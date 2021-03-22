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ВР (14824) позачергове засідання (223) Голос партія (512) Офіс Президента (1998) Железняк Ярослав (533)

Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк

Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп

Позачергове засідання парламенту в зв'язку з протестом і погромами під Офісом Президента на вихідних може відбутися в четвер, 25 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в Telegram повідомив глава парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Щодо позачергового засідання. З огляду на, що на сайті Ради висить офіційне повідомлення, що спікер полетів з робочим візитом, то поки говорять про четвер (25/03)", - написав він.

Також Железняк додав, що вважає великою дурістю збирати позачергове засідання ВР,

"Сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроєктів для країни поставити, а не тільки політику", - додав нардеп.

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Як повідомлялося, напередодні ввечері на вулиці Банковій в Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. При цьому присутні на акцію розбили скло дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн. В результаті фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання в найкоротші терміни за участю силовиків для прийняття постанови за оцінками вчорашніх подій під Офісом Президента України.

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Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп Голосу Железняк 01

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Будут отчитываться куда дели деньги выделенные на Ковид? Будут спрашивать президента почему в разгар эпидемии катался на лыжах? Спросят почему загорал в Дубаи?Спросят почему не хватает кислорода?Спросят почему нет вакцины?Спросят почему ничего за два года не сделали для медицины, нищета и бедность .ДЛадно раньше были воры и барыги у власти, но сейчас же слуга народа у власти.На велике ездит, детям отдал виллы, всё для народа делает, трудится как пчёлка, Не понятно , кто мешает быть порядочным человеком?
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22.03.2021 11:16 Відповісти
Портніков прямим текстом завляє - Україною править мафіозний олігархат та нашпигована рашистами влада Зеленсього . Й у цій ситуації,плюс відсутність комунікацій Зеленського, висмоктані з пальця засідання РНБО й істря зі Стерненком -все це буде прордовжувати радикалізувати протести .
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22.03.2021 12:12 Відповісти
О как. Провал вакцинации - не повод , обстрелы и гибель бойцов - не повод . А Буочку лохом обозвали - срочно собраться ! .... Суки !
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22.03.2021 11:23 Відповісти
Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9292Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8466
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22.03.2021 11:24 Відповісти
Подсказка слугам урода- вместо того, чтобы в Раде собираться, соберитесь под Зелиной ОПпой и отдрайте её языком, да поглубже.
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22.03.2021 11:26 Відповісти
Цікаво, чи будуть вони так оперативно збиратись після виходу фільма про вагнергейт?
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22.03.2021 11:29 Відповісти
Погромидві шибки
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22.03.2021 11:43 Відповісти
Учора Соловйовські говномьотчики зновоу обсмоктували Україну ( після кількаденного повного переключення на Байдена) , погром ОПУборделю з посиланням на замміністра Гантошу , як Порох це усе організував. Звучали прямі обяцнки стерти Україну в пил , починаючи з Миколаєва ,Херсону та Одеси ...
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22.03.2021 12:07 Відповісти
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:23 Відповісти
 
 