Зеленський нагородив орденом "За мужність" III ступеня 67 добровольців, із них 64 - посмертно. ПЕРЕЛІК нагороджених
З нагоди Дня українського добровольця президент Володимир Зеленський підписав указ №97/2021, яким нагородив державними нагородами тих, хто проявив особисту мужність у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Згідно з указом, орденом "За мужність" III ступеня відзначено 67 добровольців, із яких 64 - посмертно. Серед нагороджених - члени Добровольчого українського корпусу "Правий сектор", батальйонів територіальної оборони "Донбас", "Айдар" та ОУН. Також відзначено членів батальйонів патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ" і "Чернігів", Української добровольчої армії, диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот", Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ".
"Слава героям-добровольцям, які у вирішальний час стали на захист нашої свободи та показали приклад нескореності для всієї України", - сказав глава держави.
Текст указу президента Цензор.НЕТ публікує мовою оригіналу.
"За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня:
АНДРЄЄВА Сергія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
АРХІПОВА Василя Васильовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
АТАМАНЧУКА Андрія Вікторовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
АТАМАНЧУКА Романа Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
АФАНАСЬЄВА Дмитра Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
БЕЛЕНЦЯ Андрія Анатолійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
БОДЯКА Андрія Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВЕЛИЧКА Володимира Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВИШНЕВСЬКОГО Олега Анатолійовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ВОЛОВИКА Всеволода Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВОЛОЩУКА Михайла Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ВОРОШИЛА Євгенія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ГАРКАВЕНКА Євгена Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ГОЛУБЄВА Олександра Володимировича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ГОРБЕНКА Святослава Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ГОРЯЧЕВСЬКОГО Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Шахтарськ";
ДОВГОГО Костянтина Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ДУТЧАКА Юрія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ДЯЧЕНКА Олександра Юрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЗЕБІНА Едуарда Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ІВАНИКА Володимира Васильовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
КІРЕЄВА Антона Аркадійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КОВАЛИШИНА Олега Ярославовича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
КОЗЛОВА Миколу Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
КОЛЄСНІКОВА Дмитра Вадимовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КОПИЛОВА Сергія Миколайовича - добровольця окремого диверсійно-розвідувального підрозділу "Патріот";
КОСТЮКА Євгена Віталійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КРАВЧЕНКА Сергія Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
КРИВИЧА Андрія Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛАВКАЯ Василя Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛИТОВЧЕНКА В’ячеслава Григоровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛОМЕЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЛОСЯ Романа Миколайовича (посмертно) - добровольця батальйону патрульної служби міліції особливого призначення "Чернігів";
ЛУЦІВА Андрія Зеноновича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
МАЛОЛІТНОГО Олександра Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
МАРТИНОВА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
МИРОШНИЧЕНКА Олексія Костянтиновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
МІРОШНИЧЕНКА Меружа Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПАЛЬГУЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПЕТРОСЯНА Оганеса Арутюновича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ПЕТРУШОВА Олександра Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПІНЧУКА Олексія Леонідовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ПУГАЧОВА Олега Валентиновича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
РАЙХЕРТА Олександра Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
РЯБЕНКА Дениса Володимировича (посмертно) - добровольця батальйону територіальної оборони "Донбас";
САЄНКА Дмитра Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
СЕМАНИШИНА Григорія Петровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СЕМЕРЯКА Ярослава Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СІРЧЕНКА Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
СМОЛІНСЬКОГО Леоніда Денисовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТАНІСЛАВЕНКА Михайла Олександровича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТАТІЯ Володимира Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТЕФАНОВИЧА Віктора Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СТЕФУРАКА Степана Степановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СУМСЬКОГО Дмитра Михайловича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
СУСЛА Михайла Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН;
СУХОВОГО Сергія Івановича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ТАРАСЮКА Олега Андрійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ТКАЧЕНКА Сергія Вікторовича - добровольця батальйону територіальної оборони "Айдар";
ФЕДЧИШИНА Анатолія Миколайовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ФЛЕРКА Миколу Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЧИРЦОВА Олександра Семеновича (посмертно) - добровольця Окремої добровольчої роти "Карпатська Січ";
ШЕЛУДЬКА Володимира Олександровича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
ШЕМУРОВСЬКОГО Владислава Віталійовича (посмертно) - добровольця Української добровольчої армії;
ШЕПТИЦЬКОГО Ігоря Олексійовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ШИЛОВА Сергія Васильовича (посмертно) - добровольця Добровольчого українського корпусу "Правий сектор";
ЮРГУ Андрія Володимировича (посмертно) - добровольця Добровольчого батальйону ОУН".
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Вот у вас какие, на ваш взгляд, ВЕСОМЫЕ аргументы в его не виновности !?
и КСТАТИ - ПОРОХ ТОЖЕ "переслідував атошників, волонтерів, добровольців..."
У тебя "добровольцы" - закончились ?
Не нужно себе выдумываШь ! Я сам ветеран и как ветеран тебе заявляю - мы , те кто пороха не поддерживали - и НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ !
Котлы куда он загнал и погубил людей и дохера еще что мы ему припомним и не простим !!!
Я его говорю - потому что Я там считаю !
ПОРОК **** 1000 %ная !
Продолжай веселить своими перлами.. а ну давай - кукарекни очередной раз ... ! )))
Его немногие +сы - это международная составляющая ! А все на фронте и внутри страны - ОН ПРОСЕРАЛ !!!!
Я "подвиги" пороха ощутил на "свой шкуре" !!!
И Арестовича обидел.
...
Хлопці Герої і без цієї подачки потерпілого.
Слава Україні!
https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo Зе! Президент, Зеленский: "Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
Я не про зарплатную ведомость, ежели вы, ОПГ Квартал 95, еще не поняли.
Едрить, соседи с как минимум двух направление на Украину нападение планируют (см про российский десант в Беларуси на "учениях"), а Таран с Хомчаком разборки устраивают, ну чисто гопота уголовная.
Вечная память героям, павшим смертью храбрых в бою...
https://www.facebook.com/dostali.hvatit# 4 год ·
\Сьогодні Указом президента орденами "За мужність" нагородили моїх бойових товаришів. Посмертно. Вони загинули в самому першому бою Батальйону "Донбасс" - в травні 2014 під Карлівкою. ..Ще сім років тому я особисто писав клопотання президенту Порошенку про нагородження загиблих в бою під Карлівкою добровольців. Але у відповідь отримав лише низку неправдивих публікацій в ЗМІ в яких наш підрозділ і я особисто були политі брудом за бій під Карлівкою - перший бій українських добровольців з підрозділом найманців РФ "Восток". 16 березня 2017 року Порошенко знов згадав про цей бій. І нагородив своїм Указом... командира роти сепарiв батальона "Восток" (до того моменту вже полковника національної поліції) Голубана орденом "за Заслуги" 3 ступеня.
Багато за що українську владу можна лаяти. Багато за що вже можна хвалити. Володимир Зеленський, пiсля цього Указа я дякую за головне. За те що ви не дріб'язковий злісний мудак як ваш попередник. За те що ми, ті хто зараз живі, змогли побачити хоча б трохи справедливості від української влади для тих хто загинув за Україну. Завдяки кому у нас всіх ще є час щось змінити. Дякую за пацанів! Слава Україні. Слава героям!