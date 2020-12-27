"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Швейцарії
Новий штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У МОЗ Швейцарії зазначили, що новий штам коронавірусу підтверджено у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили кілька днів тому, у третього - в суботу, 26 грудня.
"Всіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині", - заявили у швейцарському МОЗ.
Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британського МОЗ, він на 70% заразніший, проте поки немає свідчень того, що він смертоносніший.
Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.
Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що, починаючи з опівночі неділі, Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.
Наразі уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії. Водночас Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.
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Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
Скажіть, будь ласка, а чому саме з Китаєм таке у вас там крутиться ?
Той Ендрус ? За гроші підписав-продався ?
А референдуми в Австралії на такі речі не передбачені ?
А з Лондона ніяк не реагують ? Королева б визнала таке ?
С тех пор GG ни во что не вмешивается.
🤣🤣
18 грудня 2020 р. Уряд Південної Африки оголосив, що також бачив появу нового штаму за сценарієм, подібним до сценарію у Великобританії. Південноафриканський варіант також має мутацію N501Y та кілька інших мутацій, але з'явився повністю незалежно від штаму Великобританії і не пов'язаний з ним."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.