Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП
Еще одному участнику протестов у здания Офиса Президента сообщили о подозрении в хулиганстве.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Указано, что протестующему сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Имени протестующего не называют.
"В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении полиции.
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"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что среди получивших подозрения - Алексей Белковский и Руслан Гаджимурадов.
Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".
По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.
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По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.
При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.
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І "зеленій соплі", і "наркоману", і "кловану", і "янелоху",..., і ще й на додачу, виявляється "клінічному ідіоту". Питання - а сивочолий планував взагалі перемагати?))
Сектанти ніяк не дотумкають, що вигадуючи нові і нові образи, вони опускають свого божка і себе разом з ним у все більшу і смердючішу вигрібну яму. Плюючись лайном, не помічають, що у лайні вже по вуха. Ущербні...
или только будку найвелычнейшего нельзя расписывать?
Работа представляет собой изображение ребенка, который играет куклой медсестры, представленной в облике супергероя. В то же время другие куклы супергероев - Бэтмена и Человека-паука - лежат в мусорке.
Вырученные за картину деньги пойдут Государственной службе здравоохранения Великобритании.
Автором оголошення виявився Євген Соляник (Евгений Солянык). Судячи з фото на його сторінці - прихильник президента Зеленського
https://savchuk.live/organizatorom-mityngu-pid-op-vyyavyvsya-pryhylnyk-zelenskogo-yakyj-robyt-yih-na-zamovlennya/?fbclid=IwAR0jv1wP2OLs6dOy0Fb8QcYOUpd24DgOrl7fRjHcHjR15L17Xixj1qLbsck
____________РЕПРЕССИИ, ТЕРРОР.....ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!!___________
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Когда продажные ЗЕбилы капитулянты хватали оппозицию, я молчал: я не был к ним в оппозиции.
Когда они в угоду кремлю сажали патриотов и националистов, я молчал: я не был националистом.
Когда они хватали всех подряд про-украинских граждан, я молчал: и был равнодушен к политике.
А когда проклятые ЗЕбилы уже пришли за мной, поддержать и заступиться за меня было уже некому..
Что так и дальше молча будем смотреть как продажные кремлёвские слуги холуи эти Иуды -ЗЕбилы - капитулянты, планомерно уничтожают любую оппозицию: все националистические, патриотические и про-украинские силы в Украине. Тогда если мы жёстко не остановим их. То скоро и самой Украины как суверенного государства не будет.
И ещё то что массовые репрессии полностью не угрожают кремлёвским янычарам экс- рыгоАналам из банды сбежавшего в паРашу продажного кровавого ЗЭКА -Иуды. Эти бандиты из "жыття- сепаратистов" . Да они выродки в оппозиции но не к такой же как и они анти-украинской, про-кремлёвской власти ЗЕбилов -капитулянтов, а в жёсткой оппозиции к Украинской державе и к Украинскому народу.
"Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать балаган дальше. Догадаются - замнут тему", - констатирует политолог.