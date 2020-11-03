УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11928 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Конституційна криза
10 640 177
КС (1154) відставка (1203) Тупицький (227)

Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький

Глава Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявляє, що припинення роботи КС може спричинити загрозу територіальній цілісності України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Тупицький заявив у коментарі для телеканалу "Прямий".

"До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного Суду? Якщо в один момент КС буде недієздатним, то в країні це може привести до порушення територіальної цілісності. У чому це полягає? З'являється можливість будь-якій області проголосувати на рівні обласної ради про самовизначення або від'єднання від України. Для правомірності дій щодо захисту територіальної цілісності необхідно звернення до КС, яке має бути розглянуо негайно", - сказав Тупицький.

Він висловив думку про те, що відсутність чинного КС в такій ситуації "може призвести до кровопролиття".

Також дивіться: Депутати з трибуни Ради закликали суддів КС піти у відставку. ВIДЕО

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення. Згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
наоборот , они еще примут решение что Крым российский
показати весь коментар
03.11.2020 13:52
+25
Какой же он клоун? Клоун это то, ко учился лет 5 в цирковом училище и имеетсоответствующий диплом "клоуна". Так, что, деточка, ты успокойся, твой папа не клоун, он просто редчайший дегенерат без диплома.
показати весь коментар
03.11.2020 13:56
+21
Зря считают. Он долбо@б.
показати весь коментар
03.11.2020 13:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Это ж как оно вцепилось в свое теплое кресло, с отчянем и яростью загнанной в угол крысы, что несет такую, не налазящую ни на какую голову ахинею.
показати весь коментар
03.11.2020 14:07 Відповісти
Тупицький, щоб не було масштабної проблеми для країни -- подай у відставку. Ще мало нажерся? Плохо кончишь, злочинець.
показати весь коментар
03.11.2020 19:39 Відповісти
А суд в цьому не винний ?
Чи Тупицький дума, що їхні рішення не призведуть до дестабілізації держави ?
Ви ж самі свідомо вчинили злочин !
І тепер хто знає, що з вами робити.
МВФ до нас не їде, через зруйноване антикорупційне законодавство.
Тобто ми лишаємось без грошей в самий розпал епідемії.
показати весь коментар
03.11.2020 14:08 Відповісти
газ уже по 9 грн и гривна будет по писят
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Хо-хо из Украины столько бабла было выведено на оффшорки и так далее - МВФу можно кредит давать. В сша нашли все 60 счетов манафорта- и даже трамп сказал что не приделах и ничего не знал про своего «главного» по призедентской компании. Ему дали реальный срок и нашли и конфисковали бабло.... Ау как там лазаренко? С жулькой? Или забыли ? Снять с них кожу и обтянуть кресло под каждым судьей - как поступил Царь Камбис!..... Только так....огнём и мечом.... Поверили в неприкасаемость « бессмертность» своих мантий....
показати весь коментар
03.11.2020 21:45 Відповісти
все по Конституции ,если сепар значит к стенке 👦🔫
показати весь коментар
03.11.2020 14:09 Відповісти
Хорошо вы устроились и дом в Крыму и без вас нельзя!!!!! Вы такие прям нужные пипец!!!!
Нахер выгнать и Американцев позвать!!!!! Чтоб ни в Крыму не было ничего и в Киеве ж..пу греть не хотелось с дружбанами!
показати весь коментар
03.11.2020 14:09 Відповісти
Чого так розпереживався - "родіна прігрєєт"!...
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Тепер він згадав про Україну!... А може все банально просто - якщо їх розженуть, то прийдеться повертати бабло за своє скандальне рішення?!
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
Тупицкий ставит под угрозу целостность моего баяна, который я могу порвать на его похоронах.
показати весь коментар
03.11.2020 14:10 Відповісти
это не наш метод , где гуманизм ?
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
"За гуманизм и дело мира бесстрашно борется сатира..."
(Аркадий Велюров, к/ф "Покровские ворота")
показати весь коментар
03.11.2020 14:17 Відповісти
тут скорее наоборот: деятельность конституционного "суда" не может поставить, а уже ставит, под угрозу территориальную целостность Украины!
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
на Олимпе 12 - в КСУ -11
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Нависла страшна загроза перед вірним псом РФ тупорицьким,він може .зд....ти.. від коронавірусу.
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Хрень повна. Любий районий суд заблокує таке рішення і видасть дозвіл на арешт такоі обласної ради по ст 110 УК. Посягання на територіальну цілісність від пяти до десяти. Це якщо прям на площаді цій раді пізди не вломлять.
показати весь коментар
03.11.2020 14:11 Відповісти
Для 73% может и прокатить.
показати весь коментар
03.11.2020 14:22 Відповісти
Вот оказывается для чего создали кризис с КС. Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 1876
Все, кто против решений КС - хотят развала Украины. (с) Тупицкий
Львов уже печатает бюллетени, присоединяется к Польше.
показати весь коментар
03.11.2020 14:12 Відповісти
Бредит.
показати весь коментар
03.11.2020 14:14 Відповісти
потом скажут, что все судьи принимали решение под воздействием СОVID-19
показати весь коментар
03.11.2020 14:17 Відповісти
Недееспособность КС может поставить под угрозу территориальную целостность Украины, - Тупицкий
===========
самовлюбленный тупица. Уже сейчас вижу и обливаюсь потом от страха, как 73% зебобиков выйдут защищать воров и коррупционеров в мантиях судей КСУ. Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 7166
показати весь коментар
03.11.2020 14:16 Відповісти
Несколько подонков на гилляке очень укрепят государственность. Точно - не ослабят...
показати весь коментар
03.11.2020 14:16 Відповісти
Боюсь, що коли б "нарід" голосував за склад КС, то 73% дістали би діамантові прокурори. Уміщє ще той! ))
показати весь коментар
03.11.2020 14:16 Відповісти
а вот вам и ответ, почему маленький Вова, марионетка х-ла, раскукарекалась на КС.
показати весь коментар
03.11.2020 14:17 Відповісти
а КС хороший под ОПЗЖопу пляшет ?
показати весь коментар
03.11.2020 14:18 Відповісти
а КС действует согласно существующим законам. Не нравится? Пинай монобольшинство, чтобы правильные законы принимало.
И заодно главклована этого цирка пинай, чтобы не окружал себя коломойскими и медведчуками, которые на самом деле и подняли эту бучу, подав иск в КС.
показати весь коментар
03.11.2020 14:20 Відповісти
"а КС действует согласно существующим законам."
Каким Законом судья может отмеить статью, по которой он подозреваемый? Подскажите, пожалуйста.
показати весь коментар
03.11.2020 14:54 Відповісти
а КС действует согласно существующим законам.



прежде всего, согласно существующим законам, тупая скотина из КС должна была взять самоотвод по вопросу с декларациями, так как наяву конфликт интересов. изучай мат.часть.
показати весь коментар
03.11.2020 15:16 Відповісти
Они дебилы по уму- они не понимают этого впринципе .... Там просто мозга нет эффект Даннинга Крюгера.... Все суды такие ещё с совка.... Как говорил один грамотный специалист- нет смысла работать в украинской правовой системе потому что могут повернуть мат часть как захотят и принять решение исключительно по своему усмотрению....Смотрел дело Шеремета- защита на высоте - прокуроры дурачки ( одно лицо БЕНЕ диктовой чего стоит)
«А я милого узнаю по походке- рву баян под эту песню» Ни улик Ничего.... Армян несёт дичь- если есть улики - докажите - Это просто смех 😂.... Сказочные дол&a*бы
показати весь коментар
03.11.2020 21:51 Відповісти
Істіну глаголіт. Ніхто краще не подбає про територіальну цілісність ніж продажна гнида, яка на окупованій території оформляє власність за законом окупанта.
показати весь коментар
03.11.2020 14:18 Відповісти
"...может привести к кровопролитию". Цікаво, а коли він в 2015 році підписував висновок, за яким не визнавав наявність в Україні війни, він про вже пролиту кров під Савур-Могилою, в Іловайську, ДАПі чи в Дебальцевому, і згодом пролиту під Мар'їнкою, Широкиним чи Світлодарськом думав?
показати весь коментар
03.11.2020 14:19 Відповісти
тебе треба страчувати як і всіх твої судійських подільникв.
показати весь коментар
03.11.2020 14:20 Відповісти
ошибка Зели в том что он связался с ОПЗЖопой против Пети ,вот теперь пожинает плоды
показати весь коментар
03.11.2020 14:20 Відповісти
Зеленский одна сплошная ошибка, но пипл хавает.
показати весь коментар
03.11.2020 14:23 Відповісти
Що ти верзеш ІДІОТ!!! Як в тебе горить одне місце!!!
показати весь коментар
03.11.2020 14:23 Відповісти
має бути обовязкова перевірка "нажитих" статків всіх суддів по всій Україні за які такі сотні-тисяч у.о. куплена неухомість,авто і т.д.за які такі ... їхні виплодки навчаються в колледжах,універах Європи (В.Британії...),чому купка пі...ів яких в країні декілька тисяч отримує сотні тисяч з/п
показати весь коментар
03.11.2020 14:24 Відповісти
Появляется возможность любой области проголосовать на уровне областного совета о самоопределении или отсоединении от Украины. Для правомерности действий по защите территориальной целостности необходимо обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно



бред. гнида, что ты несешь и чем пугаешь? с тебя юрист, как с говна пуля, видимо...

введите уголовную ответственность о всяких разговорах в СМИ, в Инете, даже за намеках о нарушении территориальной целостности Украины(см. как это сделано в паРаше), и никому даже в голову не придет такое заявлять или проделывать в любом областном совете. Все вопросы по территориальному устройству Украины могут решаться только на общенациональном референдуме.
Буковина северная не принадлежит лишь жителям Черновицкой области, она принадлежит всему народу Украины, Львов или Донецк не принадлежит лишь львовянам или даунбасцам, они принадлежат всем украинцам.
Крым не принадлежит лишь мифическому "народу Крыма", он принадлежит всем украинцам, в том числе и крымским татарам, гражданам Украины, им в первую очередь и так далее...
показати весь коментар
03.11.2020 14:27 Відповісти
С одной стороны вероломное нападение России на Украину с другой стороны решения КС представляют угрозу территориальной целостности Украины. Чем быстрее ВР Украины разгонит КС, чем лучше для Украины. Другого выхода нет. Разогнать и конкурсной основе избрать новый состав КС
показати весь коментар
03.11.2020 14:28 Відповісти
"... і на конкурсной основє ізбрать новий состав КС", - який в реальності буде обирати Єрмак і Подоляк. Це ви мали на увазі? Чи хтось повірить, що буде якось інакше?
показати весь коментар
03.11.2020 14:33 Відповісти
Тупіцького призначило найближче оточення зеленського. Прописаний він теж у найближкого оточення зеленського. Подання до Конституційного суду зробило найближче оточення зеленського.
Тепер зеленський, начебто, буцається зі своїм найближчим оточенням. Шоу для лохів.
показати весь коментар
03.11.2020 14:28 Відповісти
І після обрання нового складу КС виявиться, що в новому складі всі 18 суддів будуть "тупіцькими". От гарно"
показати весь коментар
03.11.2020 14:35 Відповісти
Конституційний Суд треба скасувати, як непотріб. З ним весь час виникають проблеми від часу його створення. Хіба Міністерство Юстиції не має відповідних фахівців аби розтлумачити комусь щось??
показати весь коментар
03.11.2020 14:29 Відповісти
Господа, вам не кажется, что у Тупицкого не все в порядке с головой?
показати весь коментар
03.11.2020 14:30 Відповісти
Всегда было интересно происхождение фамилий , кто то же так назвал его прапрапрапрапрапрапрапрапрапрадедушку ? Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 923
показати весь коментар
03.11.2020 19:54 Відповісти
Налейте ему уже новичка стакан, это чмо заслужило, его очень много в СМИ в последнее время.
показати весь коментар
03.11.2020 14:35 Відповісти
мне кажется, или в комментах полно зелеботов, дурно пахнущих русским духом? Пришли потравить конституционный суд, как по команде "фас".
Жаль, что среди нас так много легковерных зелебобиков, ща они хором присоединятся к травле.
показати весь коментар
03.11.2020 14:39 Відповісти
Суддівська мафія саме і є загрозою територіальній цілісності.
показати весь коментар
03.11.2020 14:42 Відповісти
******..
Оказывается )(уйло зря тратился на войну-достаточно

10 поддонкам-судьям дать по участку в Крыму
показати весь коментар
03.11.2020 14:44 Відповісти
Виходит що так - ворог завжди шукає де оборону України можна прорвати, кацапи знайшли слабких на грощі депутатів ВР які подали дебільні позови у КС на підставі яких КС і почав лепити хмарочос з лайна.

ДЕПУТАТИ РИГИ І РІЗНІ РАБИНОВИЧИ З БОЙКАМИ ВИКОНУЮТЬ НАКАЗ КРЕМЛЯ.
Це мені нагадує 2014 коли Кремль заплатив Кернесу, Добкіну, Діменту та ще одному Фуксу 500 млн. $ за здачу Харкова кацапам. Всього планувалось передати їм 2 млрд. $. Контракт зірвався, сєпаров вигнали з Харкова.
Кернес грощі не повернув, за що його і розтріляли у парку Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4735 Добкін і Фукс повернули грощі зразу. Кернес пізніше як виїхав з лікарні на інвалідному візку, Дімента вбили. Це судьба Іуди Іскаріота Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 9188
показати весь коментар
03.11.2020 15:05 Відповісти
Мне вдруг стало интересно. А можно ли, скажем, написать кривой закон (осознанно). Потом договориться с ... некоторыми фракциями и от их имени подать заяву в КС. Который несмотря на ... многое все же рассматривает заяву и видит что закон кривой. И выносит вполне правильное решение - отменить его в части где написано криво.
Поднимается вполне ожидаемый хайп на предмет того что КС рушит ВСЮ систему (а не ее кривую часть)...
И кто-то "жестко" реагирует... восстанавливая потерянный рейтинг.
Сказки? Хз...
показати весь коментар
03.11.2020 14:45 Відповісти
Які казки? Так і є. А вийде поміняти склад КС, то новий буде повністю з "тупицьких", але вже кишенькових.
показати весь коментар
03.11.2020 15:17 Відповісти
Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявляет, что прекращение работы КС может повлечь угрозу территориальной целостности Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3228785

Тут він правий - як варіант треба депутатам відізвати тих судей КС якіх вони поставили, але ж п'ята колона з депутатів у ВР цього не хоче робити, бо хочуть на вогні погріти гарно руки при фінансуванні Московії.

Іуди Іскаріоти.
показати весь коментар
03.11.2020 14:47 Відповісти
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору." Остап Бендер
показати весь коментар
03.11.2020 14:51 Відповісти
эта ватная. ******* смотрю себя богом возомнила? брущаткой по голове и готов голубчик будет
показати весь коментар
03.11.2020 14:53 Відповісти
Почему никто не говорит, что КС сунул свой нос куда права не имел, ведь международные законы и соглашения имеют приоритет, а эта падлота отменила прямое требование ЕС и НАТО?
показати весь коментар
03.11.2020 14:57 Відповісти
Ну... тут вопрос на самом деле спорный. Да, действительно, международные нормы имеют приоритет над нормами украинскими. Но только в том случае, если они ратифицированы ВР. А ВР, в свою очередь, в своей работе, должна действовать в рамках Конституции, которая есть законом прямого действия. Т.е. неконституционные вещи она не может ратифицировать.
Другое дело, что при ратификации какого-нить международного договора в самом законе можно прописать некоторые отличия... которые могут противоречить Конституции.
Ну типа... международный закон... с украинскими реалиями...
А потом можно... ну к примеру проиграть выборы. И стремясь возродить доверие к себе ... обсутроить хайп чтобы отвлечь внимание + сменить КС + ... поиметь политические дивиденды.
показати весь коментар
03.11.2020 15:19 Відповісти
Решение КС ,по любому, затрагивает ратифицированные соглашения, и они об этом хорошо знают....
показати весь коментар
03.11.2020 16:03 Відповісти
Само решение, как раз может их и не затрагивать.
Оно может затрагивать уже наши "приписки" в тексте непосредственно закона, которым это соглашение ратифицируется или на основании которого собственно внедряются нормы этого самого соглашения.
Учитывая... профессионализм... а также возможность умысла со стороны тех, кто сейчас в Раде сидит... такие приписки разве не могли быть составлены с умыслом? Там и решение КС вроде касалось не всего закона а только некоторых пунктов.
Но в рамки прецедента для поднятия хайпа и собственного рейтинга опущенного местными выборами оно вписывается как нельзя удачно.
показати весь коментар
03.11.2020 16:59 Відповісти
Вопрос:
Что будет, если завтра КС просто исчезнет?
Ответ:
Будет весьма существенная экономия бюджетных средств.
показати весь коментар
03.11.2020 15:04 Відповісти
ЕПТИТЬ-КОЛОТИТЬ !!! Так это можно было просто принять два решения КС - одно по Крыму, другое по Донбасу и они остались бы в составе Украины ? И войны бы не было, и тысячи людей бы не погибли ? Где ж ты раньше был ???
показати весь коментар
03.11.2020 15:12 Відповісти
Недієздатність КС може поставити під загрозу територіальну цілісність України, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4302
показати весь коментар
03.11.2020 15:34 Відповісти
"Если в один момент КС будет недееспособным, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности."
Шантажирует?
Получется, что КС - это слабое звено в обеспечени территориальной целостности Украины. Это прямо следует из заявления Главы КС.
Зачем нам такой риск?
показати весь коментар
03.11.2020 15:38 Відповісти
Нифига неубедительно. Низачот. Пусть подумает еще.
показати весь коментар
03.11.2020 15:59 Відповісти
Он что собирается кричать ВВХ-ло памаги и введи войска
показати весь коментар
03.11.2020 17:38 Відповісти
совсем о страху ополоумел.
показати весь коментар
03.11.2020 18:31 Відповісти
?Погроза?
показати весь коментар
03.11.2020 20:04 Відповісти
Вообще **** е..сь
показати весь коментар
03.11.2020 21:48 Відповісти
краще виродок переживай за целостность свого *****.
показати весь коментар
03.11.2020 22:50 Відповісти
да, как же далеки власти, олигархи, чинушки от народа))
показати весь коментар
04.11.2020 06:48 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 