Стерненка залишать в СІЗО Одеси й утримуватимуть в окремій камері, - адвокати

Одеського активіста Сергія Стерненка, якого засудили на 7 років і 3 місяців позбавлення волі за викрадення людини, в слідчому ізоляторі утримуватимуть в окремій камері.

Про це сказано на фейсбук-сторінці юридичної компанії "Міллер", яка захищає Стерненка, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з Сергієм бачився адвокат Вадим Оксюта. Також сьогодні було прийнято заяву наших адвокатів щодо гарантування заходів безпеки Сергієві Стерненку. Сергій залишиться в Одеському СІЗО, і до нього будуть застосовані відповідні заходи безпеки у вигляді переведення в окрему камеру", - сказано в повідомленні.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.