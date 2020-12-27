"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Швейцарії

Новий штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У МОЗ Швейцарії зазначили, що новий штам коронавірусу підтверджено у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили кілька днів тому, у третього - в суботу, 26 грудня.

"Всіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині", - заявили у швейцарському МОЗ.

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Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британського МОЗ, він на 70% заразніший, проте поки немає свідчень того, що він смертоносніший.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що, починаючи з опівночі неділі, Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Наразі уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії. Водночас Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

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