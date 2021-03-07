Тихановский: "Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским"
Политзаключенный Сергей Тихановский, супруг лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что российские СМИ оболгали Украину.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил, отвечая на вопросы Telegram-канала "Страна для жизни".
"То, что в Беларуси транслируются российские каналы - это огромное зло. Раньше, глядя, например, "60 минут" у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев", - отметил Тихановский.
На вопрос "Чей Крым?" политзаключенный заявил: "Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским".
Кроме того, Тихановский заявил, что его супруге Светлане "нужно жестче выражать свое мнение, быть тверже при общении с политиками".
Напомним, накануне выборов президента Беларуси в конце июля оппонентка Александра Лукашенко Светлана Тихановская сначала ушла от ответа об оккупации Крыма, а потом ответила так: "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, против любого проявления войн. И мне очень больно из-за того, что в Украине была война ... Это очень болезненный вопрос, и он разделяет людей, настраивает друг против друга. Можно я скажу так, как принято говорить в нашей стране, как принято по международным законам? Юридически Крым украинский, фактически - российский. И не мучайте меня больше".
Позже Тихановская заявила, что полуостров отошел другому государству незаконно.
В ноябре лидер белорусской оппозиции заявила, что в соответствии с нормами международного права оккупированный Россией Крым принадлежит Украине.
Отметим, Сергей Тихановский был кандидатом в президенты Беларуси. Однако белорусский режим арестовал Тихановского. Его место в гонке заняла жена Светлана, которая стала главной конкуренткой Александра Лукашенко.
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https://youtu.be/K7EyHc_kuuQ
Пропагандонам бы о своей стране рассказывать, а они..... но тогда они, небыли б пропагандонами. А обсуждают они мало о РБ, только потому, что с помощью опричников и терпеливого населения им удалось временно победить. Если бы луку выпинули с кресла, трещали бы целыми днями- будь уверен))...
Светлана Тихановская "не лидер оппозиции" , а ЗАКОННО ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ ...
А то ****** , шо захватило власть спомощью ментяр и омона -- это узурпатор !
А до этого лгали о Приднестровье.Потом Ичкерии.Потом о Грузии.Дальше об Украине.Теперь о Беларуси.Это если из ближней истории.А шо там из дальней?Рашка страна лжи.На том и стоит
А Украина должна больше работать в плане контрпропаганды по Крыму. Где ролики на ютубе про украинского матроса Кошку( который был главным героем Севастопольской битвы в 19 веке), где популяризация информации об освобождении заложников в Кафе козаками Сагайдачного? Есть неплохой ролик Марка Солонина "Крым 75 лет назад", но я в Беларуси его смотрел, а мой друг в Украине его не видел, пока я ему ссылку не сбросил.
Легко обвинять беларусов одурманенных российским геббельс-тв. Труднее работать по донесению и распространению исторической правды.
А то, что у нас хватает "одурманенных", то есть такие. Есть такие, которые видя, что снаряд прилетел в его из ЛДНР свято верят, что это такой американский снаряд, который вначале залетел туда, потом развернулся и разрушил его дом
Усик снялся в первой серии фильма «Паломница», в которой тематикой была особенность Киево-Печерской Лавры. Боксер рассказал, как тяжело болел в детстве и как победить недуг ему помогла вера в Бога.
24 августа 2020
Открыто пророссийская общественная сила наконец-то появилась на белорусском политическом поле, которое Александр Лукашенко ранее зачищал от таких организаций. «Народно-патриотическое движение» создал депутат нижней палаты парламента РБ Олег Гайдукевич. Причём, что самое интересное, этот политик возглавляет Либерально-демократическую партию.