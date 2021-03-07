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Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським

Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським

Політв'язень Сергій Тіхановсский, чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тіхановської заявив, що російські ЗМІ оббрехали Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив, відповідаючи на питання Telegram-каналу "Країна для життя".

"Те, що в Білорусі транслюються російські канали - це величезне зло. Раніше, дивлячись, наприклад, "60 хвилин", у мене були сумніви щодо достовірності відображення подій в Україні. Зараз, коли я побачив, як вони висвітлюють події в Білорусі, як оббрехали нас всіх і підтримують диктатора, абсолютно очевидно, що вони оббрехали і українців", - зазначив Тіхановський.

На питання "Чий Крим?" політв'язень заявив: "Звичайно, Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським".

Крім того, він заявив, що його дружині Світлані "потрібно жорсткіше висловлювати свою думку, бути твердішою під час спілкування з політиками".

Також читайте: Швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги, - МЗС Литви про прохання Білорусі видати Тіхановську

Нагадаємо, напередодні виборів президента Білорусі в кінці липня опонентка Олександра Лукашенко Світлана Тіхановська спочатку уникла відповіді про окупацію Криму, а потім відповіла так: "Я на цю проблему можу відповісти з точки зору людини, жінки, яка проти будь-якого прояву воєн. І мені дуже боляче через те, що в Україні була війна ... Це дуже болісне питання, і воно розділяє людей, налаштовує один проти одного. Можна я скажу так, як прийнято говорити в нашій країні, як прийнято за міжнародними законами? Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше".

Пізніше опозіціонерка заявила, що півострів відійшов іншій державі незаконно.

У листопаді лідерка білоруської опозиції заявила, що відповідно до норм міжнародного права окупований Росією Крим належить Україні.

Зазначимо, Сергій Тіхановський був кандидатом в президенти Білорусі. Проте білоруський режим заарештував його. Його місце в гонці посіла дружина Світлана, яка стала головною конкуренткою Олександра Лукашенка.

Білорусь (7922) Крим (14122) росія (64871) Тіхановська (389)


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Топ коментарі
+21
Этот мужик пред посадкой был ярым "крымнашистом" и воспевателем *****

Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 3544
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07.03.2021 14:30
+21
Это мужик и его женушка -- очередные консервы *****.
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07.03.2021 14:36
+17
Ни Тихановский, ни его жена не являются консервами пуйла. Я понимаю эмоции украинцев, но мир сложнее чем черно-белое кино. Меня, как гражданина РБ, радует духовное и интеллектуальное развитие Тихановского.
А Украина должна больше работать в плане контрпропаганды по Крыму. Где ролики на ютубе про украинского матроса Кошку( который был главным героем Севастопольской битвы в 19 веке), где популяризация информации об освобождении заложников в Кафе козаками Сагайдачного? Есть неплохой ролик Марка Солонина "Крым 75 лет назад", но я в Беларуси его смотрел, а мой друг в Украине его не видел, пока я ему ссылку не сбросил.
Легко обвинять беларусов одурманенных российским геббельс-тв. Труднее работать по донесению и распространению исторической правды.
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07.03.2021 16:18
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Я взрослый человек и ерундой мне заниматься не пристало.
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07.03.2021 15:10 Відповісти
Тогда сиди в норе и не высовывайся. Все что будет происходить НА ********, будет происходить у тебя дома.
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07.03.2021 15:20 Відповісти
Йому можна... Він - співробітник ОАЦ... (Це - білоруська "Лахта"...).
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07.03.2021 15:16 Відповісти
А ты часто ходишь с плакатами?
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07.03.2021 16:33 Відповісти
Ой! Прийшов відповісти, а ти - "під шконкою"... Хтось "дал пинка под зад", і відповідать нікому... "Абидна..."
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07.03.2021 20:18 Відповісти
Да ладно, могу повторить вопрос. Часто ходишь с плакатами?
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07.03.2021 20:35 Відповісти
в УКРАЇНІ , ходять з коктелями та з шинами, а дівчатка з брусчаткою
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08.03.2021 10:11 Відповісти
Да, как-то мягко Тихановская себя ведёт с мировыми лидерами. Жёстче нужно, требовательнее, не давать спуску!
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07.03.2021 14:25 Відповісти
СМЕРТЬ кацапским оккупантам , только СМЕРТЬ ..
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07.03.2021 14:27 Відповісти
Дошло наконец что к чему. Хотя многие попались на удочку "рос.пропаганды". Когда самих касается, то сразу все становятся понятливыми. Но что делать?! Ложь всегда поначалу выигрывает на короткой дистанции...
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07.03.2021 14:27 Відповісти
Начало доходить?
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07.03.2021 14:28 Відповісти
ХЗ. Може хоче потім здриснути в Україну і готує ґрунт для цього.
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07.03.2021 14:32 Відповісти
Нос правильно по ветру держит.Понимает,что Байден за засРашку возьмется и Украине будет помогать,а тут женка сопли жует,когда про Крым спрашивают и ВВХ в добрые глаза хочет заглянуть
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07.03.2021 14:36 Відповісти
Вони з жінкою, та соратники Цепкали з Бабариками вже в Білорусі свою місію виконали -- знову подружили бацька з Пуйлом. Тепер мабуть хочуть взятися до справи в Україні.
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08.03.2021 11:52 Відповісти
ну хорошо,хоть не волает,что мол "...александр григорьевич,произошла чудовищная ошибка"
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07.03.2021 14:57 Відповісти
Вряд ли. Обычное переобувание под ситуацию.
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07.03.2021 15:03 Відповісти
Не выдумывай, она никогда не называла Крым российским.
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07.03.2021 16:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=jGg15ODTgzA
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07.03.2021 17:21 Відповісти
Нагадать "Гадю"? Те саме... Викликали до "кума", дали папірця, наказали вивчить і озвучить перед камерами... Це не "прозреніє"... Просто Кремлю треба Луку полякать, щоб поступливішим був... Вірить треба реальним речам, а не "репортажам з петлею на шиї". Коли він був на свободі, то "рвав задницю на британський прапор" за "КримНаш". У нього бізнес зав"язаний на Росію, гроші там, і він повністю залежить від волі Кремля...
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07.03.2021 15:21 Відповісти
Крым был захвачен РАБссиянскм быдлом несколько раз.18 мая 1944 года нквдисты Джугашвили в течение суток согнали на ж/д вокзал всех крымских татар,загрузили в скотовозы и развезли по Казахстанам и Колымам,сколько их погибло в пути одному Богу известно,пищу и воду почти не давали...,крысы позорныеТихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 3501
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07.03.2021 14:32 Відповісти
Швидше за все це заганяють євреїв в вагони, у них на спині шестикутна зірка.
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07.03.2021 14:36 Відповісти
Они были полицаями...
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07.03.2021 14:37 Відповісти
Чому ж у наглядачів німецькі кашкети?
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07.03.2021 14:43 Відповісти
Так поинтересуйся))) Крымское ханство было независимым государством и вы его оккупировали....
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07.03.2021 15:32 Відповісти
Євроінтеграція України та Беларусі, це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремлівських гнид !!!)))
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07.03.2021 14:32 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 9912
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07.03.2021 14:32 Відповісти
Це Болгарія.
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07.03.2021 14:39 Відповісти
Я фотоальбом смотрю Айдера Муждабаева,а он болгарин*? Не знал что ты тупой
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07.03.2021 14:46 Відповісти
Подивись на вагон на якому написано Софія і потім кажи хто "тупой".
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07.03.2021 15:01 Відповісти
Тут нікому нічого довести неможливо. Зараз будуть волать, що то нкведисти перевдяглись та вагони перефарбували, щоб на болгар виселення кримських татар повісити...
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07.03.2021 15:14 Відповісти
Та и на вагоны никого бы во время депортации бы не посадили... Это сто процентная возможность сбежать...
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07.03.2021 15:41 Відповісти
Ще придивись до кашкетів і погонів. Вони не схожі на форму НКВС чи РККА.
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07.03.2021 16:33 Відповісти
Вот фото болгарського офіцера (по центру). Порівняй із формою на твому фото.Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським - Цензор.НЕТ 2499
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07.03.2021 16:42 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 2138
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07.03.2021 14:34 Відповісти
Оце вже похоже на депортацію кримських татар.
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07.03.2021 16:31 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 2630
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07.03.2021 14:40 Відповісти
эти придурки как всегда тормознули. Если бы с самого начала поддержали Украину,то наверняка нашлось бы немало наших активистов поддержать и морально и опытом на месте. А так...Виляли -виляли и довилялись,что уже забудут их скоро. Помнят когда действуют.А импотенты исчезают в тумане забвения.
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07.03.2021 14:41 Відповісти
Вже їздили практично допомогти ,та опинились в беларуських буцегарнях !!!)))
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07.03.2021 14:45 Відповісти
Белорусь должна быть и де-факто и де-юре белорусской,сейчас де- юре белорусская, а де-факто рашистская губерния с прорашистским губернатором лукой
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07.03.2021 14:43 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 2978
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07.03.2021 14:43 Відповісти
Сталин обещал евреям отдать Крым, но евреи всё же выбрали территорию Иорданской долины и стали их жителями.
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07.03.2021 15:34 Відповісти
"Сталин обещал" уже звучит как анекдот Он на Гитлера тоже обещал не нападать, и на Финляндию, и на Польшу - список бескоечный
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07.03.2021 18:49 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 4524
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07.03.2021 14:44 Відповісти
Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским" - Цензор.НЕТ 1960
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07.03.2021 14:48 Відповісти
Крысы Мавзолейные отвечать будете перед Богом и Аллахом...
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07.03.2021 14:53 Відповісти
Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським - Цензор.НЕТ 8548
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07.03.2021 14:59 Відповісти
Боевики ДНР создают пророссийскую партию в Беларуси!
https://youtu.be/K7EyHc_kuuQ
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07.03.2021 15:06 Відповісти
Сергій Тихановський в окупованому Криму
Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським - Цензор.НЕТ 5798
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07.03.2021 15:11 Відповісти
Крым то Украинский тут это даже не обговаривается, но вот что Нам с Крысчанами делать !? я боюсь что выйдет так-же как с Донбасянами - будет потерянное поколение для Украины ...
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07.03.2021 15:11 Відповісти
А це вітання Тихановського з Новим роком
Тіхановський: Крим має бути не тільки де-юре, але і де-факто українським - Цензор.НЕТ 2946
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07.03.2021 15:12 Відповісти
Как эксперт, скажу что "60 минут" обсуждают только две темы, США и Украину. Беларусь не обсуждают.
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07.03.2021 15:13 Відповісти
"60минут"? Это какая-то "американо-украинская" передача? Не слышал...
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07.03.2021 15:16 Відповісти
А Тихановский ее постоянно смотрит.
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07.03.2021 15:19 Відповісти
Ну вы то вообще "эксперт".
Пропагандонам бы о своей стране рассказывать, а они..... но тогда они, небыли б пропагандонами. А обсуждают они мало о РБ, только потому, что с помощью опричников и терпеливого населения им удалось временно победить. Если бы луку выпинули с кресла, трещали бы целыми днями- будь уверен))...
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07.03.2021 15:26 Відповісти
Тех, кого кацапия под себя подмяла, они не обсуждают, стоит только вам (белорусам) уйти в сторону от москальской программы, будете и вы в этих 60 минутах. Честно говоря, я рад, шо нас обсуждают в этой программе, а вы?
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07.03.2021 15:33 Відповісти
Эксперт не имеет права высказывать свое личное мнение. Однако если вы смотрите, то это ваше право.
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07.03.2021 15:37 Відповісти
не обольщайся!!укранцы до недавна тоже думали что к ним очередь не дойдёт!!что на ,,60 минут"пообсуждают приднестровье,абхазию,грузию и на этом всё закончится!!ан нет!!оказывается ,,братский не братский"а территорию отдай а сам в сибирь иди!!(кацапы в европах оказывается таки жить хотят!!)
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07.03.2021 15:42 Відповісти
Ну, якщо сидіння у буцигарні змінює Тихановького на краще, то це можна було би записати Лукашенку, як досягнення
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07.03.2021 15:15 Відповісти
Горбатого знаєш що змінює? Говорить те, що наразі йому вигідно для закріплення іміджу "опозиціонера".
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07.03.2021 15:17 Відповісти
Маленькая ремарка ...
Светлана Тихановская "не лидер оппозиции" , а ЗАКОННО ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ...

А то ****** , шо захватило власть спомощью ментяр и омона -- это узурпатор !
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07.03.2021 15:17 Відповісти
быстро переобулся, понял, что ***** его из тюрьмы не вытащит. единственный шанс не сгнить в застенках лукашеску - вырвать Беларусь из лап этого самого лукашеску, а ***** и паРаша тут не помошники.
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07.03.2021 15:31 Відповісти
Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - отметил Тихановский.

А до этого лгали о Приднестровье.Потом Ичкерии.Потом о Грузии.Дальше об Украине.Теперь о Беларуси.Это если из ближней истории.А шо там из дальней?Рашка страна лжи.На том и стоит
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07.03.2021 15:48 Відповісти
дуже добре, все більше колишніх друзів кремляді і все меньше теперішніх
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07.03.2021 16:11 Відповісти
Ни Тихановский, ни его жена не являются консервами пуйла. Я понимаю эмоции украинцев, но мир сложнее чем черно-белое кино. Меня, как гражданина РБ, радует духовное и интеллектуальное развитие Тихановского.
А Украина должна больше работать в плане контрпропаганды по Крыму. Где ролики на ютубе про украинского матроса Кошку( который был главным героем Севастопольской битвы в 19 веке), где популяризация информации об освобождении заложников в Кафе козаками Сагайдачного? Есть неплохой ролик Марка Солонина "Крым 75 лет назад", но я в Беларуси его смотрел, а мой друг в Украине его не видел, пока я ему ссылку не сбросил.
Легко обвинять беларусов одурманенных российским геббельс-тв. Труднее работать по донесению и распространению исторической правды.
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07.03.2021 16:18 Відповісти
Отчасти Вы правы. Но, по всей видимости, для большинства - пока по своим граблям не пройдешься, не осознаешь.
А то, что у нас хватает "одурманенных", то есть такие. Есть такие, которые видя, что снаряд прилетел в его из ЛДНР свято верят, что это такой американский снаряд, который вначале залетел туда, потом развернулся и разрушил его дом
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07.03.2021 16:31 Відповісти
А мене,як громадянина України радує,що політв"язень Тіхановський має можливість давати інтерв"ю різним тепеграмканалам і при цьому висловлювати такі думки,за які тут,в Україні любого зробили б політв"язнем...
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07.03.2021 17:26 Відповісти
не 3,14зди! гівнюк ти ольгинський чи пригожинський, а не громадянин України!
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07.03.2021 18:36 Відповісти
Що краще - тихою сапою чи перегризтись українським гетьманам яких буває й рашисти підкормлюють та йти по-ленінськи до волі від раші- крок вперед два кроки назад (з Яником) й знову - 2кроки вперед й чотири назад- з Буратіно... у мене немає відповді однозначної, бо занадто зневіра вбиває прихід молодих та справжніх до лав патріотів.
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07.03.2021 17:33 Відповісти
Ну у нас есть и организмы, свято верящие Шарию. И даже секта свидетелей Шария, т.е. партия, своя есть. И я считаю Тихановского белорусским аналогом Шария. И у меня есть веские причины считать ваших "оппозиционных кандидатов" просто удачной спец операцией ***** по воспитанию ставшего слишком независимым и задиристым Луки. И все, что сейчас происходит в Белоруси, четко ложится в эту канву.
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07.03.2021 23:15 Відповісти
Известный украинский боксер Александр Усик снялся в фильме жены «санкционного» нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Видео с частью проекта опубликовано на YouTube-канале Марченко.

Усик снялся в первой серии фильма «Паломница», в которой тематикой была особенность Киево-Печерской Лавры. Боксер рассказал, как тяжело болел в детстве и как победить недуг ему помогла вера в Бога.
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07.03.2021 16:35 Відповісти
То йди в монастир , Усик. По -моєму , ти вже дозрів...
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07.03.2021 16:44 Відповісти
Normalno vet skazal,pomniu kto to pisal sto kakoj muz takaja i zena ili uze teper ne tak? Belorus AES opait avarija segodnia reaktora oxlazdajucaja sistema vysla iz stroja
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07.03.2021 16:44 Відповісти
Та ви що? Не пройшло і року, як ви це зрозуміли...
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07.03.2021 16:45 Відповісти
Белоруссия начиналась с Минской области. Большевики в 1924 году неведомо зачем присоединили Витебск, Могилёв и Гомель. Путин должен вернуть своё. Как раз проблема Беларуси даже острее украинской.
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07.03.2021 17:35 Відповісти
Мне кажется это вариант, к которому будут стремиться. Независимая 10млная Беларусь в любой момент может выскочить из орбиты влияния. Карта русского мира здесь ещё будет разыграна.

24 августа 2020

Открыто пророссийская общественная сила наконец-то появилась на белорусском политическом поле, которое Александр Лукашенко ранее зачищал от таких организаций. «Народно-патриотическое движение» создал депутат нижней палаты парламента РБ Олег Гайдукевич. Причём, что самое интересное, этот политик возглавляет Либерально-демократическую партию.
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07.03.2021 21:15 Відповісти
Спасибо, что ответили, а то предыдущий Ваш пост можно было неверно понять.
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07.03.2021 21:37 Відповісти
Место сидения определяет точку зрения! Прозрел! А раньше был глух и слеп, и с )(уйлом хотел дружить!
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07.03.2021 18:31 Відповісти
Это первый ледь Беларуси?
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07.03.2021 18:51 Відповісти
первый ледибой
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07.03.2021 20:41 Відповісти
На Андрея Полтаву похож
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07.03.2021 19:22 Відповісти
Не вірю.
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07.03.2021 20:07 Відповісти
крым подарил украине, но беларусь себе ещё не вернул, ай маладэц
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08.03.2021 12:57 Відповісти
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