Син Кернеса Привалов став директором фонду, мати дочки Муравицька - власницею ТОВ, а пасинок Гайсинський - власником "торгової імперії" Харкова, - ХАЦ

Восени син Геннадія Кернеса Данило Привалов очолив закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Зіон", який зареєстрований у Києві.

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Харківського антикорупційного центру.

"Фонд був створений наприкінці серпня. Спочатку розмір статутного фонду становив 6,5 млн грн. Але нещодавно його розмір збільшився до 135 млн грн. Контактні дані фонду належать КУА "Даліз-Фінанс", яка займається управлінням активами. Інформації, якими саме активами зараз керує фонд, немає. Також варто відзначити, що в 2020 році Привалов став власником ТОВ "Алфавіль", якому належить нерухомість на вул. Ярослава Мудрого в Києві", - сказано в повідомленні.

Антикорупційники відзначають, що ймовірна мати дочки Геннадія Кернеса Ольга Муравицька стала єдиною власницею ТОВ "Торговий дім Модд'а" відразу після смерті Харківського міського голови.

Крім того, ще до смерті Геннадія Кернеса, його пасинок, Родіон Гайсинський, буквально за кілька років перетворився зі студента у власника "торгової імперії" Харкова.

Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Він не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня Харківська ТВК визнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретарем Харківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.