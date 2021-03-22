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Новини Вирок Стерненку
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акція (1434) ДУСЯ (156) протест (2377) Стерненко (383) Офіс Президента (1998)

Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента

Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента

Пошкодження будівлі Офісу президента, заподіяні під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами.

Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.

"Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців", – заявили в пресслужбі.

Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.

"Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи", – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клінінгові компанії готові відмити граніт на Банковій за 12 тис. грн і відновити двері за 30 тис. грн, а не за 2 млн, як сказали в ОП. ФОТО

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

Також читайте: Будемо ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо вчорашніх подій під ОПУ, - заява фракції "СН"

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Топ коментарі
+19
а это фото чувака которого пропустили в здание, выпустили (провели) на крышу где он благополучно и поджег фаер.
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 2442
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22.03.2021 13:16
+15
Мне понравилось "ДУСя общалась со специалистами". Какими? По распилу?
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22.03.2021 13:23
+14
Тогда непонятно почему 2 млн. У таких оценщиков должно быть 4млн.
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22.03.2021 13:16
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Тогда непонятно почему 2 млн. У таких оценщиков должно быть 4млн.
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22.03.2021 13:16 Відповісти
2 млн была предварительная оценка. Списали бы лямов 50, но чуть попозже
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Мне понравилось "ДУСя общалась со специалистами". Какими? По распилу?
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22.03.2021 13:23 Відповісти
кто там у нас схематозник? Баканов? Скорее всего с ним. В любом случае власть в 2019 году захватила ОПГ, а зеленский просто играет роль президента
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22.03.2021 13:29 Відповісти
Так надо ж и тут денежок нашаманить из бюджета. Пусть еще подождут пока краска вьестся и спишут кое-что, а потом себе на дачке пристроят
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22.03.2021 13:31 Відповісти
поджог Рейхстага неудался
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22.03.2021 13:53 Відповісти
а это фото чувака которого пропустили в здание, выпустили (провели) на крышу где он благополучно и поджег фаер.
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 2442
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22.03.2021 13:16 Відповісти
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 8547
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22.03.2021 13:22 Відповісти
ваши доказательства не доказательства?
да не важно есть видео или нет. важно что чувак на крыше правительственного здания.
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22.03.2021 13:34 Відповісти
угу. с карниза. самое место понаблюдать

Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 975
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22.03.2021 13:24 Відповісти
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами, - пресс-служба президента - Цензор.НЕТ 1049
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22.03.2021 13:27 Відповісти
зєстадо все більше нагадує ригівських послідовників
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22.03.2021 13:28 Відповісти
(( у тебя день менает ночь - и все это делать вова клоун - раз нет свидетелей то только он - бо иначе тебе денег не кто не даст)))
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22.03.2021 13:30 Відповісти
"Країною править мафія" - Портніков, Політклуб, канал Еспресо , 20 Березня.
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22.03.2021 13:17 Відповісти
Шоб "нет", так "да".
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22.03.2021 13:21 Відповісти
Згадується перерахування вкраденого сусідом "Шуріка", з фільму "Иван Васильевич меняет профессию"... "Три магнитофона (импортних), портсигарів... Три...
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Заробляють на чому можуть,оббирають людей і державу.
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22.03.2021 13:20 Відповісти
Теперь ОП знает , где искать казнокрадов - в Госуправлении делами. И полицию привлекать не надо -сами заявились.
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22.03.2021 13:21 Відповісти
Тендер будут объявлять Виновники имеют шанс выиграть на понижении и потом прогореть.
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22.03.2021 13:22 Відповісти
народ - а прикиньте теперь - как они воруют наши деньги - на всем - просто пипец какой то))
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22.03.2021 13:32 Відповісти
Оценку поврежденного после акции в поддержку Стерненко здания ОП проводило Госуправление делами (оценили в 2 000 000)

А частная клининговая кампания оценила работу в 12 000 + восстановление двери - 30 000.
Вывод - Госуправление делами - главные специалисты по распилу средств.
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22.03.2021 13:32 Відповісти
за що це 2 мільона, за змиття краски і 2 стікла маленькі в двері,це вже хочуть вліпити для студентів котрі були на мітингу ,патріоти України котрі йдуть проти проізвола судівської і правооохоронної системи,Стерненко це символ нескореної нації
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22.03.2021 13:33 Відповісти
так сказать - зеліне "велике будівництво" наочно.
В цифрах.
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22.03.2021 13:39 Відповісти
Почему они еше не на допросах в прокуратуре за отмывание денег и мошенничество?
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22.03.2021 13:46 Відповісти
Без зашквара не можуть і дня прожити!.
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22.03.2021 14:06 Відповісти
Це треба вміти так жорстко о...!
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22.03.2021 14:07 Відповісти
2 миллиона!!!
Надо содрать с зЕлоха и зЕбилов! Не было бы их и ремонта не надо было бы устраивать! Кстати, как оценить убытки Украины, из за зЕлоховского руководства?
PS: Оконные стёкла, на много дешевле! Явно, у кого то появится нова хатынка ...
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22.03.2021 14:21 Відповісти
запропонуйте любрму жителю села 10 тис. грн. і він за добу все відмиє, у багатьох зних місячний дохід 2 тис. ну а коли відмивати будуть слуги народа то звичайно їм 2млн грн. мало
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22.03.2021 14:38 Відповісти
Они вам следующий раз морды разресуют
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22.03.2021 15:53 Відповісти
Оценщика с сметой сюда!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
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22.03.2021 17:06 Відповісти
Оценщика с сметой сюда!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
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22.03.2021 17:07 Відповісти
Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента - Цензор.НЕТ 9115
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22.03.2021 22:28 Відповісти
 
 