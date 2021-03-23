Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП
Ще одному учаснику протестів біля будівлі Офісу президента повідомили про підозру в хуліганстві.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначено, що протестувальнику повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
Імені протестувальника не називають.
"Наразі повідомлення про підозру отримали п'ять осіб. Одному з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні поліції.
"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що серед тих, що отримали підозри - Олексій Бєлковський і Руслан Гаджимурадов.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.
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І "зеленій соплі", і "наркоману", і "кловану", і "янелоху",..., і ще й на додачу, виявляється "клінічному ідіоту". Питання - а сивочолий планував взагалі перемагати?))
Сектанти ніяк не дотумкають, що вигадуючи нові і нові образи, вони опускають свого божка і себе разом з ним у все більшу і смердючішу вигрібну яму. Плюючись лайном, не помічають, що у лайні вже по вуха. Ущербні...
или только будку найвелычнейшего нельзя расписывать?
Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев - Бэтмена и Человека-паука - лежат в мусорке.
Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR0jv1wP2OLs6dOy0Fb8QcYOUpd24DgOrl7fRjHcHjR15L17Xixj1qLbsck
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И ещё то что массовые репрессии полностью не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналам из банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" . Да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к Украинскому народу.
"Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать балаган дальше. Догадаются - замнут тему", - констатирует политолог.