Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП

Ще одному учаснику протестів біля будівлі Офісу президента повідомили про підозру в хуліганстві.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначено, що протестувальнику повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296). Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Імені протестувальника не називають.

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"Наразі повідомлення про підозру отримали п'ять осіб. Одному з них суд обрав запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт", - сказано в повідомленні поліції.

"Інтерфакс-Україна" повідомляє з посиланням на джерело в правоохоронних органах, що серед тих, що отримали підозри - Олексій Бєлковський і Руслан Гаджимурадов.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.