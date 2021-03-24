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Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП

Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП

Сьогодні, 24 березня, о 16:00 Печерський райсуд Києва має розпочати розгляд клопотань про обрання запобіжного заходу чотирьом учасникам суботньої акції під Офісом Президента.

Про це повідомив лідер руху "Гонор" та організатор акції на підтримку Сергія Стерненка під ОП Сергій Філімонов, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні мені обиратимуть запобіжний захід за мирний протест. Печерський суд, 16:00, Володимирська, 15", - розповів Філімонов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП

"Сьогодні о 16:00 в Печерському суді лідерові руху "Гонор" Сергієві Філімонову і ще трьом учасникам акції під Офісом Президента обиратимуть запобіжний захід за участь у мирному протесті. Хлопцям загрожує до 7 років позбавлення волі. Чекаємо вас там, бо своїх треба відбивати. Володимирська, 15", - повідомляється на сторінці Сергія Стерненка.

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція протесту. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "Слуга народу" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під Офісом Президента України.

23 березня стало відомо, що поліцейські вручили підозри вже 5 учасникам суботньої акції під ОП.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП 01
Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП 02

протест (2398) суд (11676) Офіс Президента (2022) Філімонов Сергій (14)


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К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
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24.03.2021 13:32
+10
Активісти, протестують проти лицемірних тварюк при владі.
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
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24.03.2021 13:56
+8
Тварі - це ті хто кришує судову систему і тисне щоб садили тих хто їм загрожує. А так як це не дивно це ще дійсно мирний протест, якщо порівняти із країнами заходу.
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24.03.2021 13:55
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И причем тут Аваков?

Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 6236 ,
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 3429
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Сегодня Печерский райсуд Киева будет избирать меру пресечения четырем участникам субботней акции под ОП - Цензор.НЕТ 4569
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 3594
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24.03.2021 16:51 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевским .
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/451720152758611?__cft__[0]=AZUKLckqk5w3h3xbyAaJDsIRGt5XaynLbDIiF6Fpz1IKO9MR660GgqrLc8Kb5JHFWsmxFNjkLCmCxpIK85sqkXMMqpw3ENqSgHyxEpoi2VqhWuKGyMMl9c3-TuWOqTzJ6OY&__tn__=%2CO%2CP-R 14 ч. ·

К сожалению Зеленский становится КОПИЕЙ Путина.Тот ЧЕРТ ни разу не обмолвился о протестах в Хабаровске.Наш молчит по Стерненко,хотя уже приходили и к нему домой и в офис,об этом говорит уже три дня весь Мир,а он молчит.Так же как и Путин рассказывает СКАЗКИ о том,что через ТРИ ГОДА он изменит судебную систему,но при этим имея под рукой ВСЕ СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ,не может поймать издевающегося над всей страной-судью Вовка.Вот у меня была надежда на возраст Зеленского,МОЛОДОЙ же чувак,а он тому же Байдену и в подметки не годится.Тот на все вопросы ЧЕСТНО и ОТКРОВЕННО журналмстам отвечает.А у нашего видимо ДЕМЕНЦИЯ наступила к 45 годам((...
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Швидше за все "імпотенція" як державника, а не деменція.
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24.03.2021 14:46 Відповісти
Только лишь 43 ему стукнуло, до 45 ещё два года.
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24.03.2021 18:02 Відповісти
Всё мутно и не понятно где корень зла.Однозначно что по указке зелёного Стерненко прикрыли, и что у собакова своя игра.А вот кто из них чёрт? Или оба?
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Я уверен, что Аваков и Ко лепят из Стерненка нового Белецкого. Старые вошди типа Бели и Тягнибока перестали справляться.
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24.03.2021 13:35 Відповісти
Вполне возможно и при кризисной ситуации въехать на белом коне в АП
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24.03.2021 13:42 Відповісти
Весь вопрос кто еще есть в этой "Аваков и Ко"? Хотелось бы понять весь список кукловодов.
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24.03.2021 13:46 Відповісти
18c49eeee ?????????
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24.03.2021 15:05 Відповісти
Чем опять недоволен? Или я сказал не правду про Ковжуна, Маляра и Филимонова? Ответьте себе честно -- они соратники-патриоты или засланные казачки Авакова? У меня по ним очень большие вопросы.
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24.03.2021 15:12 Відповісти
18c49eee Sternenko dlya avakova - vorog !
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24.03.2021 15:17 Відповісти
сегодня с десяток протестовали против ковида возле офиса нелоха судя с фото графитти особо не спешат стирать пошел 5 деньСьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 28Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме запобіжний захід чотирьом учасникам суботньої акції під ОП - Цензор.НЕТ 9647
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24.03.2021 13:35 Відповісти
Чекають, поки в'їсться. Що на 2 млн відмити.
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24.03.2021 13:51 Відповісти
Вот истинное лицо наших активистов - оказывается протест был мирным. А побитые окна, то все выдумки зелебобиков.
Какие лицемерные твари, эти активисты.
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24.03.2021 13:36 Відповісти
Тварі - це ті хто кришує судову систему і тисне щоб садили тих хто їм загрожує. А так як це не дивно це ще дійсно мирний протест, якщо порівняти із країнами заходу.
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Ты где живёшь?
Я хочу прийти на твою улицу под твой дом и совершенно мирно насрать у входа в твой подъезд!
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24.03.2021 16:26 Відповісти
... дебил!
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24.03.2021 18:57 Відповісти
Ну желаю, чтоб тебе мирно дали палкой по башке.
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25.03.2021 10:27 Відповісти
Активісти, протестують проти лицемірних тварюк при владі.
Ріф більше року за гратами- нізащо. Стерненку 7 років- нізащо.
"Беркутня", портнов, мертвечук, коломойський, татаров, вовк і ... - на волі.
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24.03.2021 13:56 Відповісти
...а чого завстидався Пороха дописати? Не бійся. Будь собою .
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24.03.2021 15:54 Відповісти
Я й не мінялась, як і ви. Так припаренними, на всю голову, і залишились.
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24.03.2021 15:58 Відповісти
..а! Ну то таке. Тоді чого вже. То вже так і буде. То і по всьому...
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24.03.2021 16:14 Відповісти
Так пусть протестуют. Но если испохабили фасад админздания, сожгли государственный символ - то пусть отвечают. А то такие смелые, когда никто не видит. А как дело полиция раскручивать начала - то заднюю включили. Я не я и хата не моя. Сцыкуны, ***.
Чо-то не помню из истории, чтоб Бандера, Петлюра, Хмара, Чорновил заднюю включали. Эти всегда шли грудью на амбразуру ибо истинные борцы.
Хотя кого я сравниваю с героями?
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25.03.2021 10:25 Відповісти
а ти не задумувався чому поліція відступила і де було УДО
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24.03.2021 13:56 Відповісти
Дійсно текст по-дебільному написаний - апріорі не може бути покарання за участь в мирній акції.
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24.03.2021 14:49 Відповісти
А МО ЗЕЛЕНІ І БИЛИ І ПИСАЛИ, ЧИ МОЖЕ ТИ ОЗАБОЧЕНИЙ ПІДБАРИЖНК.
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24.03.2021 15:02 Відповісти
Ivan !!!
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24.03.2021 15:08 Відповісти
Ещё один говнобородько?Один уже испаганил все что только можно.
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24.03.2021 16:57 Відповісти
Мабуть добровольці хотять створити махновську державу, відтак напрошується висновок, що мабуть Піночет був правий!!!!!
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24.03.2021 13:58 Відповісти
А ЗЕЛЕНІ ЯКУ ДЕРЖАВУ ТВОРЯТЬ, ЯК ТИ ДУМАЄШ.
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24.03.2021 15:00 Відповісти
...відбивати? Зовсім кукухою поїхав "активіст")))
Ню-ню, подивимось...
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24.03.2021 14:12 Відповісти
А ЯК У ТЕБЕ КУКУХА, ЧИ ТИ НА ЗЕЛЕНИХ СХЕМАХ.
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24.03.2021 15:04 Відповісти
Аваков провокатор убрав охрану возле дверей да и вообще полицию,никто вас не просит бить людей просто так если мирный митинг и нет попытки взломать дверь,человек 20 возле дверей достаточно бы было в случае нападения толпы пришёл бы спецназ и тогда все увидели что полиция по праву применяет дубинки к тем кто бьет стекла и рисует,это как в толпе оставить чемодан с деньгами открытый на виду и надеяться на совесть толпы,все равно у когото дрогнет рука и украдет пару купюр с чемодана,нигде в мире не оставляют без охраны важные обьекты,если б толпа напали на полицию и начали громит окна,двери никто бы не защищал митингующих все увидели кто есть кто,но тут явная провокация мусоров,и давать за разбитое стекло хоть и домашний но арест говлрит о изоляции самых активных,им нужно покорное быдло как в раше,чтоб спокойно пи..ить дегьги с бюджета им не мешало жить
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24.03.2021 14:16 Відповісти
...афігєтьтиоднимреченнямзамантуливамігбиіоднимсловом!
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24.03.2021 15:47 Відповісти
Порошенка серед числа підсудних нема...
Ну, ладно, поставлю смайлик:
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24.03.2021 14:39 Відповісти
Антон ще шукає.
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24.03.2021 14:50 Відповісти
Зебилоид, скоро ваш карлик закончится, придется опять перекрашиваться.
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24.03.2021 16:13 Відповісти
Когда на 1+1 покажут кино «Вагнергейт»? Народ интересуется, кто ещё кроме агента Козыря предатель в ОП и работает на врага за деньги.
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24.03.2021 15:13 Відповісти
Ну що ж, згори клятий печерський суд. Закрити не можуть, може хоч спалять.
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24.03.2021 15:45 Відповісти
Волю Стерненко! Геть зебила!
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24.03.2021 16:10 Відповісти
Шота нигде не встречал призывов идти отбивать подельника Стерненко, тоже получившего 7 лет. Руслан Демчук похищал терпилу и крысил у него 300 гривен из патриотических побуждений как Стерненко или уже как провокатор Авакова?
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24.03.2021 16:37 Відповісти
А где делась ,,Свобода''?Привела к власти ,,пострадавшего'' и пропала.
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24.03.2021 17:03 Відповісти
А що Стерненко теж хоче бути Генеральним прокурором України??
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24.03.2021 18:19 Відповісти
 
 