требование ЕС и НАТО?
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03.11.2020 14:57 Ответить
Ну... тут вопрос на самом деле спорный. Да, действительно, международные нормы имеют приоритет над нормами украинскими. Но только в том случае, если они ратифицированы ВР. А ВР, в свою очередь, в своей работе, должна действовать в рамках Конституции, которая есть законом прямого действия. Т.е. неконституционные вещи она не может ратифицировать.
Другое дело, что при ратификации какого-нить международного договора в самом законе можно прописать некоторые отличия... которые могут противоречить Конституции.
Ну типа... международный закон... с украинскими реалиями...
А потом можно... ну к примеру проиграть выборы. И стремясь возродить доверие к себе ... обсутроить хайп чтобы отвлечь внимание + сменить КС + ... поиметь политические дивиденды.
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03.11.2020 15:19 Ответить
Решение КС ,по любому, затрагивает ратифицированные соглашения, и они об этом хорошо знают....
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03.11.2020 16:03 Ответить
Само решение, как раз может их и не затрагивать.
Оно может затрагивать уже наши "приписки" в тексте непосредственно закона, которым это соглашение ратифицируется или на основании которого собственно внедряются нормы этого самого соглашения.
Учитывая... профессионализм... а также возможность умысла со стороны тех, кто сейчас в Раде сидит... такие приписки разве не могли быть составлены с умыслом? Там и решение КС вроде касалось не всего закона а только некоторых пунктов.
Но в рамки прецедента для поднятия хайпа и собственного рейтинга опущенного местными выборами оно вписывается как нельзя удачно.
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03.11.2020 16:59 Ответить
Вопрос:
Что будет, если завтра КС просто исчезнет?
Ответ:
Будет весьма существенная экономия бюджетных средств.
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03.11.2020 15:04 Ответить
ЕПТИТЬ-КОЛОТИТЬ !!! Так это можно было просто принять два решения КС - одно по Крыму, другое по Донбасу и они остались бы в составе Украины ? И войны бы не было, и тысячи людей бы не погибли ? Где ж ты раньше был ???
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03.11.2020 15:12 Ответить
Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4302
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03.11.2020 15:34 Ответить
"Если в один момент КС будет недееспособным, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности."
Шантажирует?
Получется, что КС - это слабое звено в обеспечени территориальной целостности Украины. Это прямо следует из заявления Главы КС.
Зачем нам такой риск?
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03.11.2020 15:38 Ответить
Нифига неубедительно. Низачот. Пусть подумает еще.
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03.11.2020 15:59 Ответить
Он что собирается кричать ВВХ-ло памаги и введи войска
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03.11.2020 17:38 Ответить
совсем о страху ополоумел.
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03.11.2020 18:31 Ответить
?Погроза?
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03.11.2020 20:04 Ответить
Вообще **** е..сь
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03.11.2020 21:48 Ответить
краще виродок переживай за целостность свого *****.
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03.11.2020 22:50 Ответить
да, как же далеки власти, олигархи, чинушки от народа))
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04.11.2020 06:48 Ответить
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