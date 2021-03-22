Оцінку пошкодженої після акції на підтримку Стерненка будівлі ОП проводило Держуправління справами, - пресслужба президента
Пошкодження будівлі Офісу президента, заподіяні під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, оцінили орієнтовно в два мільйони гривень за висновком Державного управління справами.
Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Офісу президента України, передає Цензор.НЕТ.
"Державне управління справами – це була їхня експертна оцінка і вони звертались до фахівців", – заявили в пресслужбі.
Роботи з відновлення розпочались у неділю. Утім, в Офісі президента не можуть зорієнтувати, скільки часу знадобиться, щоб все завершити.
"Частково вже почались. Там демонтували двері, в яких скло було розбите. Відмивають ці двері. Сьогодні фасад потребує ще досить серйозної роботи", – розповіли Радіо Свобода в ОПУ.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
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да не важно есть видео или нет. важно что чувак на крыше правительственного здания.
А частная клининговая кампания оценила работу в 12 000 + восстановление двери - 30 000.
Вывод - Госуправление делами - главные специалисты по распилу средств.
В цифрах.
Надо содрать с зЕлоха и зЕбилов! Не было бы их и ремонта не надо было бы устраивать! Кстати, как оценить убытки Украины, из за зЕлоховского руководства?
PS: Оконные стёкла, на много дешевле! Явно, у кого то появится нова хатынка ...
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!
Это же наши деньги, правда??
За два ляма эту богодельню можно снести на х..р !!!