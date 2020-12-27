УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14026 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 584 21

"Британський" штам коронавірусу зафіксували у Швейцарії

Новий штам коронавірусу VOC 202012/01, який вперше було виявлено у Великій Британії, зафіксували у Швейцарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У МОЗ Швейцарії зазначили, що новий штам коронавірусу підтверджено у трьох осіб. У двох пацієнтів його виявили кілька днів тому, у третього - в суботу, 26 грудня.

"Всіх контактних осіб ідентифіковано, вони перебувають на карантині", - заявили у швейцарському МОЗ.

Читайте також: "Британський" штам коронавірусу виявили в Португалії

Нагадаємо, новий штам коронавірусу виявили на південному сході Англії у вересні. За даними фахівців британського МОЗ, він на 70% заразніший, проте поки немає свідчень того, що він смертоносніший.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив, що британська влада ухвалила рішення з неділі запровадити максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії. Джонсон пояснив, що переважно ухвалив рішення про "локдаун" з огляду на поширення в Англії нового різновиду COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж початковий COVID-19, проте поширюється швидше.

Після його заяви влада Нідерландів ухвалила рішення з неділі до 1 січня не приймати пасажирські авіарейси з Великої Британії у зв'язку з виявленням у Сполученому Королівстві нового різновиду коронавірусу COVID-19. Пізніше стало відомо, що, починаючи з опівночі неділі, Бельгія заборонить авіарейси з Великої Британії щонайменше на 24 години.

Наразі уже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії. Водночас Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

Дивіться також: Пандемія COVID-19 - не остання, треба зміцнювати медичні системи і шукати вирішення глобальних проблем, - Гебреєсус. ВIДЕО

Автор: 

карантин (18172) Швейцарія (864) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Тобто, тепер щодня повідомлятимуть, у якій країні знайшли новий штам у кількох людей :
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.
показати весь коментар
28.12.2020 00:04
+2
Оце злякали так злякали. Пiду за кавою.
показати весь коментар
27.12.2020 23:03
+2
У нас ранок.
Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
показати весь коментар
27.12.2020 23:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему-то есть уверенность , что ни на чём никакой вирус в Швейцарии не отразится . )
показати весь коментар
27.12.2020 22:59 Відповісти
Кроме золота и сотнях миллиардеров, которые это золото там хранят...
показати весь коментар
27.12.2020 23:37 Відповісти
Оце злякали так злякали. Пiду за кавою.
показати весь коментар
27.12.2020 23:03 Відповісти
Доброго вечора (ранку?) Шо там у вас с китайцами за разборки по углю? Или брешут?
показати весь коментар
27.12.2020 23:07 Відповісти
У нас ранок.
Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
показати весь коментар
27.12.2020 23:15 Відповісти
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, а чому саме з Китаєм таке у вас там крутиться ?
показати весь коментар
28.12.2020 00:06 Відповісти
Китай просто проводил "мягкую оккупацию" Австралии, постепенно скупая стратегические активы: порты, энергокомпании, землю и т.д. Наш штат - Виктория - планировался первым на отделение от Австралии; для того наш премьер штата (китайский агент) подписал с Китаем соглашение "Belt and Road initiative". Тут госизмена на высших уровнях; всё будет очень трудно и тяжело.
показати весь коментар
28.12.2020 00:13 Відповісти
Кошмар.
Той Ендрус ? За гроші підписав-продався ?
А референдуми в Австралії на такі речі не передбачені ?
показати весь коментар
28.12.2020 00:28 Відповісти
Да какие референдумы... тут полное беззаконие сейчас. Главы штатов перекрывают границы по щелчку пальцев, на$рав на Конституцию (статья 92 - свобода передвижения).
показати весь коментар
28.12.2020 05:17 Відповісти
У нас щось подібне було в кількох провінціях: не пускали з Квебека людей.

А з Лондона ніяк не реагують ? Королева б визнала таке ?
показати весь коментар
28.12.2020 05:40 Відповісти
У нас в 1975 году был страшный скандал когда GG сместил премьер-министра Уитлама.
С тех пор GG ни во что не вмешивается.
показати весь коментар
28.12.2020 14:01 Відповісти
Десь написали:- з ЮАР в Британії з'явився..
показати весь коментар
27.12.2020 23:15 Відповісти
Да... пешедралом дотопал через Сахару и джунгли.
показати весь коментар
27.12.2020 23:16 Відповісти
Навіть не знав що дебілізм від качконіса передається..австралоПєтику...

🤣🤣
показати весь коментар
27.12.2020 23:40 Відповісти
писали,але ні: "Чи пов'язаний цей новий варіант із новим варіантом у Південній Африці?
18 грудня 2020 р. Уряд Південної Африки оголосив, що також бачив появу нового штаму за сценарієм, подібним до сценарію у Великобританії. Південноафриканський варіант також має мутацію N501Y та кілька інших мутацій, але з'явився повністю незалежно від штаму Великобританії і не пов'язаний з ним."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html
показати весь коментар
28.12.2020 08:57 Відповісти
Тобто, тепер щодня повідомлятимуть, у якій країні знайшли новий штам у кількох людей :
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.
показати весь коментар
28.12.2020 00:04 Відповісти
Нічого дивного, новий вірус чимчикує планетою.
показати весь коментар
28.12.2020 00:10 Відповісти
https://newsyou.info/koronavirys-mytant-schitivaet-immunniy-otvet-kazhdogo-cheloveka-ekspert Коронавирус-мутант «считывает» иммунный ответ каждого человека. Новый штамм болезни COVID-19 из Южно-Африканской Республики меняется с каждой передачей от человека к человеку. Вот вам новая страшилочка, трепещите ковидобесы
показати весь коментар
28.12.2020 07:43 Відповісти
А я вважаю, що він китайський, чи російський. Просто британці його воявили і показали, що в них медицина набагато краща.
показати весь коментар
28.12.2020 09:09 Відповісти
 
 