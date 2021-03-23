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Новини
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Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП

Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП

Ще одному учаснику протестів біля будівлі Офісу президента повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначено, що протестувальнику повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Імені протестувальника не називають.

Читайте також: Поліція відкрила ще одну кримінальну справу за фактом подій під ОП

"Наразі повідомлення про підозру отримали п'ять осіб. Одному з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні поліції.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що серед тих, що отримали підозри - Олексій Бєлковський і Руслан Гаджимурадов.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

Автор: 

Нацполіція (15163) протест (2397) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+15
За корупціонером і заколотником Вовком продовжують бігати...ну-ну.
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23.03.2021 22:46
+8
Зеленський клінічний ідіот-змиріться вже із цим.
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23.03.2021 22:52
+7
Більше, більше саджайте беріть приклад з ***** та білоруса.
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23.03.2021 22:50
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За корупціонером і заколотником Вовком продовжують бігати...ну-ну.
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23.03.2021 22:46 Відповісти
Вовк свій, йому можна все, а для нас вони понаприймали закони.
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23.03.2021 23:06 Відповісти
Великому польскому писателю грозит 3года тюрьми,за оскорбление Президента Дуди.Он назвал его дебилом.Признали оскорблением Президента и-3 года тюрьми автоматом.
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23.03.2021 22:49 Відповісти
Зеленський клінічний ідіот-змиріться вже із цим.
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23.03.2021 22:52 Відповісти
...і кому тільки той недолугий "гетьман-армовір", вже не просирав булаву?
І "зеленій соплі", і "наркоману", і "кловану", і "янелоху",..., і ще й на додачу, виявляється "клінічному ідіоту". Питання - а сивочолий планував взагалі перемагати?))
Сектанти ніяк не дотумкають, що вигадуючи нові і нові образи, вони опускають свого божка і себе разом з ним у все більшу і смердючішу вигрібну яму. Плюючись лайном, не помічають, що у лайні вже по вуха. Ущербні...
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23.03.2021 23:19 Відповісти
люся, перелогінься та випий бояри, як русскайа
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24.03.2021 00:11 Відповісти
...понови методичку, болєзний. Від твоїх запліснявілих "жартів" тхне як і від тебе.
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24.03.2021 12:25 Відповісти
Більше, більше саджайте беріть приклад з ***** та білоруса.
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23.03.2021 22:50 Відповісти
Думаю в полиции открывают дела, чтоб на взятки раскручивать. Подумайте все сами
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23.03.2021 22:53 Відповісти
За что???? За графити? Так многие стены домов в городах так расписаны, полиция кого-то из них задержала хоть где-то?
или только будку найвелычнейшего нельзя расписывать?
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23.03.2021 23:01 Відповісти
Картина британского уличного художника Бэнкси, посвященная пандемии коронавируса и борющимся с ней врачам, ушла с аукциона за £14,4 млн. Об этом сообщает BBC.

Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев - Бэтмена и Человека-паука - лежат в мусорке.
Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 2997
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23.03.2021 23:28 Відповісти
П.С.
Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании.
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23.03.2021 23:31 Відповісти
а зато предателям и другим упырям никто ничего не вручает...ничего...скоро эти зеленые мрази будут драпать!
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23.03.2021 23:52 Відповісти
Зрадник Зєлєнський йде шляхом зрадника Януковоща.
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23.03.2021 23:52 Відповісти
Посіпаки рашканських терористів:мєдвєдчук,бойко,рабіновічь,шуфрічь на яких лежить кров вбитих Українців рашистами розгулюють на свободі,це "справедливість" існуючої системи.
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23.03.2021 23:56 Відповісти
Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського. https://www.facebook.com/chernobaiev/posts/3760149554020491 Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR0jv1wP2OLs6dOy0Fb8QcYOUpd24DgOrl7fRjHcHjR15L17Xixj1qLbsck
Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 4234
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24.03.2021 00:24 Відповісти
-
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
-
Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И ещё то что массовые репрессии полностью не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналам из банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" . Да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к Украинскому народу.
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24.03.2021 05:36 Відповісти
Молодці, знайдіть їх усіх, країна має знати прізвища куплених Аваковим провокаторов.
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24.03.2021 05:43 Відповісти
Маловато будет, "ройте асфальт" дальше, 5 человек на могли нанести "ущерб" на 2 млн. Да и "рука, рука Порошенка" должна где-то там ещё быть. Антон не мог ошибиться.
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24.03.2021 06:44 Відповісти
Подозрение провокатору Авакову за бездіяльність.
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24.03.2021 08:22 Відповісти
"А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

"Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?

Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать балаган дальше. Догадаются - замнут тему", - констатирует политолог.
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24.03.2021 11:51 Відповісти
 
 