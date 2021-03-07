Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським
Політв'язень Сергій Тіхановсский, чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської заявив, що російські ЗМІ оббрехали Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на питання Telegram-каналу "Країна для життя".
"Те, що в Білорусі транслюються російські канали - це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас всіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців", - зазначив Тіхановський.
На питання "Чий Крим?" політв'язень заявив: "Звичайно, Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським".
Крім того, він заявив, що його дружині Світлані "потрібно жорсткіше висловлювати свою думку, бути твердішою під час спілкування з політиками".
Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі в кінці липня опонентка Олександра Лукашенко Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".
Пізніше опозіціонерка заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.
У листопаді лідерка білоруської опозиції заявила, що відповідно до норм міжнародного права окупований Росією Крим належить Україні.
Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Його місце в гонці посіла дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.
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https://youtu.be/K7EyHc_kuuQ
Пропагандонам бы о своей стране рассказывать, а они..... но тогда они, небыли б пропагандонами. А обсуждают они мало о РБ, только потому, что с помощью опричников и терпеливого населения им удалось временно победить. Если бы луку выпинули с кресла, трещали бы целыми днями- будь уверен))...
Светлана Тихановская "не лидер оппозиции" , а ЗАКОННО ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ...
А то ****** , шо захватило власть спомощью ментяр и омона -- это узурпатор !
А до этого лгали о Приднестровье.Потом Ичкерии.Потом о Грузии.Дальше об Украине.Теперь о Беларуси.Это если из ближней истории.А шо там из дальней?Рашка страна лжи.На том и стоит
А Украина должна больше работать в плане контрпропаганды по Крыму. Где ролики на ютубе про украинского матроса Кошку( который был главным героем Севастопольской битвы в 19 веке), где популяризация информации об освобождении заложников в Кафе козаками Сагайдачного? Есть неплохой ролик Марка Солонина "Крым 75 лет назад", но я в Беларуси его смотрел, а мой друг в Украине его не видел, пока я ему ссылку не сбросил.
Легко обвинять беларусов одурманенных российским геббельс-тв. Труднее работать по донесению и распространению исторической правды.
А то, что у нас хватает "одурманенных", то есть такие. Есть такие, которые видя, что снаряд прилетел в его из ЛДНР свято верят, что это такой американский снаряд, который вначале залетел туда, потом развернулся и разрушил его дом
Усик снялся в первой серии фильма «Паломница», в которой тематикой была особенность Киево-Печерской Лавры. Боксер рассказал, как тяжело болел в детстве и как победить недуг ему помогла вера в Бога.
24 августа 2020
Открыто пророссийская общественная сила наконец-то появилась на белорусском политическом поле, которое Александр Лукашенко ранее зачищал от таких организаций. «Народно-патриотическое движение» создал депутат нижней палаты парламента РБ Олег Гайдукевич. Причём, что самое интересное, этот политик возглавляет Либерально-демократическую партию.