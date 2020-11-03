Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тупицький заявив у коментарі для телеканалу "Прямий".

"До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного Суду? Якщо в один момент КС буде недієздатним, то в країні це може привести до порушення територіальної цілісності. У чому це полягає? З'являється можливість будь-якій області проголосувати на рівні обласної ради про самовизначення або від'єднання від України. Для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності необхідно звернення до КС, яке має бути розглянуо негайно", - сказав Тупицький.

Він висловив думку про те, що відсутність чинного КС в такій ситуації "може призвести до кровопролиття".

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.