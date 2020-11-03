Недееспособность КС может поставить под угрозу территориальную целостность Украины, - Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Тупицкий заявил в комментарии для телеканала "Прямой".
"К чему ведет одномоментная смена состава Конституционного суда? Если в один момент КС будет недееспособным, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности. В чем это заключается? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно", - сказал Тупицкий.
Он выразил мнение о том, что отсутствие действующего КС в такой ситуации "может привести к кровопролитию".
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Чи Тупицький дума, що їхні рішення не призведуть до дестабілізації держави ?
Ви ж самі свідомо вчинили злочин !
І тепер хто знає, що з вами робити.
МВФ до нас не їде, через зруйноване антикорупційне законодавство.
Тобто ми лишаємось без грошей в самий розпал епідемії.
Нахер выгнать и Американцев позвать!!!!! Чтоб ни в Крыму не было ничего и в Киеве ж..пу греть не хотелось с дружбанами!
(Аркадий Велюров, к/ф "Покровские ворота")
Все, кто против решений КС - хотят развала Украины. (с) Тупицкий
Львов уже печатает бюллетени, присоединяется к Польше.
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самовлюбленный тупица. Уже сейчас вижу и обливаюсь потом от страха, как 73% зебобиков выйдут защищать воров и коррупционеров в мантиях судей КСУ.
И заодно главклована этого цирка пинай, чтобы не окружал себя коломойскими и медведчуками, которые на самом деле и подняли эту бучу, подав иск в КС.
Каким Законом судья может отмеить статью, по которой он подозреваемый? Подскажите, пожалуйста.
прежде всего, согласно существующим законам, тупая скотина из КС должна была взять самоотвод по вопросу с декларациями, так как наяву конфликт интересов. изучай мат.часть.
«А я милого узнаю по походке- рву баян под эту песню» Ни улик Ничего.... Армян несёт дичь- если есть улики - докажите - Это просто смех 😂.... Сказочные дол&a*бы
бред. гнида, что ты несешь и чем пугаешь? с тебя юрист, как с говна пуля, видимо...
введите уголовную ответственность о всяких разговорах в СМИ, в Инете, даже за намеках о нарушении территориальной целостности Украины(см. как это сделано в паРаше), и никому даже в голову не придет такое заявлять или проделывать в любом областном совете. Все вопросы по территориальному устройству Украины могут решаться только на общенациональном референдуме.
Буковина северная не принадлежит лишь жителям Черновицкой области, она принадлежит всему народу Украины, Львов или Донецк не принадлежит лишь львовянам или даунбасцам, они принадлежат всем украинцам.
Крым не принадлежит лишь мифическому "народу Крыма", он принадлежит всем украинцам, в том числе и крымским татарам, гражданам Украины, им в первую очередь и так далее...
Тепер зеленський, начебто, буцається зі своїм найближчим оточенням. Шоу для лохів.
Жаль, что среди нас так много легковерных зелебобиков, ща они хором присоединятся к травле.
Оказывается )(уйло зря тратился на войну-достаточно
10 поддонкам-судьям дать по участку в Крыму
ДЕПУТАТИ РИГИ І РІЗНІ РАБИНОВИЧИ З БОЙКАМИ ВИКОНУЮТЬ НАКАЗ КРЕМЛЯ.
Це мені нагадує 2014 коли Кремль заплатив Кернесу, Добкіну, Діменту та ще одному Фуксу 500 млн. $ за здачу Харкова кацапам. Всього планувалось передати їм 2 млрд. $. Контракт зірвався, сєпаров вигнали з Харкова.
Кернес грощі не повернув, за що його і розтріляли у парку Добкін і Фукс повернули грощі зразу. Кернес пізніше як виїхав з лікарні на інвалідному візку, Дімента вбили. Це судьба Іуди Іскаріота
Поднимается вполне ожидаемый хайп на предмет того что КС рушит ВСЮ систему (а не ее кривую часть)...
И кто-то "жестко" реагирует... восстанавливая потерянный рейтинг.
Сказки? Хз...
Тут він правий - як варіант треба депутатам відізвати тих судей КС якіх вони поставили, але ж п'ята колона з депутатів у ВР цього не хоче робити, бо хочуть на вогні погріти гарно руки при фінансуванні Московії.
Іуди Іскаріоти.
Другое дело, что при ратификации какого-нить международного договора в самом законе можно прописать некоторые отличия... которые могут противоречить Конституции.
Ну типа... международный закон... с украинскими реалиями...
А потом можно... ну к примеру проиграть выборы. И стремясь возродить доверие к себе ... обсутроить хайп чтобы отвлечь внимание + сменить КС + ... поиметь политические дивиденды.
Оно может затрагивать уже наши "приписки" в тексте непосредственно закона, которым это соглашение ратифицируется или на основании которого собственно внедряются нормы этого самого соглашения.
Учитывая... профессионализм... а также возможность умысла со стороны тех, кто сейчас в Раде сидит... такие приписки разве не могли быть составлены с умыслом? Там и решение КС вроде касалось не всего закона а только некоторых пунктов.
Но в рамки прецедента для поднятия хайпа и собственного рейтинга опущенного местными выборами оно вписывается как нельзя удачно.
Что будет, если завтра КС просто исчезнет?
Ответ:
Будет весьма существенная экономия бюджетных средств.
Шантажирует?
Получется, что КС - это слабое звено в обеспечени территориальной целостности Украины. Это прямо следует из заявления Главы КС.
Зачем нам такой риск?