РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7333 посетителя онлайн
Новости
2 595 21

Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

Еще одному участнику протестов у здания Офиса Президента сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Указано, что протестующему сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Имени протестующего не называют.

"В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении полиции.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Задержанного под ОП активиста Сорда Печерский суд отправил под круглосуточный домашний арест. ВИДЕО

"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что среди получивших подозрения - Алексей Белковский и Руслан Гаджимурадов.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту событий под ОП

По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.

Автор: 

Нацполиция (16458) протест (5858) Офис Президента (1797)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
За корупціонером і заколотником Вовком продовжують бігати...ну-ну.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:46
+8
Зеленський клінічний ідіот-змиріться вже із цим.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:52
+7
Більше, більше саджайте беріть приклад з ***** та білоруса.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За корупціонером і заколотником Вовком продовжують бігати...ну-ну.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:46 Ответить
Вовк свій, йому можна все, а для нас вони понаприймали закони.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:06 Ответить
Великому польскому писателю грозит 3года тюрьми,за оскорбление Президента Дуди.Он назвал его дебилом.Признали оскорблением Президента и-3 года тюрьми автоматом.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:49 Ответить
Зеленський клінічний ідіот-змиріться вже із цим.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:52 Ответить
...і кому тільки той недолугий "гетьман-армовір", вже не просирав булаву?
І "зеленій соплі", і "наркоману", і "кловану", і "янелоху",..., і ще й на додачу, виявляється "клінічному ідіоту". Питання - а сивочолий планував взагалі перемагати?))
Сектанти ніяк не дотумкають, що вигадуючи нові і нові образи, вони опускають свого божка і себе разом з ним у все більшу і смердючішу вигрібну яму. Плюючись лайном, не помічають, що у лайні вже по вуха. Ущербні...
показать весь комментарий
23.03.2021 23:19 Ответить
люся, перелогінься та випий бояри, як русскайа
показать весь комментарий
24.03.2021 00:11 Ответить
...понови методичку, болєзний. Від твоїх запліснявілих "жартів" тхне як і від тебе.
показать весь комментарий
24.03.2021 12:25 Ответить
Більше, більше саджайте беріть приклад з ***** та білоруса.
показать весь комментарий
23.03.2021 22:50 Ответить
Думаю в полиции открывают дела, чтоб на взятки раскручивать. Подумайте все сами
показать весь комментарий
23.03.2021 22:53 Ответить
За что???? За графити? Так многие стены домов в городах так расписаны, полиция кого-то из них задержала хоть где-то?
или только будку найвелычнейшего нельзя расписывать?
показать весь комментарий
23.03.2021 23:01 Ответить
Картина британского уличного художника Бэнкси, посвященная пандемии коронавируса и борющимся с ней врачам, ушла с аукциона за £14,4 млн. Об этом сообщает BBC.

Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев - Бэтмена и Человека-паука - лежат в мусорке.
Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 2997
показать весь комментарий
23.03.2021 23:28 Ответить
П.С.
Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:31 Ответить
а зато предателям и другим упырям никто ничего не вручает...ничего...скоро эти зеленые мрази будут драпать!
показать весь комментарий
23.03.2021 23:52 Ответить
Зрадник Зєлєнський йде шляхом зрадника Януковоща.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:52 Ответить
Посіпаки рашканських терористів:мєдвєдчук,бойко,рабіновічь,шуфрічь на яких лежить кров вбитих Українців рашистами розгулюють на свободі,це "справедливість" існуючої системи.
показать весь комментарий
23.03.2021 23:56 Ответить
Один з організаторів мітингу під ОП виявився прихильник Зеленського. https://www.facebook.com/chernobaiev/posts/3760149554020491 Користувачі Facebook знайшли одного з організаторів мітинга біля ОП.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR0jv1wP2OLs6dOy0Fb8QcYOUpd24DgOrl7fRjHcHjR15L17Xixj1qLbsck
Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 4234
показать весь комментарий
24.03.2021 00:24 Ответить
-
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
-
Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И ещё то что массовые репрессии полностью не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналам из банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" . Да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к Украинскому народу.
показать весь комментарий
24.03.2021 05:36 Ответить
Молодці, знайдіть їх усіх, країна має знати прізвища куплених Аваковим провокаторов.
показать весь комментарий
24.03.2021 05:43 Ответить
Маловато будет, "ройте асфальт" дальше, 5 человек на могли нанести "ущерб" на 2 млн. Да и "рука, рука Порошенка" должна где-то там ещё быть. Антон не мог ошибиться.
показать весь комментарий
24.03.2021 06:44 Ответить
Подозрение провокатору Авакову за бездіяльність.
показать весь комментарий
24.03.2021 08:22 Ответить
"А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?", - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Дмитрий Корнейчук.

"Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?

Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать балаган дальше. Догадаются - замнут тему", - констатирует политолог.
показать весь комментарий
24.03.2021 11:51 Ответить
 
 