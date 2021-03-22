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ВР (27377) внеочередное заседание (262) Голос партия (499) Офис Президента (1775) Железняк Ярослав (407)

Внеочередное заседание Рады может состояться 25 марта, - нардеп "Голоса" Железняк

Внеочередное заседание Рады может состояться 25 марта, - нардеп

Внеочередное заседание парламента в связи с протестом и погромами под Офисом Президента на выходных может состояться в четверг, 25 марта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram сообщил глава парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"По внеочередному заседанию. Учитывая, что на сайте Рады висит официальное сообщение, что спикер улетел с рабочим визитом, то пока говорят о четверге (25/03)", - написал он.

Также Железняк добавил, что считает большой глупостью собирать внеочередное заседание ВР,

"Надеюсь хватит мудрости хотя бы еще пару полезных законопроектов для страны поставить, а не только политику", - добавил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар об инициированном фракцией "СН" внеочередном заседании ВР по поводу раскрашенного ОП: "Это явный перебор... Рада - это не коллективный подоляк"

Как сообщалось, накануне вечером на улице Банковой в Киеве состоялась акция, приуроченная ко дню рождения активиста Сергея Стерненко. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн. В результате фракция "Слуга народа" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания в кратчайшие сроки с участием силовиков для принятия постановления по оценкам вчерашних событий под Офисом Президента Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Клининговые компании готовы отмыть гранит на Банковой за 12 тыс. грн и восстановить дверь за 30 тыс. грн, а не за 2 млн, как сказали в ОП. ФОТО

Внеочередное заседание Рады может состояться 25 марта, - нардеп Голоса Железняк 01
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Будут отчитываться куда дели деньги выделенные на Ковид? Будут спрашивать президента почему в разгар эпидемии катался на лыжах? Спросят почему загорал в Дубаи?Спросят почему не хватает кислорода?Спросят почему нет вакцины?Спросят почему ничего за два года не сделали для медицины, нищета и бедность .ДЛадно раньше были воры и барыги у власти, но сейчас же слуга народа у власти.На велике ездит, детям отдал виллы, всё для народа делает, трудится как пчёлка, Не понятно , кто мешает быть порядочным человеком?
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22.03.2021 11:16 Ответить
Портніков прямим текстом завляє - Україною править мафіозний олігархат та нашпигована рашистами влада Зеленсього . Й у цій ситуації,плюс відсутність комунікацій Зеленського, висмоктані з пальця засідання РНБО й істря зі Стерненком -все це буде прордовжувати радикалізувати протести .
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22.03.2021 12:12 Ответить
О как. Провал вакцинации - не повод , обстрелы и гибель бойцов - не повод . А Буочку лохом обозвали - срочно собраться ! .... Суки !
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22.03.2021 11:23 Ответить
Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 9292Позачергове засідання Ради може відбутися 25 березня, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 8466
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22.03.2021 11:24 Ответить
Подсказка слугам урода- вместо того, чтобы в Раде собираться, соберитесь под Зелиной ОПпой и отдрайте её языком, да поглубже.
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22.03.2021 11:26 Ответить
Цікаво, чи будуть вони так оперативно збиратись після виходу фільма про вагнергейт?
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22.03.2021 11:29 Ответить
Погромидві шибки
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22.03.2021 11:43 Ответить
Учора Соловйовські говномьотчики зновоу обсмоктували Україну ( після кількаденного повного переключення на Байдена) , погром ОПУборделю з посиланням на замміністра Гантошу , як Порох це усе організував. Звучали прямі обяцнки стерти Україну в пил , починаючи з Миколаєва ,Херсону та Одеси ...
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22.03.2021 12:07 Ответить
ДИМОВА ЗАВІСА ЗЕ-команди ПЕРЕД ВИХОДОМ КІНО ПРО ВАНГЕРГЕЙСТ.
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22.03.2021 16:23 Ответить
 
 