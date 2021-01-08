Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція в річницю трагедії літака рейсу PS752 поблизу Тегерана зробили спільну заяву, в якій пообіцяли притягнути Іран до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Рік тому, рано-вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких.

Ми терміново закликаємо Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

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