Полицейские вручили подозрения уже 5 участникам субботней акции под ОП

Еще одному участнику протестов у здания Офиса Президента сообщили о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Указано, что протестующему сообщили о подозрении в хулиганстве (ч. 4 ст. 296). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Имени протестующего не называют.

"В настоящее время сообщение о подозрении получили пять человек. Одному из них суд избрал меру пресечения - круглосуточный домашний арест", - сказано в сообщении полиции.

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"Интерфакс-Украина" сообщает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что среди получивших подозрения - Алексей Белковский и Руслан Гаджимурадов.

Как сообщалось, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

По данным Нацполиции, по факту действий участников акции на Банковой открыто уголовное дело, один человек задержан.

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По данным ОПУ, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

При этом фракция "СН" заявила, что будет инициировать проведение внеочередного заседания Рады с участием силовиков по событиям под ОПУ.