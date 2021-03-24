Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП

Сьогодні, 24 березня, о 16:00 Печерський райсуд Києва має розпочати розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу чотирьом учасникам суботньої акції під Офісом Президента.

Про це повідомив лідер руху "Гонор" та організатор акції на підтримку Сергія Стерненка під ОП Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені обиратимуть запобіжний захід за мирний протест. Печерський суд, 16:00, Володимирська, 15", - розповів Філімонов.

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"Сьогодні о 16:00 в Печерському суді лідерові руху "Гонор" Сергієві Філімонову і ще трьом учасникам акції під Офісом Президента обиратимуть запобіжний захід за участь у мирному протесті. Хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Чекаємо вас там, бо своїх треба відбивати. Володимирська, 15", - повідомляється на сторінці Сергія Стерненка.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.



