У кіностудію Довженка направили лист з проханням припинити співпрацю з NewsOne, ZIK та "112 Україна", - Ткаченко
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Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Олександр Ткаченко.
"Це рішення (РНБО - ред.) багатогранне, оскільки воно стосується як ліцензії, так і діяльності цих телеканалів на території державних підприємств. Ми направили сьогодні лист в кіностудію Довженка щодо припинення співпраці з цими телеканалами, оскільки вони перебувають на території державної кіностудії", - сказав Ткаченко.
Раніше Ткаченко також повідомив, що в YouTube надішлють лист з проханням заблокувати сторінки каналів.
Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох каналів, які фактично належать йому, - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше.
Телеканали медіахолдингу нардепа Козака, що потрапили під санкції РНБО, заявили про політичну розправу з боку президента Зеленського і намір боротися за своє право "мовити для українців, доносити правду до громадян і бути в ефірі"
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Нормально
Але після того, як туди злетяться всі "снегірі", які ошивалися на забанених аналах - там обов'язково появляться підстави діяти Нацраді. Я так здогадуюсь.
"Міністерство культури та інформаційної політики України направило лист в кіностудію Довженка з проханням припинити співпрацю з телеканалами "112", ZIK і NewsOne." Джерело: https://censor.net/ua/n3245817
Тобто на розсуд керівництва кіностудіїї?