Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк
Позачергове засідання парламенту в зв'язку з протестом і погромами під Офісом Президента на вихідних може відбутися в четвер, 25 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"Щодо позачергового засідання. З огляду на, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер (25/03)", - написав він.
Також Железняк додав, що вважає великою дурістю збирати позачергове засідання ВР,
"Сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроєктів для країни поставити, а не тільки політику", - додав нардеп.
Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.
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