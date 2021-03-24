Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП
Сьогодні, 24 березня, о 16:00 Печерський райсуд Києва має розпочати розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу чотирьом учасникам суботньої акції під Офісом Президента.
Про це повідомив лідер руху "Гонор" та організатор акції на підтримку Сергія Стерненка під ОП Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні мені обиратимуть запобіжний захід за мирний протест. Печерський суд, 16:00, Володимирська, 15", - розповів Філімонов.
"Сьогодні о 16:00 в Печерському суді лідерові руху "Гонор" Сергієві Філімонову і ще трьом учасникам акції під Офісом Президента обиратимуть запобіжний захід за участь у мирному протесті. Хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Чекаємо вас там, бо своїх треба відбивати. Володимирська, 15", - повідомляється на сторінці Сергія Стерненка.
Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".
За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.
За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.
При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.
23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.
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К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
Какие лицемерные твари, эти активисты.
Я хочу прийти на твою улицу под твой дом и совершенно мирно насрать у входа в твой подъезд!
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
Чо-то не помню из истории, чтоб Бандера, Петлюра, Хмара, Чорновил заднюю включали. Эти всегда шли грудью на амбразуру ибо истинные борцы.
Хотя кого я сравниваю с героями?
Ню-ню, подивимось...
Ну, ладно, поставлю смайлик: