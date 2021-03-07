Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским"

Политзаключенный Сергей Тихановский, супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что российские СМИ оболгали Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопросы Telegram-канала "Страна для жизни".

"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - отметил Тихановский.

На вопрос "Чей Крым?" политзаключенный заявил: "Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".

Кроме того, Тихановский заявил, что его супруге Светлане "нужно жестче выражать свое мнение, быть тверже при общении с политиками".

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Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".

Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.

В ноябре лидер белорусской оппозиции заявила, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.

Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского. Его место в гонке заняла жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.

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