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Ткаченко Олександр (459) Довженко (7) 112_Україна (173) Newsone (174) ZIK (121)

У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та

Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Олександр Ткаченко.

"Це рішення (РНБО - ред.) багатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні лист в кіностудію Довженка щодо припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії", - сказав Ткаченко.

Раніше Ткаченко також повідомив, що в YouTube надішлють лист з проханням заблокувати сторінки каналів.

Також читайте: Ткаченко про блокування телеканалів "112", NewsOne та ZIK: Це не звичайні телемовники, а іноземна пропагандистська машина

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.

Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"

Автор: Анастасія Потіха
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03.02.2021 17:26 Відповісти
Молодці. Сказали А, кажуть і Б. А то зажоповці добряче Зє вже рейтинг підрізали.
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03.02.2021 17:41 Відповісти
Було "добро" з Держдепартаменту США: видно щось узнали новеньке і неприємне для кацапів.. По-інакшому наша пиз.ота пасті б не роззявила...
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03.02.2021 17:40 Відповісти
А Разумков виявляється Гім.юков. Вимагає судових розбірок. Та поміняй бувша рига спочатку законодавство та кадровий склад суддів.
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03.02.2021 17:44 Відповісти
припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 1409
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03.02.2021 17:45 Відповісти
на панель,суки,на панель! ))
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03.02.2021 17:46 Відповісти
чотко
Нормально
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03.02.2021 17:53 Відповісти
Душить так вже душить. Тим більше що, стратегічні партнери або висказали задоволення, або розуміння, або послали нафіг стурбованих.
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03.02.2021 18:07 Відповісти
Почему они не тронули мураева «наш» , открыто ненавидящего Украину и так же работающего на террористов
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03.02.2021 18:10 Відповісти
на "нашому" - бабло (тіпа інвестиції) - від рижої мразі. Ще не час (я чомусь так здогадуюсь).

Але після того, як туди злетяться всі "снегірі", які ошивалися на забанених аналах - там обов'язково появляться підстави діяти Нацраді. Я так здогадуюсь.
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03.02.2021 18:21 Відповісти
Як делікатно:
"Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne." Джерело: https://censor.net/ua/n3245817

Тобто на розсуд керівництва кіностудіїї? У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко - Цензор.НЕТ 6408
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03.02.2021 20:38 Відповісти
Письмо направили... В Рашке ОМОН бы сразу. У кого демократия?
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03.02.2021 21:24 Відповісти
 
 