"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в Швейцарии

Новый штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Минздраве Швейцарии отметили, что новый штамм коронавируса подтвержден у трех человек. У двух пациентов его обнаружили несколько дней назад, у третьего - в субботу, 26 декабря.

"Все контактные лица идентифицированы, они находятся на карантине", - заявили в швейцарском Минздраве.

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Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

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