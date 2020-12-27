"Британский" штамм коронавируса зафиксировали в Швейцарии
Новый штамм коронавируса VOC 202012/01, который впервые был обнаружен в Великобритании, зафиксировали в Швейцарии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Минздраве Швейцарии отметили, что новый штамм коронавируса подтвержден у трех человек. У двух пациентов его обнаружили несколько дней назад, у третьего - в субботу, 26 декабря.
"Все контактные лица идентифицированы, они находятся на карантине", - заявили в швейцарском Минздраве.
Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии в сентябре. По данным специалистов британского здравоохранения, он на 70% более заразный, однако пока нет свидетельств того, что он более смертоносный.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Джонсон пояснил, что во многом принял решение о "локдауне", учитывая распространение в Англии новой разновидности COVID-19. По словам премьера, новый вид вируса - не более опасный, чем первоначальный COVID-19, однако распространяется быстрее.
После его заявления власти Нидерландов приняли решение с воскресенья до 1 января не принимать пассажирские авиарейсы из Великобритании в связи с обнаружением в Соединенном Королевстве новой разновидности коронавируса COVID-19. Позже стало известно, что начиная с полуночи воскресенья Бельгия запретит авиарейсы из Великобритании по меньшей мере на 24 часа.
В настоящий момент уже более 40 стран мира закрыли границы для путешественников из Британии. В то же время, Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.
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Торговля с Китаем постепенно сводится в ноль. Мы все понимаем что в ходе "ковида" планировалось расчленение Австралии на несколько псевдогосударств, со слитием их под военно-политический контроль Китая (т.е. под контроль Ротшильдов). Правда, наш правящий класс был в курсе планов глобалистов, и сначала "закидал" проблему деньгами (население получало выплаты за временную потерю работы), а сейчас постепенно занимается централизацией власти, т.к. по Конституции штаты имеют слишком много прав, и потому легко поддаются сепаратизму. Как-то так. Но, драка впереди ещё очень тяжёлая: во главе некоторых штатов стоЯт откровенные иноагенты.
Скажіть, будь ласка, а чому саме з Китаєм таке у вас там крутиться ?
Той Ендрус ? За гроші підписав-продався ?
А референдуми в Австралії на такі речі не передбачені ?
А з Лондона ніяк не реагують ? Королева б визнала таке ?
С тех пор GG ни во что не вмешивается.
🤣🤣
18 грудня 2020 р. Уряд Південної Африки оголосив, що також бачив появу нового штаму за сценарієм, подібним до сценарію у Великобританії. Південноафриканський варіант також має мутацію N501Y та кілька інших мутацій, але з'явився повністю незалежно від штаму Великобританії і не пов'язаний з ним."
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/scientific-brief-emerging-variant.html
Про =малайзійський= забули. Та й інші ж уже є.