УКР
Новини
22 349 68

Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником "торгової імперії" Харкова, - ХАЦ

Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником

Восени син Геннадія Кернеса Данило Привалов очолив закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", який зареєстрований у Києві.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Харківського антикорупційного центру.

"Фонд був створений наприкінці серпня. Спочатку розмір статутного фонду становив 6,5 млн грн. Але нещодавно його розмір збільшився до 135 млн грн. Контактні дані фонду належать КУА "Даліз-Фінанс", яка займається управлінням активами. Інформації, якими саме активами зараз керує фонд, немає. Також варто відзначити, що в 2020 році Привалов став власником ТОВ "Алфавіль", якому належить нерухомість на вул. Ярослава Мудрого в Києві", - сказано в повідомленні.

Антикорупційники відзначають, що ймовірна мати дочки Геннадія Кернеса Ольга Муравицька стала єдиною власницею ТОВ "Торговий дім Модд'а" відразу після смерті Харківського міського голови.

Крім того, ще до смерті Геннадія Кернеса, його пасинок, Родіон Гайсинський, буквально за кілька років перетворився зі студента у власника "торгової імперії" Харкова.

Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником торгової імперії Харкова, - ХАЦ 01

Читайте також: Курсанти ХНУВС ім. Івана Кожедуба візьмуть участь у похоронах Кернеса. Це нормально? - журналіст Назаренко. ФОТО

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте". 

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.

Автор: 

Кернес Геннадій (506) власність (84) діти можновладців (19)
Топ коментарі
+35
а гепа стал собственником роскошного гроба ))
показати весь коментар
29.12.2020 00:03 Відповісти
+27
А воїни в окопах мерзнуть.

А пенсіонери копійки рахують.
А лікарі мруть від вірусу, а їх сім"ям нічого не виплачують.
А дебіли-ватники на лобєшніках набивають "кєрнєс".
показати весь коментар
29.12.2020 00:25 Відповісти
+20
Напёрсточники и ворьп , а не капиталисты@
показати весь коментар
29.12.2020 00:28 Відповісти
Русскіє.
показати весь коментар
29.12.2020 00:00 Відповісти
Рускіє ідут!))(
показати весь коментар
29.12.2020 00:51 Відповісти
Оперативно..Еще опарыши не взялись за работу,а Харьков дерибанят по-взрослому...
показати весь коментар
29.12.2020 00:56 Відповісти
Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником "торгової імперії" Харкова, - ХАЦ - Цензор.НЕТ 9301
показати весь коментар
29.12.2020 06:48 Відповісти
гепа ещ' в рошлом году переписал все свои торговіе площадки Конній рінок сумской и центральній на гайсинского
показати весь коментар
29.12.2020 07:43 Відповісти
Ты само поняло, что накалякало?
показати весь коментар
29.12.2020 08:35 Відповісти
чем тебе не нравиться то что я написал... а мне это говорит о том что ещё в прошлом году гепа знал что он двинет кони максимум через год и что бы избежать войны за наследство он тогда и переписал всЁ а насчёт САМО или ПОНЯЛО ты кто у нас??? я подозреваю что ГЕРМОфродит.. для таких как ты поясняю https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F) Гермафродит - организм, обладающий признаками мужского и женского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2 пола , в том числе и имеющий как мужские, так и женские половые органы. Такое состояние организма может быть естественным, то есть видовой нормой (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC Гермафродитизм ), либо патологическим (см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC Гинандроморфизм , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C Интерсексуальность )
показати весь коментар
29.12.2020 08:44 Відповісти
Ты не написал, а написало. Во-первых - пишут предложение с большой буквы. Во-вторых - существует синтаксис - расстановка знаков препинания. В-третьих - у меня дочь 16 ти лет. В-четвертых - я кмс по спортивной гимнастике и такое, как ты чм@ сложу в морской узел за пару секунд. Посему, настоятельно рекомендую быть осторожнее с высказываниями, а с желаниями и подавно, могут сбыться. Так что заткнуло свое вонючее безграмотное хлебало и перестало ср@ть на цензоре
показати весь коментар
29.12.2020 08:54 Відповісти
Спортивная гимнастика..И что рондат сделаешь,или фляк? Скрутишь?Скрутить ,можешь только папироску... Хорошо.хоть мастер спорта по шахматам,а то вообще страшно было бы? Здесь свободная страна и свободный сайт.
показати весь коментар
29.12.2020 10:45 Відповісти
Ага и с тем учётом, что направленое выше, было адресовано не тебе)
показати весь коментар
29.12.2020 12:48 Відповісти
І звідки у "найчеснішого" мера такі статки !??? Дивно !!
показати весь коментар
29.12.2020 13:29 Відповісти
а фули, ПОТОМственные капиталисты, потом заработали.
показати весь коментар
29.12.2020 00:01 Відповісти
Напёрсточники и ворьп , а не капиталисты@
показати весь коментар
29.12.2020 00:28 Відповісти
Та нє, потомствєнних капіталістів в Україні немає. Є потомствєнні грабіжники, потомствєнні діпутати, хоча це одне й те ж - що не грабіжник - то депутат. Мабуть більше потомствєнних і нема. Хіба потомствєнні придурки.
показати весь коментар
29.12.2020 00:46 Відповісти
А дату выборов мэра Харькове наш парламент не собирается назначить?
показати весь коментар
29.12.2020 00:02 Відповісти
а гепа стал собственником роскошного гроба ))
показати весь коментар
29.12.2020 00:03 Відповісти
смерть их сплотила
показати весь коментар
29.12.2020 00:03 Відповісти
Волшебный наперсток! Как пришло. так и уйдет...
показати весь коментар
29.12.2020 00:04 Відповісти
Ну...помянем..💩
показати весь коментар
29.12.2020 00:06 Відповісти
Це дрібниці. Де награбоване? Там на лярди.
показати весь коментар
29.12.2020 00:06 Відповісти
А чому у сина прізвище Прівалов,що за сімейка дивна?
показати весь коментар
29.12.2020 00:14 Відповісти
Чтобы антисемиты не притесняли 😃
показати весь коментар
29.12.2020 00:40 Відповісти
Так может им всем свалить на землю обетованную, чтобы не притесняли? Живёшь на чужой земле будь готов, особенно если ты бандит, вор и любитель путина
показати весь коментар
29.12.2020 02:18 Відповісти
Не все так просто - евреи ашкенази на украинской земле живут столетиями и эта земля для них своя.
Границу надо проводить - совок ты или нет, чего я хочешь в жизни - русский мир или цивилизованную про-западную страну
Не все же хотят в Израиль ехать на ПМЖ
показати весь коментар
29.12.2020 02:26 Відповісти
у второго сына так же другая фамиличя ахаха
показати весь коментар
29.12.2020 01:47 Відповісти
другий, не рідний, пасинок
показати весь коментар
29.12.2020 09:21 Відповісти
Ето у того Гепы у которого в декларации был только дедушкин лисапет? Ну ниче. Скоро наследников Гепы хорошо потрусят и найдут в озере или шахте
показати весь коментар
29.12.2020 00:16 Відповісти
Мы - за трудовые династии!
показати весь коментар
29.12.2020 00:20 Відповісти
А шо там бєзутєшная вдова, залишилась без спадщини? Дайте їй трошки нові губьошки.
показати весь коментар
29.12.2020 00:21 Відповісти
Вдова Гепы стала владелицей одного из подвалов , где бабло бетоном залито )
показати весь коментар
29.12.2020 00:30 Відповісти
То на нові губьошки у неї таки є?
показати весь коментар
29.12.2020 00:39 Відповісти
А воїни в окопах мерзнуть.

А пенсіонери копійки рахують.
А лікарі мруть від вірусу, а їх сім"ям нічого не виплачують.
А дебіли-ватники на лобєшніках набивають "кєрнєс".
показати весь коментар
29.12.2020 00:25 Відповісти
у лікарів відкрилося віконце - Польща радо приймає наших лікарів і визнає наші лікарські дипломи! отож, скоро ми будемо лікарів хіба з Африки запрошувати
показати весь коментар
29.12.2020 01:38 Відповісти
Не тільки Польща. Вже і Франція рада їх прийняти.
показати весь коментар
29.12.2020 01:43 Відповісти
просто нужно платить врачам достойные з/п (скажем, на 20% меньше, чем в Польше) - и они останутся здесь
показати весь коментар
29.12.2020 08:12 Відповісти
и, кстати, будут таки платить, придется
но это будет уже потом - после образовавшегося дефицита специалистов
показати весь коментар
29.12.2020 08:16 Відповісти
Точно, чув про це. Буде зєля всіх з телевізора ліковати і воду заряджати
показати весь коментар
29.12.2020 08:44 Відповісти
Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником "торгової імперії" Харкова, - ХАЦ - Цензор.НЕТ 5753
показати весь коментар
29.12.2020 09:59 Відповісти
а можно и так Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником "торгової імперії" Харкова, - ХАЦ - Цензор.НЕТ 7655
показати весь коментар
29.12.2020 10:00 Відповісти
а тепер можете розкуркулювати цю мерзоту!
показати весь коментар
29.12.2020 00:42 Відповісти
Не бачу коменти тупих харковчан з подякою сепару,що залишив сім'ю "не бедную"...
показати весь коментар
29.12.2020 00:49 Відповісти
Это какой-то позор . Просто мракобесие в Харькове
показати весь коментар
29.12.2020 01:08 Відповісти
Стокгольмський синдром - психологічний несвідомий захисний стан, який характеризується прив'язаністю жертви до кривдника. Або дурні повинні страждати.
показати весь коментар
29.12.2020 01:18 Відповісти
Ви хочете наших подяк напьорздочніку?! Я вас умоляю!))) Хай йому дякують його багаточисельні синки та пасинки з різноманітними прізвищами. Ну, шоб прі конфіскації все було пропорційно...ну ви понялі. Ойц, так там ще й доця софа . 11-ти рочків з Лондону намалювалась!) Карочє, купляйте попкорн!)))
показати весь коментар
29.12.2020 01:09 Відповісти
номано-номано!.. клан кернеса просто приватизировал Харьков. поздравляю харьковчан - наконец-то они нашли себе хозяина и стали его собственностью
показати весь коментар
29.12.2020 01:36 Відповісти
пропоную перейменувати харків в хернес.
показати весь коментар
29.12.2020 01:49 Відповісти
В куернэс).
показати весь коментар
29.12.2020 02:18 Відповісти
харьковские ватники одобрили тугосерю террориста
показати весь коментар
29.12.2020 03:06 Відповісти
так шо, і 6 місяців, як всі , не ждали?крутим так можна?
показати весь коментар
29.12.2020 03:20 Відповісти
Так він вже 6 місяців того, це оператор його Інстаграму передавав "привіти" харків'янам.
показати весь коментар
29.12.2020 07:18 Відповісти
Как сказала по телеку одна харьковчанка: я не видела, как Кернес воровал, но сколько он сделал. Не видела? Посмотри его е-декларацию - он долларовый миллионер. А теперь его империю еще и делят. А вы, ватники гребаные, не видите, как Харьков разворовывают, из-за уродливых обезьян по цене золота!
показати весь коментар
29.12.2020 03:30 Відповісти
Кожному кернесятку - по зернятку, а гоям харківським - гордіцца за "народного" мера.
показати весь коментар
29.12.2020 07:13 Відповісти
Вот ворье и поделило наперстки, а вы потомственные малоросские терпилы и дальше обслуживайте их.
показати весь коментар
29.12.2020 08:10 Відповісти
А говорили, что Кернес беден, как церковная мышь, его декларация была образцом честности мера-хозяйственника, а сам он долго мыкался по съемным квартиркам да по гостиницам. Откуда только все это взялось? Магия какая-то
показати весь коментар
29.12.2020 08:10 Відповісти
Да оттуда же, откуда бралась тимошенкофобия, петефилия и берётся нынешнее истошное оплёвывание Зеленского, столь обильное на этом форуме.
показати весь коментар
29.12.2020 08:49 Відповісти
ну, что ж
помнится мне, одного ректора на моих глазах переизбрали потому, что он "туалеты в университете отремонтировал"
да, туалеты - важно, но задача ректора в намного-намного большем!
так и с гепой
лавочки-садочки - это важно, но мер обязан делать намного больше
к сожалению, другие харьковские меры и этого не делали, все разворовывали
вот на этом контрасте гепу харьковчане и полюбили...
показати весь коментар
29.12.2020 08:10 Відповісти
Працюйте і збагачуйте дурні хохлуї жидокацапів, вони вам щастя принесуть!
А самі живіть на жебрацьку зарплату!
На слідуючих виборах виберіть вмером Фукса, ви без нього не зможете жити в ХарькОві!
показати весь коментар
29.12.2020 08:30 Відповісти
Я чего-то на ветке не увидел ни одного адепта шыкаладного петра с зрадой- зрадной. А ведь корнес в 2014 проволил уже съезд ХНР и готовил новые паспорта? А петекантропы? Это чмырье в стране в состоянии войны должно было сидеть пожизненно с конфискацией до надцатого колена. А оно цветет и пахнет... Спасибо петя...
показати весь коментар
29.12.2020 08:45 Відповісти
Наворовал этот недобитый-недовзорваный, кернес столько, что хватит всем его правнукам!! Недаром метро в Харькове строили столько лет и так дорого!! А вы харьковщане по прежнему Рыдаете за вором и предателем Украины???
показати весь коментар
29.12.2020 11:04 Відповісти
Ці всі фонди та торгові мережі створені на ваші гроші, харківʼяни. Це все у вас вкрав та награбував ваш "нєзабвенний і горячьо любімий Гепа". І це тільки "вершина айсберга". Так вам і треба, бо ви лохи та стадо баранів в більшості своєї. Жаль тільки невеликої меншості нормальних харків'ян, які змушені жити поряд з цим "стадом".
показати весь коментар
29.12.2020 11:39 Відповісти
Але історія доводить, що крадене та награбоване щастя не приносить. Так, ці синочки та дружини голодати мабуть не будуть, але Бог згодом все поверне бумерангом. Навіть не сумнівайтесь.
показати весь коментар
29.12.2020 11:45 Відповісти
Та гепа еще относительно тепленьким в шарите в памперсы какал, а они уже дерибанили в полный рост его активы. Знали чем все закончиться. В то время как биомасса за него на выборах галочки пыцкала)) Просто шикарнейший сценарий для очередного комедийного скетча. Теперь просто оформляют все по фондам, счетам и офшорам.
показати весь коментар
29.12.2020 13:54 Відповісти
 
 