Рада сьогодні розгляне питання обігу зброї та запровадження санкцій проти Нікарагуа
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Народні депутати на сьогоднішньому засіданні планують розглянути низку питань, серед яких посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному на сайті парламенту.
Зокрема, нардепи розглянуть проєкт Постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року "Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа".
Також очікується розгляд проєкту Закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.
Парламентарії також розглянуть у другому читанні проєкт Закону про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.
Нагадаємо, раніше Україна надіслала ноту уряду Нікарагуа з вимогою негайно скасувати неправомірне рішення про призначення почесного консула в окупованому Росією Криму.
Пізніше Кабмін запропонував запровадити санкції проти Нікарагуа через призначення консула в окупованому Криму.
Також Україна розпочала санкційний процес щодо Нікарагуа.
1 лютого 2021 року Зеленський вніс у Раду постанову про запровадження санкцій проти Нікарагуа.
Будь ласка, зачекайте...
Очень правильно расставлены внешнеполитические акценты, а впрочем какая разница?!?
Для мене, подібні твердження є приниженням українського народу, які виставляють його недолугим та агресивним. По-суті вони є антиукраїнськими і ображають національні почуття.
Хто вам заважає проводити всі оті реформи? Ми про них чуємо вже третє десятиліття, а результату немає. Тому, не морочте людям голови байками, які ви не здатні втілити.
Перш за все, сьогодні потрібно підвищувати обороноздатність і економіку. І володіння зброєю тут іде тільки на користь.
Другому товаришу достатньо було відгорнути полу піджака і продемонструвати Форт і п'ятеро молодиків всілося назад на парканчик.
Там де дозволено носіння короткостволу дуже багато злочинів припиняється простою демонстрацією зброї з твердою метою її застосування у випадку продовження екскалації насилля.
Той, хто планує придбати короткоствол в майбутньому все рівно муситиме п'ять років володіти довгостволом і мати 25 років. Тож, не гайте часу, а беріть дозвіл на рушницю зараз аби мати 5 років стажу у майбутньому.