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Пожежа в лікарні Запоріжжя виникла через займання медобладнання, - головлікар

Новини Цензор.НЕТ Події

Пожежа в лікарні Запоріжжя виникла через займання медобладнання, - головлікар

Головлікар Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя Володимир Шинкаренко заявив, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації. Про НП повідомили в приймальне відділення анестезіологи лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 061.ua.

"Попередні причини встановить слідство, але ми підтверджуємо, що було займання медичного обладнання", - сказав головлікар.

Шинкаренко розповів, що пожежа виникла в одному з боксів відділень реанімації. Про НП повідомили в приймальне відділення анестезіологи лікарні.

"Бригади "швидкої медичної допомоги" спільно з персоналом лікарні евакуювали пацієнтів, які перебували в палатах реанімації. З них 7 осіб були госпіталізовані в інші медзаклади міста. Також були госпіталізовані двоє співробітників лікарні, які дістали опіки.

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Як повідомлялося із посиланням на ДСНС, під час пожежі в Обласній інфекційній клінічній лікарні Запоріжжя загинули чотири людини, постраждали дві особи. Запорізька ОДА створила комісію з розслідування причин пожежі. Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження за цим фактом.

5 лютого 2021 року в області оголошено Днем жалоби в пам'ять про загиблих.

Автор: Анастасія Потіха
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Классика жанра - взять из бюджета бабло на дорогое от мировых производителей и купить дешевое китайское и не факт что новое....
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04.02.2021 12:55 Відповісти
якщо ще китайське, а не кацапське.
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04.02.2021 13:08 Відповісти
Кацапское реже горит потому что оно редко работает...
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04.02.2021 13:15 Відповісти
Штаты не даром отказались от аппаратов ивл
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04.02.2021 13:35 Відповісти
Депутаты там не лечатся .
Не Шарите , однако ...
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04.02.2021 12:56 Відповісти
лучший способ скрыть воровство, или преступление - пожар, всем людям вменяемым это известно давным-давно..
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04.02.2021 13:00 Відповісти
думаю, що так і є: мав відповідний досвід - багато з кисневих концентраторів, завезених щойно у грудні, вже поламалися, і не з вини експлуатанта. і не дивно: наші дикуни рвонули в останній момент затарюватися, а китайці й наклепали скільки треба, - два пальці об асфальт. а якість - як для дикунів, які рвонули в останній момент...
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04.02.2021 13:37 Відповісти
 
 