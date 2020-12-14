Історія про порушення кордону зі стріляниною - пропагандистська акція з боку спецслужб РФ, - голова Держприкордонслужби Дейнеко
Російська сторона під час чергової прикордонно-представницької зустрічі знову не змогла представити об'єктивної інформації про можливе порушення групою осіб кордону з Україною та вогневе протистояння, про які раніше інформувала прикордонна служба ФСБ РФ у Бєлгородській та Воронезькій областях.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Російська сторона все ж таки зважилася на чергову прикордонно-представницьку зустріч, на якій наполягала Державна прикордонна служба України. Зустріч відбулася у ці вихідні й відбувалася, зокрема, безпосередньо на лінії кордону. На ній російська сторона знову не змогла представити об'єктивної інформації, проте всіляко продовжувала маніпулювати фактами, які відобразила й у своєму розслідуванні", - повідомили в Держприкордонслужбі.
У відомстві зазначили, що цього разу представники прикордонної служби ФСБ РФ заявили про доріжку слідів групи осіб із території України на територію РФ і в зворотному напрямку, яких не змогла жодним чином продемонструвати на місцевості під час проведення прикордонно-представницьких зустрічей. Також будь-які сліди на місцевості відсутні й у фотоматеріалах, наданих російською стороною.
"Водночас прикордонники суміжної країни почали плутатися з місцем, де нібито мало місце порушення кордону. З російського боку вкотре відсутня будь-яка інформація про людину, яка, за їхніми словами, загинула, не подано доказів, що підтверджують наявність у порушника зброї", - пояснили в Держприкордонслужбі.
Крім того, припущення російської сторони про "трьох озброєних осіб" не підтверджує навіть їхній протокол опитування старшого прикордонного наряду, який не бачив, чи не міг їх бачити. На неконструктивність російської сторони, зазначають у відомстві, вказує і те, що листом від 5 грудня вона відмовилася від проведення прикордонно-представницької зустрічі, мотивуючи свою позицію проведенням одностороннього розслідування, хоча відповідний висновок було затверджено 4 грудня.
Як повідомив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", Держприкордонслужба отримала інформацію про подію від російської сторони з величезною затримкою, приблизно на 11 годин. "Це свідчить про те, що російська сторона намагалася або взагалі не афішувати цю інформацію, або напрацьовувала позицію, яку потім офіційно озвучила", - зазначив він.
За словами голови прикордонного відомства, з метою з'ясування всіх обставин цієї події було проведено першу прикордонно-представницьку зустріч на рівні помічників прикордонних представників, однак під час зустрічі жодної підтверджувальної інформації українській стороні не було надано.
"Кожна сторона має представити докази, а вони не були представлені. Встановлено процедуру, згідно з якою за результатами прикордонно-представницької зустрічі складається протокол, де є позиція російської сторони і позиція української сторони. Українська сторона наполягала на представленні доказів, але до спільного рішення ми так і не змогли дійти. Тому я вважаю, що це звичайна інформаційна пропагандистська акція з боку спецслужб РФ. До чого вона присвячена? Мабуть, до дня ФСБ РФ, який у сусідній країні відзначатимуть невдовзі", - наголосив Дейнеко.
Він додав, що Держприкордонслужба досі не отримала офіційної інформації про нібито загиблого в РФ недалеко від кордону українця. "Так, у мережі інтернет є інформація про те, що це громадянин України Г., який неодноразово потрапляв у поле зору, проте офіційно ми її не маємо. Тіло загиблого до України з РФ не передавали. Також, наскільки мені відомо, родичі й близькі цієї особи на територію РФ поки що не виїжджали", - сказав Дейнеко.
Нагадаємо, 4 грудня близько 11:00 російські прикордонники заявили про порушення опівночі кордону з України в РФ групою осіб. Невідомі нібито відкрили вогонь зі зброї і внаслідок стрілянини один із них загинув, ще двоє втекли на територію України.
Українській стороні російські прикордонники не змогли надати доказів, зокрема і слідів перетину кордону на місцевості. До того ж від них не надійшло жодної інформації про людину, яка, за їхніми словами, загинула, і зброю, яку порушник міг використовувати.
"Радіо Свобода" з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що росіяни застрелили цивільного з кримінальним минулим, але придумали легенду про "прорив кордону з української сторони".
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от ***...артисты с погорелого театра..
(жаль невольную жертву... попал под маховик ФСБешных провокаций)
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…