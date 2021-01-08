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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Іран буде притягнуто до відповідальності: Україна та ще чотири країни зробили спільну заяву у зв'язку з катастрофою літака МАУ, збитого під Тегераном рік тому

Україна, Афганістан, Велика Британія, Канада і Швеція в річницю трагедії літака рейсу PS752 поблизу Тегерана зробили спільну заяву, в якій пообіцяли притягнути Іран до відповідальності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Рік тому, рано-вранці 8 січня 2020 року, літак рейсу PS752 Міжнародних авіаліній України було збито двома іранськими військовими ракетами класу "земля-повітря" поблизу Тегерана.

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять загиблих та висловлюємо щирі співчуття всім, хто оплакує жертви трагедії PS752. Ми поділяємо горе сімей, родичів та друзів, які втратили близьких.

Ми терміново закликаємо Іран надати повне та всебічне пояснення подій та рішень, які призвели до цієї жахливої авіакатастрофи, включаючи конкретні дії для того, щоб це більше ніколи не повторилося. Наші країни притягнуть Іран до відповідальності з метою встановлення справедливості та забезпечать виплату компенсацій Іраном в повній мірі сім'ям загиблих та постраждалим державам", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Канада не згодна із сумою компенсації $150 тис. від Ірану родичам жертв збитого літака МАУ

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Дивіться також: Єнін про розслідування катастрофи літака МАУ: Ми чули від іранської сторони, що звіт готовий, але документів немає. ВIДЕО

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна є жорстким учасником переговорів з Іраном щодо збитого літака МАУ: ми не дозволимо легко відкупитися, - Кулеба

Автор: 

Іран (2068) МЗС (4173) літак (2962) Тегеран (27)


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Топ коментарі
+5
Тебя, *** зеленая, походу с утра натянули без вазелина😜🍌
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08.01.2021 09:59 Відповісти
+5
Может и ложыл, но ты его хватнул и себе в рот...
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08.01.2021 10:04 Відповісти
+3
вове аятолы пришлют подарко и вава сольётся
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08.01.2021 09:26 Відповісти
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вове аятолы пришлют подарко и вава сольётся
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08.01.2021 09:26 Відповісти
Аятолл давно пора ставить на место.
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08.01.2021 09:31 Відповісти
Амеры их с 1979го года ставят на место и успехов нет
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08.01.2021 13:44 Відповісти
По самолету было выпущено 2 ракеты почти синхронно,с разницей в несколько секунд и с разных точек их дислокации типа позиций,спутники все фиксируют точно....
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08.01.2021 09:34 Відповісти
Тебя, *** зеленая, походу с утра натянули без вазелина😜🍌
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08.01.2021 09:59 Відповісти
Ты чего раскукарекался, петушок? Тебе клавишу вовремя не смазали или давно по ней не стучали?
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08.01.2021 10:02 Відповісти
Может и ложыл, но ты его хватнул и себе в рот...
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08.01.2021 10:04 Відповісти
Ах, ну да, у вас же все через жопу. 😁 Чем думаете, тем и хватаете! Такие вот вы " нормальные люди"
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08.01.2021 10:13 Відповісти
Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении 2 лайнеров 737 Max-. Делим на два....
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08.01.2021 10:39 Відповісти
ну шо, чергова заява прозвучала, чекаємо нступного 8 січня.
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08.01.2021 10:45 Відповісти
Наступного 8 січня буде глибока стурбованість. Глибша, звичайно, ніж цьогоріч.
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08.01.2021 11:00 Відповісти
Нота від МЗС точно буде. А нот, як відомо з уроків музики, сім. На сім років вистачить
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08.01.2021 11:01 Відповісти
Российская установка, российские солдаты сбивают украинский самолёт. А Иран и Украина подписывают меморандум о человеческой ошибке. Ну ладно Иран нанял тех террористов из Москвы, А нам то это зачем. Хотя бубочка и есть та человеческая ошибка ег папы, и он может подписать этот меморандум.
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08.01.2021 12:06 Відповісти
Ту над Чёрным морем сбила кацапия, а Украина взяла вину на себя.
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08.01.2021 13:41 Відповісти
 
 