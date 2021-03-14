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Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно. ПЕРЕЛІК нагороджених

Зеленський нагородив орденом

З нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський підписав указ №97/2021, яким нагородив державними нагородами тих, хто проявив особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Згідно з указом, орденом "За мужність" III ступеня відзначено 67 добровольців, із яких 64 - посмертно. Серед нагороджених - члени Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар" та ОУН. Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" і "Чернігів", Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот", Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ".

"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України", - сказав глава держави.

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Текст указу президента Цензор.НЕТ публікує мовою оригіналу.

"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня:

АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ";

ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

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КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";

КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Чернігів";

ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";

САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;

СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

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ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";

ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ";

ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;

ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";

ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН".

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) нагорода (1258) добровольці (909)


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Топ коментарі
+10
Не велика честь получить награду от четырежды уклониста.
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14.03.2021 12:57
+9
ДНІПРО ..зараз.
Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 7152

Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 2524 Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 7888Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 485Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 8656Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 950
...
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14.03.2021 13:15
+8
Я не хуже Вас знаю порядок награждения. Но из рук этого... человека я бы награду не принял.
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14.03.2021 13:05
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Хм, це виглядає як стимул померти.
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14.03.2021 12:55 Відповісти
Жоден з керівників патріотичних українських партій, чи членів політрад таких партій, славу Богу не загинів. Вони й далі борються за Україну.
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14.03.2021 13:04 Відповісти
Скоро вибори?
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14.03.2021 12:57 Відповісти
Дибіл. У тебе хоть щось святе залишилося? Нікчема!
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14.03.2021 13:34 Відповісти
Стосовно "святого зЕ" дурням не пояснюю.
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14.03.2021 14:16 Відповісти
Не велика честь получить награду от четырежды уклониста.
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14.03.2021 12:57 Відповісти
Неправильно. Наороджує Батьківщина. Зєлєнскій лише чиновник, який мав би їй служити. Від себе власне Зєлєнскій нагородити не може державними ордена, лише якоюсь власноруч заснованою премією.
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14.03.2021 13:02 Відповісти
Я не хуже Вас знаю порядок награждения. Но из рук этого... человека я бы награду не принял.
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14.03.2021 13:05 Відповісти
Ну Ви ж розумієте, що засуджувати тих, хто заслужив нагороду від Держави за те, що її вручив клжрк Зєлєнскій не можна. Тим більше, що нагороджені напевне добре продезинфікували руки. Як до того, так і після того.
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14.03.2021 13:10 Відповісти
Я висказав особисту точку зору. Не засуджую тих, хто отримав нагороди.
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14.03.2021 13:13 Відповісти
петух не имеет права прикасаться ни к чему людскому, а пархатый гаденыш ни к чему святому украинскому.
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14.03.2021 13:28 Відповісти
Я б теж не взяв з його рук навіть запальничку, щоб прикурити сигарету. Але засуджувати, чи вказувати іншим уданому випадку не можу.
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14.03.2021 13:49 Відповісти
Так він і нагородив тих, хто йому в очі це не скаже, нажаль...
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14.03.2021 15:09 Відповісти
Але чомусь тільки при Зеленському держава згадала про внесок добровольців. Слава Героям!
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14.03.2021 13:36 Відповісти
Та да! І почала їх пресувати. Як Антоненка та інших. І чомусь більшість добровольців у перших рядах на всіх протесних заходах. Чому? Тому, щи згадали? Для думаючи зрозуміло, що Зєлєнскій робить піар-акцію. Для вас це не зрозуміло. Ви не думаючий?
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14.03.2021 13:47 Відповісти
Все це маячня твоя особиста. Якщо Антоненко не визнають винним -його відпустять. А при наявності підстав він має змогу відсудити компенсації за незаконне утримування. Не в Україні, так в ЄСПЧ. Щодо більшості добровольців на протестних заходах - не впевнений. Що там дуже багато " примазавшихся" , "героїв дивану" то це факт. Зараз куди не плюнь- попадеш або в "патріота", або в "добровольця", які в свій час тікали всякими шляхами з України, щоб не стати на захист держави.
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14.03.2021 14:01 Відповісти
А нахіба Антоненку мають платити компенсацію з державного б'юджету? А хто і як йому компенсуж втрачене здоров'я і час? Ти хоч розумієш, що той час у нього ВКРАЛИ! Чи ти думаєш, що він проживе ще одне життя? І головне - коли це все закінчиться? Коли поміняється влада? Тому про маячню - то до тебе і таких, як ти. Мені цікаво, тобі не соромно?
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14.03.2021 17:13 Відповісти
З чого мені повинно бути соромно? Ту систему правосуддя , яка діє в Україні створив не я. Вона "працює" роками, десятиліттями... Так, як Антоненко зараз, сиділи при всіх "найкращих" президентах. ( Я думаю прикладів наводити не потрібно?) А закінчиться це тоді, коли в нас запрацює нормальна система правосуддя! З іншого боку, ніякі і нічиї заслуги не можуть бути індульгенцією для тих, хто вчинив злочини. Тільки- зась, звинувачувати мене. Я не про конкретних осіб. А про принцип.
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14.03.2021 19:45 Відповісти
Тобі має бути соромно за те, що таку систему правосуддя ти тут захищаєш.
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14.03.2021 20:30 Відповісти
Я констатую факт: така у нас система правосуддя. надіюся, що систему змінить ця влада. Дуже надіюся!.
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14.03.2021 23:20 Відповісти
Ця? 🤣🤣🤣
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15.03.2021 08:37 Відповісти
По Антоненку не всё ясно...
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14.03.2021 18:51 Відповісти
Пане міністр? Арсен Борисович?
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14.03.2021 20:31 Відповісти
Нет, но и того что подают в СМИ обе стороны дела - мне не внушает доверия... То что у меня нет особого доверия обвинению - это привычное дало... А вот то. что у меня не вызывает доверие ЗАЩИТА - ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО... Потому, что я не исключаю участие Антоненка в этом "деле"... Во всяком случае защита не убедительна !!!
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14.03.2021 21:31 Відповісти
Та да! І Геращенко так каже. 😊
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14.03.2021 21:50 Відповісти
Может и "каже"... - значит тут мы с ним совпадаем..
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14.03.2021 22:03 Відповісти
Цікаво, як ви з ним каятся будете. 😊 Хоча про що це я? Щоб каятись, треба совість мати. А щоб дурні не городи и, то треба мати мізки. А не тримати людину більше року. Чому? З якої причини? А з тої, що доказів, які б були беззаперечним, нема.
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14.03.2021 22:28 Відповісти
"З якої причини" - в связи с подозрением в преступлении !
Вот у вас какие, на ваш взгляд, ВЕСОМЫЕ аргументы в его не виновности !?
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14.03.2021 22:32 Відповісти
Самый весомый аргумент невиновности - презумпция. Доказывать надо вину, а не невиновность.
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15.03.2021 08:29 Відповісти
"презумция" - это норма говорящая, что нельзя засудить без доказательств, но не для того, что бы запретить подозревать... Вот я и не исключаю его вины... - потому что его защита НЕ УБЕДИТЕЛЬНА !
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15.03.2021 09:01 Відповісти
Его защита в основном, на сколько я видел это в СМИ, строится на каких то ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ "вещах" - мол он ""хороший, он "знаменитый музыкант", он "служит в армии" - поэтому мол он "не мог"... А это нихера не убедительно !
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15.03.2021 09:03 Відповісти
Да нет, вот именно зелень эта награждает...
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14.03.2021 22:11 Відповісти
А вона має чим нагородити, ця зелень? Нагороджували від свого імені вона може лише своїм чимось.
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14.03.2021 22:24 Відповісти
Ту сам факт награждения тех, кого *********** и их посипаки выдают за "преступников" - ОЧЕНЬ ВАЖНА для государства и мирового сообщества !!!!
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14.03.2021 18:50 Відповісти
А переслідувпння атошників, волонтерів, добровольців який сигнал посилає світовому співтовприству? Який злочин вчинили доброволець Маруся Звіробій і волонтер Софія Федина?
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14.03.2021 20:34 Відповісти
Ну это да... Но как не крути, добровольцы ОЧЕНЬ НУЖДАЮТСЯ в ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИЗНАНИИ !!!
и КСТАТИ - ПОРОХ ТОЖЕ "переслідував атошників, волонтерів, добровольців..."
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14.03.2021 21:29 Відповісти
А тепер атошники у своїй більшості його підтримують. Мазохісти? 😁
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14.03.2021 21:51 Відповісти
нет. Не поддерживают ! То что они против зелени - не значит, что они поддерживают пороха !
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14.03.2021 21:53 Відповісти
Це ти про Забродського, Петрова, Марусю Звіробій і інших? Ти на протести ходиш під ВР, Кабмін, чи ОПу? Хоча про що це я? Тебе ж все влаштовує! От лише до вас ніяк не дійде, що хоч як би ви не заперечували очевидне, те очевидне е перестане бути очевидним. 😊
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14.03.2021 22:32 Відповісти
Ну : Забродський - кадровый военный, который занимал при порохе руководяшие должностя - он не в счет ! Марусю Звіробій - особа мутная...Кто такой "петров" - понятия не имею !

У тебя "добровольцы" - закончились ?
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14.03.2021 22:43 Відповісти
Ти не зрозумів. То протести під ОПою підтримують лише Забродськиц ю, Звіробій і Петро? 🤣 Таааак! На пиюотести ти е ходиш. Бїшся, що поб'ють. 😁І правильно! І да, у тебе всі добровольці не такі, бо воювали поти *****. Це ми знаємо. 😁 Не тужся, ваш час спливає попри всі ваші потуги. 😊
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15.03.2021 08:40 Відповісти
А причём тут ПРОТЕСТЫ с тем, что ты утверждаешь о том, что АТОшники ПОДДЕРЖИВАЮТ пороха ?! Они ходят не на поддержку, а на ПРОТЕСТЫ !!!!
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15.03.2021 08:59 Відповісти
А коли Порошенка пресувати з картинами, протест пам'ятаєш! Скільки людей за Порошенка вийшло, бачив? А ветеранів, які з тітушками спілкуватися біля будинку Ррюорошенка, коли тітушоа у автобусах пвюідвезли, пам'ятаєш? Звичайно, не бачив, не чув і не пам'ятаєш, бо це суперечить твоїм установкам! 😁 Але твої установки факту не змінюють. 😁
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15.03.2021 09:13 Відповісти
неужели 300 000 )))
Не нужно себе выдумываШь ! Я сам ветеран и как ветеран тебе заявляю - мы , те кто пороха не поддерживали - и НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ !
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15.03.2021 09:18 Відповісти
а ТЕ,кто и раньше поддерживали - их не хватило на то, что бы порох выиграл выборы ! Порох, с.ка - сам все прострал !
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15.03.2021 09:19 Відповісти
Не бзди! Людям мізки зпсрала величезна машина пропаганди. Як і тобі, до речі Зауваж, хто за трав і кому ти і такі як ти вірили - Дубінскій, Лєщєнко, Мосєйчук і інші. Нарід, котрий здатен до аналізу, це зрозумів.
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15.03.2021 10:07 Відповісти
Какая нахер пропаганда, если порох будучи при власти, так же как и клоун но хитрее просерал наши территории !!! Если благодаря нашему ему неподчинению - мы успели освободить часть территорий ! Вопреки его ЗАПРЕТАМ НЕ СТРЕЛЯТЬ и отходить с уже занятых территорий (Широкинское направление). Когда эту с.ка - приказа в начале 15 сдать всем боеприпасы (оставить только по одному комплекту к стрелковому, а все что "тяжелее автомата" - тоже сдать вплоть до гранат !
Котлы куда он загнал и погубил людей и дохера еще что мы ему припомним и не простим !!!
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15.03.2021 11:28 Відповісти
Нічого нового. Зауваж - у вас з кацапами одинакові нарратив. Чого б це? 🤔
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15.03.2021 12:14 Відповісти
Мне плевать, с чем ты там сравниваешь мое мнение !
Я его говорю - потому что Я там считаю !
ПОРОК **** 1000 %ная !
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15.03.2021 12:20 Відповісти
1000 відсотків не існує у природі. Це нонсенс, як і твої нарративи, які ти тут штовхаєш. 😁
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15.03.2021 12:25 Відповісти
Серьезно ?! ))) Ну тогда ты был двоечником в школе... ! ))))
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15.03.2021 12:30 Відповісти
😁 Ти мене не розчарував. Еталон суки - це 100 відсотків суки. 1000 відсотків суки - це як? 10 сук? 😁😁😁😁😁😅
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15.03.2021 12:36 Відповісти
Да, как 10 сук вместе !
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15.03.2021 12:44 Відповісти
І цей математик буде мені про школу розказувати! 😅
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15.03.2021 13:00 Відповісти
Ну конечно тебе... Это ТЫ написал "1000 відсотків суки - це як? 10 сук? " - великий математик ! )))
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15.03.2021 13:04 Відповісти
Та да! 😁Впізнаю зебвла! 🤣 Хто наяюсисая, що Порошенко - **** 1000 відсоткова? 😉
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15.03.2021 13:37 Відповісти
Ты просто умничка сообразительная... Эйнштейн просто ... ))
Продолжай веселить своими перлами.. а ну давай - кукарекни очередной раз ... ! )))
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15.03.2021 13:42 Відповісти
Не можу. Я ж не з курника, як ти. Так що вибач - кукурікання - то твоя парафія. 😔😉😁
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15.03.2021 13:53 Відповісти
Умница... ещё раз кукурекни !
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15.03.2021 13:54 Відповісти
Он, с.ка-порох НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ КЛОУНА !!!
Его немногие +сы - это международная составляющая ! А все на фронте и внутри страны - ОН ПРОСЕРАЛ !!!!
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15.03.2021 11:30 Відповісти
Так, так, я знаю. Тєлєвізор не бреше.
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15.03.2021 12:15 Відповісти
"Знаешь", потому что ТЫ смотришь ТВ , а я нет - у меня его нет много лет.
Я "подвиги" пороха ощутил на "свой шкуре" !!!
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15.03.2021 12:19 Відповісти
Рлзкуркулили? Чи просто з бекутні?
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15.03.2021 12:23 Відповісти
С разведки - те от этого легче ?
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15.03.2021 12:30 Відповісти
Чиєї?
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15.03.2021 12:37 Відповісти
а для кого интересуешься ?
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15.03.2021 12:44 Відповісти
я б і мертвий не взяв із жаб'ячих лапок ту нагороду
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14.03.2021 12:58 Відповісти
Почему не дал Насинню Семенченко?
И Арестовича обидел.
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14.03.2021 12:59 Відповісти
Та чомусь виявилося, що добровольцями і героями виявилися власне націоналісти. Вище названі Вами особи такими не є. Вони за Батьківщину добровільно і головне - безплатно помирати е готові. Та й пальцем плворухнути теж.
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14.03.2021 13:05 Відповісти
Арестовичу Хомчак даст.
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14.03.2021 14:27 Відповісти
Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, из них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 9483
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14.03.2021 13:06 Відповісти
Не вірю я лохопєту-42, що це все від душі. Просто дупа сильно підгорає. А ще один термін посидіти хочеться. Апетит прийшов.
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14.03.2021 13:15 Відповісти
ДНІПРО ..зараз.
Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 7152

Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 2524 Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 7888Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 485Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 8656Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 950
...
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14.03.2021 13:15 Відповісти
Бубочка! От ответственности за госизмену это тебя не спасет!
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14.03.2021 13:21 Відповісти
Приймати чи ні нагороду з рук чотирижди сси&уна - справа індивідуальна.
Хлопці Герої і без цієї подачки потерпілого.
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14.03.2021 13:22 Відповісти
Забув ..як *найвелічнішого ...послали добровольці !?
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14.03.2021 13:28 Відповісти
Слава і пам'ять на віки вам, герої!
Слава Україні!
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14.03.2021 13:32 Відповісти
Справжня думка малороса зеленського...
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
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14.03.2021 13:38 Відповісти
Хорошая такая советская традиция награждать посмертно.
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14.03.2021 13:42 Відповісти
Когда погибали эти Герои, зеленский смешил кацапов приколами про тупорылых укров. Это напоминалочка для тех, если кто-то забыл, чем занимался криворожский шут в далёком 2014-м
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14.03.2021 13:49 Відповісти
Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 575
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14.03.2021 14:13 Відповісти
Ещё со сталинского совка повелось: сначала подставить на растерзание, а потом награждать растерзанных (и телом, и душой). Когда общество вместо героизма отца воспевает героизм убитого воина - это диагноз для общества. И мало кто задумывается, анализирует, а тем более пишет о том, почему люди вместо отцовства познали солдатскую смерть. И здесь - не в целом про войну с братушами, а о том, почему в каждом конкретном случае они стали героями посмертно. Да потому, что, в том числе, архипатриотичным бутусовым, как и во времена А.Мотросова воспевается "героическая смерть на амбразуре". На цензоре неоднократно варили подобные материалы: "с гранотомётом против танка", "не бросил позицию под шквальным огнём", "героически ждал помощи", и т.д, и т.п... В общем, х()й на лоб членскому и заодно всему гейштабу, а так же разным журнашлюшным песняры героических смертей. Ничто, никая величественная цацка не заменит семье сына, брата, отца. Вместо того, чтобы беречь жизни и расходовать металл (использовать современные методы манёвренной войны), делают наоборот.
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14.03.2021 14:16 Відповісти
Эй, Зеленский, в Украине Миниср Обороны имеется?
Я не про зарплатную ведомость, ежели вы, ОПГ Квартал 95, еще не поняли.

Едрить, соседи с как минимум двух направление на Украину нападение планируют (см про российский десант в Беларуси на "учениях"), а Таран с Хомчаком разборки устраивают, ну чисто гопота уголовная.
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14.03.2021 14:27 Відповісти
Ашера-Йозефа Черкаского из батальона "Дніпро" почему не наградил?

Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно - Цензор.НЕТ 5726
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14.03.2021 14:49 Відповісти
Нагородила наших захисників держава Україна. І не важливо, що цей Указ про нагородження підписав нинішній далеко не шанований президент, якщо у його попередника на таке рука не піднялася. А сім'ї загиблих тепер хоч матимуть якусь компенсацію від держави. Може комусь це і не треба, а комусь буде на шматок хліба.
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14.03.2021 17:14 Відповісти
Аж слёзы на глазах... Ребята заслужили....
Вечная память героям, павшим смертью храбрых в бою...
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14.03.2021 18:47 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZXo-hatV4PkzFKSbCdyztrbYkc8z1TMAApbNP1l_q4214xLnNdaloX3XGKieeacbayKrkSbEYSZWPtLgUkl9UvVU48LltATkjq7kJuUgEdBXTHIOt1NjR05MiBT5uHl1hI&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко
https://www.facebook.com/dostali.hvatit# 4 год ·
\Сьогодні Указом президента орденами "За мужність" нагородили моїх бойових товаришів. Посмертно. Вони загинули в самому першому бою Батальйону "Донбасс" - в травні 2014 під Карлівкою. ..Ще сім років тому я особисто писав клопотання президенту Порошенку про нагородження загиблих в бою під Карлівкою добровольців. Але у відповідь отримав лише низку неправдивих публікацій в ЗМІ в яких наш підрозділ і я особисто були политі брудом за бій під Карлівкою - перший бій українських добровольців з підрозділом найманців РФ "Восток". 16 березня 2017 року Порошенко знов згадав про цей бій. І нагородив своїм Указом... командира роти сепарiв батальона "Восток" (до того моменту вже полковника національної поліції) Голубана орденом "за Заслуги" 3 ступеня.

Багато за що українську владу можна лаяти. Багато за що вже можна хвалити. Володимир Зеленський, пiсля цього Указа я дякую за головне. За те що ви не дріб'язковий злісний мудак як ваш попередник. За те що ми, ті хто зараз живі, змогли побачити хоча б трохи справедливості від української влади для тих хто загинув за Україну. Завдяки кому у нас всіх ще є час щось змінити. Дякую за пацанів! Слава Україні. Слава героям!
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14.03.2021 22:01 Відповісти
Что-то этот народный комбат перестал воевать как только возможность попасть в Раду появилась... Ау, комбат, война на Востоке продолжается, где ты? В сети аж 4 профиля...
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15.03.2021 07:18 Відповісти
То, что наградил правильно. Вот только добровольцев живых боится награждать, боится сопля зеленая, что не примут из его поганых ручонок и швырнут обратно...
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15.03.2021 07:10 Відповісти
 
 