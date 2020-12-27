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Новости Коронавирус и карантин
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"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в Швейцарии

Новый штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Швейцарии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Минздраве Швейцарии отметили, что новый штамм коронавируса подтвержден у трех человек. У двух пациентов его обнаружили несколько дней назад, у третьего - в субботу, 26 декабря.

"Все контактные лица идентифицированы, они находятся на карантине", - заявили в швейцарском Минздраве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса выявлен в Португалии

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.

После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.

В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 - не последняя, необходимо укреплять медицинские системы и искать решение глобальных проблем, - Гебрейесус. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Швейцария (613) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тобто, тепер щодня повідомлятимуть, у якій країні знайшли новий штам у кількох людей :
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.
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28.12.2020 00:04
+2
Оце злякали так злякали. Пiду за кавою.
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27.12.2020 23:03
+2
У нас ранок.
Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
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27.12.2020 23:15
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Правила форума Совет форумчан
Почему-то есть уверенность , что ни на чём никакой вирус в Швейцарии не отразится . )
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27.12.2020 22:59 Ответить
Кроме золота и сотнях миллиардеров, которые это золото там хранят...
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27.12.2020 23:37 Ответить
Оце злякали так злякали. Пiду за кавою.
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27.12.2020 23:03 Ответить
Доброго вечора (ранку?) Шо там у вас с китайцами за разборки по углю? Или брешут?
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27.12.2020 23:07 Ответить
У нас ранок.
Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
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27.12.2020 23:15 Ответить
Добрий день.
Скажіть, будь ласка, а чому саме з Китаєм таке у вас там крутиться ?
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28.12.2020 00:06 Ответить
Китай просто проводил "мягкую оккупацию" Австралии, постепенно скупая стратегические активы: порты, энергокомпании, землю и т.д. Наш штат - Виктория - планировался первым на отделение от Австралии; для того наш премьер штата (китайский агент) подписал с Китаем соглашение "Belt and Road initiative". Тут госизмена на высших уровнях; всё будет очень трудно и тяжело.
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28.12.2020 00:13 Ответить
Кошмар.
Той Ендрус ? За гроші підписав-продався ?
А референдуми в Австралії на такі речі не передбачені ?
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28.12.2020 00:28 Ответить
Да какие референдумы... тут полное беззаконие сейчас. Главы штатов перекрывают границы по щелчку пальцев, на$рав на Конституцию (статья 92 - свобода передвижения).
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28.12.2020 05:17 Ответить
У нас щось подібне було в кількох провінціях: не пускали з Квебека людей.

А з Лондона ніяк не реагують ? Королева б визнала таке ?
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28.12.2020 05:40 Ответить
У нас в 1975 году был страшный скандал когда GG сместил премьер-министра Уитлама.
С тех пор GG ни во что не вмешивается.
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28.12.2020 14:01 Ответить
Десь написали:- з ЮАР в Британії з'явився..
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27.12.2020 23:15 Ответить
Да... пешедралом дотопал через Сахару и джунгли.
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27.12.2020 23:16 Ответить
Навіть не знав що дебілізм від качконіса передається..австралоПєтику...

🤣🤣
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27.12.2020 23:40 Ответить
писали,але ні: "Чи пов'язаний цей новий варіант із новим варіантом у Південній Африці?
18 грудня 2020 р. Уряд Південної Африки оголосив, що також бачив появу нового штаму за сценарієм, подібним до сценарію у Великобританії. Південноафриканський варіант також має мутацію N501Y та кілька інших мутацій, але з'явився повністю незалежно від штаму Великобританії і не пов'язаний з ним."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html
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28.12.2020 08:57 Ответить
Тобто, тепер щодня повідомлятимуть, у якій країні знайшли новий штам у кількох людей :
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.
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28.12.2020 00:04 Ответить
Нічого дивного, новий вірус чимчикує планетою.
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28.12.2020 00:10 Ответить
https://newsyou.info/koronavirys-mytant-schitivaet-immunniy-otvet-kazhdogo-cheloveka-ekspert Коронавирус-мутант «считывает» иммунный ответ каждого человека. Новый штамм болезни COVID-19 из Южно-Африканской Республики меняется с каждой передачей от человека к человеку. Вот вам новая страшилочка, трепещите ковидобесы
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28.12.2020 07:43 Ответить
А я вважаю, що він китайський, чи російський. Просто британці його воявили і показали, що в них медицина набагато краща.
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28.12.2020 09:09 Ответить
 
 