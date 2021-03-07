Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським

Політв'язень Сергій Тіхановсский, чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської заявив, що російські ЗМІ оббрехали Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на питання Telegram-каналу "Країна для життя".

"Те, що в Білорусі транслюються російські канали - це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас всіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців", - зазначив Тіхановський.

На питання "Чий Крим?" політв'язень заявив: "Звичайно, Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським".

Крім того, він заявив, що його дружині Світлані "потрібно жорсткіше висловлювати свою думку, бути твердішою під час спілкування з політиками".

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Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі в кінці липня опонентка Олександра Лукашенко Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Пізніше опозіціонерка заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.

У листопаді лідерка білоруської опозиції заявила, що відповідно до норм міжнародного права окупований Росією Крим належить Україні.

Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Його місце в гонці посіла дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.